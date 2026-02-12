Ricerca: il 61% dei marketer ama il MarTech questo San Valentino, ma il 92% dice che la relazione è complessa
Una nuova ricerca di SALESmanago rivela che la reportistica e la facilità di integrazione sono le caratteristiche martech più apprezzateROME, ITALY, February 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Questo San Valentino, i marketer potrebbero dichiarare il loro amore per il MarTech, ma molti ammettono anche che il loro rapporto è tutt'altro che semplice. Una nuova ricerca condotta da SALESmanago, la piattaforma leader nel campo dell'intelligenza artificiale per il coinvolgimento dei clienti, rivela che oltre la metà (61%) dei professionisti del marketing ama il proprio attuale stack MarTech. Tuttavia, quasi tutti (92%) ritengono di avere troppi strumenti a disposizione e il 99% ha in programma di semplificare il proprio stack quest'anno.
Sovraccarichi e sopraffatti dal lavoro
Il sondaggio condotto tra i responsabili di marketing europei nel Regno Unito, in Polonia e in Italia mostra che, sebbene il MarTech rimanga fondamentale per offrire esperienze personalizzate ai clienti, la crescente complessità, i costi e le esigenze di manutenzione stanno spingendo i team a rivalutare i loro rapporti con la tecnologia. Oltre la metà (59%) sta pianificando attivamente di ridurre o consolidare gli strumenti nel 2026, mentre un ulteriore 40% sta valutando di farlo. La pressione per dimostrare il ROI (34%) e la complessità e i costi di manutenzione (31%) sono i principali fattori alla base di questi piani.
La metà dei marketer cita la complessità e i costi di manutenzione (50%), la lentezza nell'esecuzione (50%) e gli elevati costi totali dello stack (50%) come i principali punti critici. Solo il 42% ritiene di avere il pieno controllo dell'esperienza cliente end-to-end, mentre il 52% riferisce di avere solo un controllo limitato. Quasi tutti i marketer (92%) affermano di sentirsi sovraccarichi dagli attuali ambienti MarTech.
La personalizzazione è la chiave
Nonostante queste sfide, i professionisti del marketing continuano a vedere un chiaro valore nei loro stack. La reportistica e gli approfondimenti (36%) e l'onboarding semplice (33%) sono le caratteristiche più apprezzate, mentre il 96% afferma che i propri strumenti MarTech danno loro fiducia nella qualità della personalizzazione. Questa fiducia è alimentata dalla facilità di test e ottimizzazione (38%) e dall'accesso a dati in tempo reale o quasi reale (35%).
Phil Draper, CEO di SALESmanago, ha commentato: "Il martech è fondamentale per il modo in cui i team moderni promuovono la personalizzazione e la crescita. I marketer continuano a credere nel suo valore, ma la nostra ricerca mostra che molti stanno raggiungendo un punto di svolta. Non vogliono abbandonare la loro tecnologia, ma desiderano che sia più semplice: meno strumenti scollegati tra loro, costi inferiori e un'esecuzione più rapida. La prossima fase del martech non consiste nell'aggiungere ulteriori elementi allo stack, ma nel riunire dati ed esperienze, semplificando le operazioni quotidiane ed permettendo di dimostrare facilmente il ROI reale".
Guardando al futuro, i marketer affermano che il loro rapporto con il MarTech migliorerebbe soprattutto con un'esecuzione e un onboarding più rapido (35%), dati dei clienti più unificati (35%) e strumenti meno numerosi e più integrati (28%). Ciò segnala un passaggio da stack tentacolari a piattaforme più semplici e connesse.
Informazioni su SALESmanago
SALESmanago è un'azienda europea SaaS che offre una piattaforma completa di coinvolgimento dei clienti basata sull'intelligenza artificiale, pensata per i team di marketing e-commerce che utilizzano strumenti digitali. Scelta da oltre 3.000 medie imprese in tutto il mondo, tra cui Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Vobis, Porta, Savicki, Pitbull, Würth, Vox e 4F, SALESmanago aiuta i marchi ad acquisire, convertire, coinvolgere e fidelizzare i clienti grazie a una personalizzazione approfondita basata sull'intelligenza artificiale e a percorsi omnicanale coordinati.
A seguito dell'acquisizione di Leadoo e Thulium, SALESmanago ha rafforzato la propria piattaforma con funzionalità di personalizzazione, marketing conversazionale e un contact center omnicanale, migliorando ulteriormente il modo in cui i marchi B2C e B2B coinvolgono e fidelizzano il proprio pubblico.
Per saperne di più su www.salesmanago.com
