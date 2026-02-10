Riyadh Season Premier Padel P1 começa na Boulevard City com ampla participação internacional

Ronda masculina de 64 e ronda feminina de 32 arrancam

RIAD, SAUDI ARABIA, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- O Riyadh Season Premier Padel P1 teve início oficial hoje (segunda-feira) na Boulevard City, como parte dos eventos do Riyadh Season, nas quadras da Padel Rush. O torneio seguirá até sábado, 14 de fevereiro de 2026, com a participação de atletas masculinos e femininos de diversas nacionalidades.O dia de abertura contou com os primeiros confrontos e o arranque do quadro principal, com 15 partidas disputadas na ronda de 64 masculina, além de cinco partidas na ronda de 32 feminina. O início competitivo refletiu níveis equilibrados entre os participantes e destacou a diversidade de estilos de jogo presentes na modalidade.O torneio reúne atletas de 11 nacionalidades na competição masculina e de oito nacionalidades na competição feminina, com a Espanha como o país mais representado, ao lado da Argentina, França e de vários jogadores sauditas. Essa participação reforça o caráter internacional do evento e a diversidade dos seus competidores.As partidas continuarão nos próximos dias, de acordo com um calendário progressivo que conduzirá às rondas finais. Todos os encontros serão realizados nas quadras da Padel Rush, num ambiente preparado profissionalmente para receber competições de padel de nível de elite, culminando com o encerramento do torneio em 14 de fevereiro, no âmbito dos eventos desportivos da Boulevard City.O Riyadh Season Premier Padel P1 oferece uma experiência desportiva completa, combinando ação intensa, competição de alto nível e a atmosfera vibrante do Riyadh Season, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar confrontos de classe mundial. A fan zone também disponibiliza espaços interativos que enriquecem a experiência presencial do público.

