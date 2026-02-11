La Khalifa International Foundation for Humanitarian Work avvia le sue attività
EINPresswire.com/ -- La Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF) ha ufficialmente avviato le sue attività in Libia e nei paesi limitrofi, segnando l'inizio di interventi umanitari fondati sui valori umani universali e sulla convinzione che ogni individuo meriti una vita sicura e dignitosa.
Istituita sotto il patrocinio del tenente generale Saddam Haftar, vicecomandante generale delle forze armate arabe libiche, che ne è il presidente onorario, la KIF è un'organizzazione non governativa libica con sede a Bengasi. Le sue attività si estendono in tutta la Libia e nei paesi limitrofi, guidate dalla visione di sostenere i più vulnerabili.
La creazione della Fondazione rappresenta un risultato straordinario, che integra gli sforzi di ricostruzione e sviluppo guidati dal tenente generale Saddam Khalifa Haftar, al fine di garantire l'inclusione di coloro che sono stati lasciati indietro nel processo di costruzione della nazione e trasformare la stabilità in opportunità concrete per l'emancipazione di ogni singolo cittadino.
L'approccio umanitario della KIF segue un percorso pratico e incentrato sull'uomo che inizia con la garanzia della sopravvivenza e della sicurezza essenziali per le famiglie, come l'accesso all'acqua potabile, al cibo nutriente, all'assistenza sanitaria essenziale e ai servizi fondamentali per garantire la stabilità nella vita quotidiana. Nella fase successiva, la Fondazione sposta la sua attenzione sul rafforzamento dei legami sociali attraverso iniziative comunitarie e attività di coinvolgimento dei giovani, promuovendo un senso di appartenenza.
Man mano che la stabilità si diffonde, la KIF consente alle persone di ricostruire le proprie capacità, aumentare la fiducia in se stesse e creare fonti di reddito sostenibili, offrendo formazione professionale e sostegno finanziario alle microimprese. Attraverso questo approccio, la Fondazione cerca di ottenere un impatto duraturo, consentendo alle persone più vulnerabili di diventare autosufficienti, provvedere alle proprie famiglie con dignità e dare un contributo positivo alle loro comunità.
Mohemed Elmagbri, amministratore delegato della Khalifa International Foundation for Humanitarian Work, ha dichiarato: "La KIF ha sviluppato un 'Indice di valutazione della vulnerabilità' basato su criteri completi, tra cui il livello di reddito delle famiglie, l'accesso a risorse essenziali come l'acqua potabile e il cibo, nonché le condizioni sanitarie e sociali. L'indice dà la priorità ai gruppi estremamente vulnerabili come le vedove, garantendo che gli aiuti raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Stiamo anche lavorando per determinare la soglia di povertà estrema in Libia, che sarà la prima del suo genere ad essere pubblicata. Questa metodologia rappresenta un passo pratico e ben ponderato verso l'affrontare le cause profonde della vulnerabilità, consentendo alle persone di passare dalla dipendenza alla resilienza e all'autosufficienza".
L'evento di lancio segna la disponibilità della Fondazione a operare in modo completo ed efficace, aprendo al contempo le porte alla collaborazione con partner che condividono l'impegno a favore di un'azione umanitaria basata su principi e incentrata sull'uomo. Offre l'opportunità di condividere la visione della KIF, affermare la sua preparazione operativa e costruire partnership significative che amplificano l'impatto collettivo del lavoro umanitario. Durante l'evento, la Khalifa International Foundation ha annunciato i risultati del primo studio pubblicato per determinare la soglia di povertà estrema in Libia, che rientra nel quadro degli interventi basati su dati concreti della KIF.
La KIF collabora attivamente anche con organizzazioni locali e internazionali, professionisti del settore umanitario e dello sviluppo, nonché con partner strategici, per colmare il divario tra il soccorso immediato e la resilienza a lungo termine. Attraverso la cooperazione e la responsabilità condivisa, la Fondazione mira a contribuire alla creazione di un futuro più sicuro e stabile per le comunità in Libia e nella regione in generale.
Attraverso il suo lavoro in materia di sicurezza idrica e infrastrutture, accesso all'assistenza sanitaria e rafforzamento del sistema, bisogni essenziali e resilienza degli alloggi, nonché trasformazione dei mezzi di sussistenza, la Khalifa International Foundation for Humanitarian Work ribadisce il suo impegno a favore di un'azione umanitaria sostenibile, sottolineando al contempo la sua costante dedizione alla salvaguardia dell'umanità, della dignità e dell'impatto dello sviluppo sostenibile, trasformando gli aiuti in ripresa e la ripresa in opportunità durature.
Per ulteriori informazioni sulla Fondazione, visitare il sito: https://khalifaif.org/
Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)
Istituita sotto il patrocinio del tenente generale Saddam Haftar, vicecomandante generale delle forze armate arabe libiche, che ne è il presidente onorario, la KIF è un'organizzazione non governativa libica con sede a Bengasi. Le sue attività si estendono in tutta la Libia e nei paesi limitrofi, guidate dalla visione di sostenere i più vulnerabili.
La creazione della Fondazione rappresenta un risultato straordinario, che integra gli sforzi di ricostruzione e sviluppo guidati dal tenente generale Saddam Khalifa Haftar, al fine di garantire l'inclusione di coloro che sono stati lasciati indietro nel processo di costruzione della nazione e trasformare la stabilità in opportunità concrete per l'emancipazione di ogni singolo cittadino.
L'approccio umanitario della KIF segue un percorso pratico e incentrato sull'uomo che inizia con la garanzia della sopravvivenza e della sicurezza essenziali per le famiglie, come l'accesso all'acqua potabile, al cibo nutriente, all'assistenza sanitaria essenziale e ai servizi fondamentali per garantire la stabilità nella vita quotidiana. Nella fase successiva, la Fondazione sposta la sua attenzione sul rafforzamento dei legami sociali attraverso iniziative comunitarie e attività di coinvolgimento dei giovani, promuovendo un senso di appartenenza.
Man mano che la stabilità si diffonde, la KIF consente alle persone di ricostruire le proprie capacità, aumentare la fiducia in se stesse e creare fonti di reddito sostenibili, offrendo formazione professionale e sostegno finanziario alle microimprese. Attraverso questo approccio, la Fondazione cerca di ottenere un impatto duraturo, consentendo alle persone più vulnerabili di diventare autosufficienti, provvedere alle proprie famiglie con dignità e dare un contributo positivo alle loro comunità.
Mohemed Elmagbri, amministratore delegato della Khalifa International Foundation for Humanitarian Work, ha dichiarato: "La KIF ha sviluppato un 'Indice di valutazione della vulnerabilità' basato su criteri completi, tra cui il livello di reddito delle famiglie, l'accesso a risorse essenziali come l'acqua potabile e il cibo, nonché le condizioni sanitarie e sociali. L'indice dà la priorità ai gruppi estremamente vulnerabili come le vedove, garantendo che gli aiuti raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Stiamo anche lavorando per determinare la soglia di povertà estrema in Libia, che sarà la prima del suo genere ad essere pubblicata. Questa metodologia rappresenta un passo pratico e ben ponderato verso l'affrontare le cause profonde della vulnerabilità, consentendo alle persone di passare dalla dipendenza alla resilienza e all'autosufficienza".
L'evento di lancio segna la disponibilità della Fondazione a operare in modo completo ed efficace, aprendo al contempo le porte alla collaborazione con partner che condividono l'impegno a favore di un'azione umanitaria basata su principi e incentrata sull'uomo. Offre l'opportunità di condividere la visione della KIF, affermare la sua preparazione operativa e costruire partnership significative che amplificano l'impatto collettivo del lavoro umanitario. Durante l'evento, la Khalifa International Foundation ha annunciato i risultati del primo studio pubblicato per determinare la soglia di povertà estrema in Libia, che rientra nel quadro degli interventi basati su dati concreti della KIF.
La KIF collabora attivamente anche con organizzazioni locali e internazionali, professionisti del settore umanitario e dello sviluppo, nonché con partner strategici, per colmare il divario tra il soccorso immediato e la resilienza a lungo termine. Attraverso la cooperazione e la responsabilità condivisa, la Fondazione mira a contribuire alla creazione di un futuro più sicuro e stabile per le comunità in Libia e nella regione in generale.
Attraverso il suo lavoro in materia di sicurezza idrica e infrastrutture, accesso all'assistenza sanitaria e rafforzamento del sistema, bisogni essenziali e resilienza degli alloggi, nonché trasformazione dei mezzi di sussistenza, la Khalifa International Foundation for Humanitarian Work ribadisce il suo impegno a favore di un'azione umanitaria sostenibile, sottolineando al contempo la sua costante dedizione alla salvaguardia dell'umanità, della dignità e dell'impatto dello sviluppo sostenibile, trasformando gli aiuti in ripresa e la ripresa in opportunità durature.
Per ulteriori informazioni sulla Fondazione, visitare il sito: https://khalifaif.org/
Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)
Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.