FUNCIONARIOS DE SALUD INVESTIGAN POSIBLES EXPOSICIONES AL SARAMPIÓN ENTRE HABITANTES DE DC

El Departamento de Salud de DC está trabajando para identificar a las personas en riesgo

(Washington, DC) - El Departamento de Salud de DC (DC Health) fue notificado sobre varios casos confirmados de sarampión. Las personas con la enfermedad visitaron varios lugares en el Distrito mientras podían contagiar. DC Health quiere informar a las personas que estuvieron en esos lugares que podrían haber estado expuestas.

A continuación, se enumeran la fecha, hora y lugar de los posibles lugares de exposición asociados a estos casos de sarampión:

Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, situada en 400 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017

Marcha Nacional por la Vida y Concierto

Universidad Católica de América, Garvey Hall

Universidad Católica de América, Centro Universitario Edward J. Pryzbyla

Capilla de la Universidad Católica de América, San Vicente de Paúl

Transporte del Área Metropolitana de Washington: Tren de la Línea Roja desde la estación Brookland-CUA con transbordo en la estación Gallery Place- Chinatown hasta el tren de la Línea Amarilla en dirección a la estación Huntington

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington

Transporte del Área Metropolitana de Washington: Tren de la Línea Amarilla desde la estación Ronald Reagan Washington National Airport con transbordo en la estación Gallery Place- Chinatown hasta el tren de la Línea Roja en dirección a la estación Glenmont

Transporte del Área Metropolitana de Washington: Tren de la Línea Roja desde Brookland - estación CUA en dirección a la estación Shady Grove

Tren Regional 176 de Amtrak Northeastern, en dirección norte desde Washington Union Station

Centro Médico Nacional Infantil, Departamento de Urgencias, 111 Michigan Ave. NW, Washington, DC 20010

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse fácilmente por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire durante 2 horas después de que una persona con sarampión abandone el espacio. Es tan contagioso que aproximadamente 9 de cada 10 personas que se acercan a una persona con sarampión también se infectan si no están vacunadas.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer en dos etapas. En la primera etapa, la mayoría de las personas tiene fiebre de más de 101 grados, moqueo, ojos rojos y llorosos, y tos. Estos síntomas normalmente comienzan entre 7 y 14 días después de estar expuesto. La segunda etapa empieza de 3 a 5 días después, cuando aparece un sarpullido en la cara y luego se extiende por todo el cuerpo. Las personas con sarampión pueden contagiar desde 4 días antes de que salga el sarpullido hasta 4 días después de que aparece.

¿Qué debe hacer si estuvo en el lugar mencionado en la fecha y hora indicadas?

Las personas que pudieron haber estado expuestas y no tienen inmunidad deben llamar a su proveedor de salud o al Departamento de Salud de DC al 844‑493‑2652 para recibir más orientación.

Si nunca ha recibido una vacuna que contenga sarampión (ya sea la vacuna de sarampión, paperas y rubéola [MMR] o una vacuna solo contra el sarampión, que está disponible en otros países), podría estar en riesgo de desarrollar sarampión. Cualquier persona que haya estado expuesta y esté en riesgo de desarrollar sarampión debe estar atenta a los síntomas hasta 21 días después de la fecha de su última exposición.

Si nota síntomas de sarampión, debe aislarse de inmediato quedándose en casa y lejos de otras personas . Comuníquese con su proveedor de salud de inmediato. Llame antes de ir al consultorio de su proveedor o a la sala de emergencias para informar que pudo haber estado expuesto al sarampión y pida que llamen al departamento de salud para ayudar a proteger a otros pacientes y al personal. Si necesita recibir atención médica, use una mascarilla durante todo el viaje y solo quítesela si un proveedor de salud se lo indica.

Si ha recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión o nació antes de 1957, está protegido y no necesita tomar ninguna medida.

Si solo recibo una dosis de una vacuna que contiene sarampión, es muy probable que esté protegido, y su riesgo de infectarte con sarampión por cualquiera de estas exposiciones es muy bajo. Sin embargo, para lograr una inmunidad completa, contacte a su médico o proveedor de salud para solicitar una segunda dosis de vacuna.

Si tiene una enfermedad inmunocomprometida, consulta con su médico o proveedor de salud si tiene dudas o desarrolla síntomas.

El sarampión se puede prevenir mediante una vacuna vírica, MMR, que es segura y eficaz. Se recomiendan dos dosis de la vacuna a los 12 meses y a los 4 años para brindar protección de por vida. Para bebés de 6 a 11 meses, se puede dar una dosis de MMR durante un brote en la comunidad o antes de viajar a un lugar con alto riesgo. Cualquier persona que no esté vacunada es muy vulnerable si está cerca de alguien con sarampión. Si usted o su hijo no han recibido la vacuna, o no están seguros de su estado de vacunación, llame a DC Health o a un proveedor de salud para hablar sobre la vacuna.

Los proveedores de salud deben estar atentos a posibles casos de sarampión cuando los síntomas coincidan, especialmente si el paciente pudo haber estado expuesto recientemente. El sarampión es una enfermedad que debe reportarse de inmediato. Comuníquese con DC Health de inmediato para informar cualquier caso sospechoso y coordinar las pruebas de salud pública. Los casos sospechosos pueden ser reportados por los profesionales de salud por teléfono al 844-493-2652 o enviando un Formulario de Informe de Casos de Enfermedad y Condición de Notificación en línea a través del Centro de Reporte y Vigilancia de DC (DCRC), que se puede encontrar en nuestra página web de Enfermedades Infecciosas dchealth.dc.gov/node/143092

Para obtener más orientación sobre pruebas y medidas de control de infecciones para profesionales de salud, visite https://dchealth.dc.gov/page/measles-information-healthcare-providers.

Si tiene alguna pregunta sobre estas posibles exposiciones, por favor contacte a DC Health en el 844-493-2652 o por correo electrónico en [email protected]

Información adicional sobre el sarampión se puede encontrar aquí: