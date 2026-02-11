Khalifa International Foundation for Humanitarian Work nimmt ihre Tätigkeit auf

Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)

BENGHAZI, BENGHAZI, LIBYA, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF) hat offiziell ihre Tätigkeit in Libyen und den Nachbarländern aufgenommen und damit den Beginn humanitärer Maßnahmen markiert, die auf universellen menschlichen Werten und der Überzeugung beruhen, dass jeder Mensch ein sicheres und würdiges Leben verdient.Die Stiftung wurde unter der angesehenen Schirmherrschaft von Generalleutnant Saddam Haftar, stellvertretender Oberbefehlshaber der Libyschen Arabischen Streitkräfte, der als Ehrenpräsident fungiert, gegründet. KIF ist eine libysche Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Benghazi. Ihre Aktivitäten erstrecken sich über Libyen und die Nachbarländer und werden von der Vision geleitet, die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.Die Gründung der Stiftung stellt einen bemerkenswerten Meilenstein dar und ergänzt die Wiederaufbau- und Entwicklungsbemühungen unter der Führung von Generalleutnant Saddam Khalifa Haftar, um sicherzustellen, dass niemand im Prozess des Nationenaufbaus zurückgelassen wird und Stabilität in konkrete Chancen zur Stärkung jedes einzelnen Bürgers umgewandelt wird.Der humanitäre Ansatz von KIF folgt einem praxisorientierten und menschenzentrierten Weg, der mit der Sicherung grundlegender Überlebens- und Sicherheitsbedürfnisse von Familien beginnt, wie dem Zugang zu sauberem Wasser, nahrhaften Lebensmitteln, grundlegender Gesundheitsversorgung und essenziellen Dienstleistungen zur Gewährleistung von Stabilität im täglichen Leben. In der nächsten Phase richtet die Stiftung ihren Fokus auf die Stärkung sozialer Bindungen durch Gemeinschaftsinitiativen und Programme zur Einbindung von Jugendlichen, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zu fördern.Mit zunehmender Stabilität befähigt KIF Einzelpersonen dazu, ihre Fähigkeiten wiederaufzubauen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und nachhaltige Einkommensquellen zu schaffen, indem berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und finanzielle Unterstützung für Kleinstunternehmen angeboten werden. Durch diesen Ansatz strebt die Stiftung eine nachhaltige Wirkung an und ermöglicht es den am stärksten gefährdeten Menschen, selbstständig zu werden, ihre Familien in Würde zu versorgen und positive Beiträge für ihre Gemeinschaften zu leisten.Mohamed Elmagbri, der CEO der Khalifa International Foundation for Humanitarian Work, erklärte: „KIF hat einen ‚Vulnerability Assessment Index‘ entwickelt, der auf umfassenden Kriterien basiert, darunter das Haushaltseinkommen, der Zugang zu grundlegenden Ressourcen wie Trinkwasser und Nahrungsmitteln sowie gesundheitliche und soziale Bedingungen. Der Index setzt Prioritäten für besonders gefährdete Gruppen wie Witwen und stellt sicher, dass Hilfe diejenigen erreicht, die sie am dringendsten benötigen. Darüber hinaus arbeiten wir an der Bestimmung der extremen Armutsgrenze in Libyen, die erstmals veröffentlicht werden wird. Diese Methodik stellt einen praxisnahen und wohlüberlegten Schritt zur Bekämpfung der Ursachen von Vulnerabilität dar und befähigt Einzelpersonen, sich von Abhängigkeit hin zu Widerstandsfähigkeit und Selbstständigkeit zu entwickeln.“Die Auftaktveranstaltung markiert die Bereitschaft der Stiftung, ihre Arbeit vollständig und effektiv aufzunehmen, und öffnet zugleich die Tür für eine Zusammenarbeit mit Partnern, die sich zu einer prinzipiengeleiteten, menschenzentrierten humanitären Arbeit bekennen. Sie bietet die Gelegenheit, die Vision von KIF zu teilen, die operative Einsatzbereitschaft zu bekräftigen und tragfähige Partnerschaften aufzubauen, die die gemeinsame Wirkung humanitärer Arbeit verstärken. Während der Veranstaltung gab die Khalifa International Foundation die Ergebnisse der ersten veröffentlichten Studie zur Bestimmung der extremen Armutsgrenze in Libyen bekannt, die im Rahmen der evidenzbasierten Interventionen von KIF erstellt wurde.KIF arbeitet zudem aktiv mit lokalen und internationalen Organisationen, Fachkräften aus den Bereichen Humanitäre Hilfe und Entwicklung sowie mit strategischen Partnern zusammen, um die Lücke zwischen Soforthilfe und langfristiger Widerstandsfähigkeit zu schließen. Durch Zusammenarbeit und geteilte Verantwortung verfolgt die Stiftung das Ziel, zu einer sichereren und stabileren Zukunft für Gemeinschaften in Libyen und der weiteren Region beizutragen.Durch ihre Arbeit in den Bereichen Wassersicherheit und Infrastruktur, Zugang zur Gesundheitsversorgung und Stärkung von Gesundheitssystemen, Deckung grundlegender Bedürfnisse und Widerstandsfähigkeit von Unterkünften sowie Transformation von Lebensgrundlagen bekräftigt die Khalifa International Foundation for Humanitarian Work ihr Engagement für eine nachhaltige humanitäre Hilfe und unterstreicht zugleich ihre konsequente Verpflichtung zum Schutz von Menschlichkeit, Würde und nachhaltiger Entwicklungswirkung – indem sie Hilfe in Erholung und Erholung in dauerhafte Chancen verwandelt.Für weitere Informationen über die Stiftung besuchen Sie bitte: https://khalifaif.org/

