La Fundación Internacional Khalifa para la Labor Humanitaria inicia sus operaciones
EINPresswire.com/ -- La Fundación Internacional Khalifa para la Labor Humanitaria (KIF) ha iniciado oficialmente sus operaciones en Libia y los países vecinos, lo que marca el comienzo de intervenciones humanitarias basadas en valores humanos universales y en la creencia de que toda persona merece una vida segura y digna.
Creada bajo el prestigioso patrocinio del teniente general Saddam Haftar, comandante general adjunto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, que ejerce como su presidente honorario, la KIF es una organización no gubernamental libia con sede en Bengasi. Sus operaciones se extienden por toda Libia y los países vecinos, guiadas por la visión de apoyar a los más vulnerables.
La creación de la Fundación supone un logro notable, que complementa los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo encabezados por el teniente general Saddam Khalifa Haftar, con el fin de garantizar la inclusión de aquellos que se han quedado atrás en el proceso de construcción de la nación y transformar la estabilidad en oportunidades tangibles para empoderar a todos y cada uno de los ciudadanos.
El enfoque humanitario de la KIF sigue una vía práctica y centrada en el ser humano que comienza por garantizar la supervivencia y la seguridad básicas de las familias, como el acceso a agua potable, alimentos nutritivos, atención sanitaria esencial y servicios críticos para garantizar la estabilidad en la vida cotidiana. En la siguiente fase, la Fundación centra su atención en el fortalecimiento de los lazos sociales a través de iniciativas comunitarias y actividades de participación juvenil, fomentando el sentido de pertenencia.
A medida que se extiende la estabilidad, la KIF empodera a las personas para que reconstruyan sus capacidades, mejoren su confianza en sí mismas y creen fuentes de ingresos sostenibles, ofreciéndoles formación profesional y apoyo financiero para microempresas. A través de este enfoque, la Fundación busca lograr un impacto duradero, al tiempo que permite a los más vulnerables ser autosuficientes, mantener a sus familias con dignidad y contribuir positivamente a sus comunidades.
Mohemed Elmagbri, director ejecutivo de la Fundación Internacional Khalifa para la Labor Humanitaria, afirmó: «La KIF ha desarrollado un «Índice de Evaluación de la Vulnerabilidad» basado en criterios exhaustivos, entre los que se incluyen los niveles de ingresos familiares, el acceso a recursos esenciales como el agua potable y los alimentos, así como las condiciones sanitarias y sociales. El índice da prioridad a los grupos extremadamente vulnerables, como las viudas, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. También estamos trabajando para determinar el umbral de pobreza extrema en Libia, que será el primero de este tipo que se publique. Esta metodología representa un paso práctico y bien meditado para abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad, empoderando a las personas para que pasen de la dependencia a la resiliencia y la autosuficiencia».
El evento de lanzamiento marca la disposición de la Fundación para operar de manera plena y eficaz, al tiempo que abre la puerta a la colaboración con socios que comparten el compromiso con una acción humanitaria basada en principios y centrada en el ser humano. Ofrece la oportunidad de compartir la visión de la KIF, afirmar su preparación operativa y crear asociaciones significativas que amplifiquen el impacto colectivo de la labor humanitaria. Durante el evento, la Fundación Internacional Khalifa anunció los resultados del primer estudio publicado para determinar el umbral de pobreza extrema en Libia, que se inscribe en el marco de las intervenciones basadas en datos empíricos de la KIF.
La KIF también colabora activamente con organizaciones locales e internacionales, profesionales humanitarios y del desarrollo, así como con socios estratégicos, para salvar la brecha entre la ayuda inmediata y la resiliencia a largo plazo. A través de la cooperación y la responsabilidad compartida, la Fundación pretende contribuir a fomentar un futuro más seguro y estable para las comunidades de Libia y de toda la región.
A través de su labor en materia de seguridad e infraestructura hídrica, acceso a la atención sanitaria y fortalecimiento de los sistemas, necesidades esenciales y resiliencia de los refugios, así como transformación de los medios de vida, la Fundación Internacional Khalifa para la Labor Humanitaria reafirma su compromiso con la acción humanitaria sostenible, al tiempo que subraya su firme dedicación a preservar la humanidad, la dignidad y el impacto del desarrollo sostenible, convirtiendo la ayuda en recuperación y la recuperación en una oportunidad duradera.
Para obtener más información sobre la Fundación, visite: https://khalifaif.org/
Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)
