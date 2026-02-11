La Fondation internationale Khalifa pour l'action humanitaire lance ses opérations

Khalifa International Foundation for Humanitarian Work (KIF)

BENGHAZI, BENGHAZI, LIBYA, February 11, 2026 / EINPresswire.com / -- La Fondation internationale Khalifa pour l'action humanitaire (KIF) a officiellement lancé ses activités en Libye et dans les pays voisins, marquant ainsi le début d'interventions humanitaires fondées sur les valeurs humaines universelles et la conviction que chaque individu mérite une vie sûre et digne.Créée sous le patronage estimé du lieutenant-général Saddam Haftar, commandant général adjoint des forces armées arabes libyennes, qui en est le président d'honneur, la KIF est une organisation non gouvernementale libyenne dont le siège est à Benghazi. Ses activités s'étendent à toute la Libye et aux pays voisins, guidées par la vision de soutenir les plus vulnérables.La création de la Fondation marque une réalisation remarquable, complétant les efforts de reconstruction et de développement menés par le lieutenant-général Saddam Khalifa Haftar, afin de garantir l'inclusion de ceux qui sont laissés pour compte dans le processus de construction nationale et de transformer la stabilité en opportunités tangibles pour autonomiser chaque citoyen.L'approche humanitaire de la KIF suit une voie pratique et centrée sur l'humain qui commence par garantir la survie et la sécurité des familles, notamment l'accès à l'eau potable, à une alimentation nutritive, aux soins de santé essentiels et aux services indispensables pour assurer la stabilité de la vie quotidienne. Dans une deuxième phase, la fondation se concentre sur le renforcement des liens sociaux à travers des initiatives communautaires et des activités impliquant les jeunes, afin de favoriser un sentiment d'appartenance.À mesure que la stabilité s'installe, la KIF aide les individus à reconstruire leurs capacités, à renforcer leur confiance en eux et à créer des sources de revenus durables en leur proposant des formations professionnelles et un soutien financier pour les micro-entreprises. Grâce à cette approche, la Fondation cherche à avoir un impact durable, tout en permettant aux plus vulnérables de devenir autonomes, de subvenir aux besoins de leur famille dans la dignité et d'apporter une contribution positive à leur communauté.Mohemed Elmagbri, PDG de la Fondation internationale Khalifa pour l'action humanitaire, a déclaré : « La KIF a mis au point un « indice d'évaluation de la vulnérabilité » basé sur des critères exhaustifs, notamment le niveau de revenu des ménages, l'accès aux ressources essentielles telles que l'eau potable et la nourriture, ainsi que les conditions sanitaires et sociales. Cet indice donne la priorité aux groupes extrêmement vulnérables tels que les veuves, afin de garantir que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. Nous travaillons également à la détermination du seuil d'extrême pauvreté en Libye, qui sera le premier du genre à être publié. Cette méthodologie représente une étape pratique et mûrement réfléchie vers la lutte contre les causes profondes de la vulnérabilité, permettant aux individus de passer de la dépendance à la résilience et à l'autonomie. »L'événement de lancement marque la volonté de la Fondation d'être pleinement opérationnelle et efficace, tout en ouvrant la porte à une collaboration avec des partenaires qui partagent son engagement en faveur d'une action humanitaire fondée sur des principes et centrée sur l'humain. Il offre l'occasion de partager la vision de la KIF, d'affirmer sa préparation opérationnelle et de nouer des partenariats significatifs qui amplifient l'impact collectif du travail humanitaire. Au cours de l'événement, la Fondation internationale Khalifa a annoncé les résultats de la première étude publiée visant à déterminer le seuil d'extrême pauvreté en Libye, qui s'inscrit dans le cadre des interventions fondées sur des données probantes de la KIF.La KIF collabore également activement avec des organisations locales et internationales, des professionnels de l'humanitaire et du développement, ainsi que des partenaires stratégiques, afin de combler le fossé entre l'aide d'urgence et la résilience à long terme. Grâce à la coopération et au partage des responsabilités, la Fondation vise à contribuer à l'instauration d'un avenir plus sûr et plus stable pour les communautés en Libye et dans l'ensemble de la région.Grâce à son travail dans les domaines de la sécurité et des infrastructures hydrauliques, de l'accès aux soins de santé et du renforcement des systèmes, des besoins essentiels et de la résilience des abris, ainsi que de la transformation des moyens de subsistance, la Fondation internationale Khalifa pour l'action humanitaire réaffirme son engagement en faveur d'une action humanitaire durable, tout en soulignant son dévouement sans faille à la préservation de l'humanité, de la dignité et de l'impact du développement durable, transformant l'aide d'urgence en reconstruction et la reconstruction en opportunité durable.Pour plus d'informations sur la Fondation, veuillez consulter le site : https://khalifaif.org/

