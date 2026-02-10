El Riyadh Season Premier Padel P1 arranca en Boulevard City con amplia participación internacional

Ronda masculina de 64 y ronda femenina de 32, en marcha

RIAD, SAUDI ARABIA, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- El Riyadh Season Premier Padel P1 dio inicio oficialmente hoy (lunes) en Boulevard City, como parte de los eventos de Riyadh Season, en las pistas de Padel Rush. El torneo se disputará hasta el sábado 14 de febrero de 2026 y contará con la participación de jugadores y jugadoras de múltiples nacionalidades.La jornada inaugural incluyó los primeros enfrentamientos y el inicio del cuadro principal, con la disputa de 15 partidos en la ronda masculina de 64 (treintaidosavos de final) y cinco encuentros en la ronda femenina de 32 (dieciseisavos de final). El arranque competitivo reflejó un alto nivel de paridad entre los participantes y puso de relieve la diversidad de estilos de juego presentes en este deporte.El torneo reúne representantes de 11 nacionalidades en la competición masculina y de ocho nacionalidades en la femenina, con España como el país con mayor presencia, junto con Argentina, Francia y varios jugadores saudíes. Esta participación subraya el carácter internacional del evento y la diversidad de sus competidores.Los partidos continuarán en los próximos días conforme a un calendario progresivo que conducirá a las rondas finales. Todos los encuentros se celebran en las pistas de Padel Rush, dentro de un entorno profesionalmente preparado para albergar competiciones de pádel de máximo nivel, culminando con la finalización del torneo el 14 de febrero, en el marco de los eventos deportivos de Boulevard City.El Riyadh Season Premier Padel P1 ofrece una experiencia deportiva integral que combina acción vertiginosa, competición de alto nivel y el ambiente vibrante de Riyadh Season, brindando a los aficionados la oportunidad de seguir enfrentamientos de talla mundial. La fan zone, además, dispone de espacios interactivos que enriquecen la experiencia presencial del público.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.