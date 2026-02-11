Carnaval de Cancún consolida su convocatoria en 2025 y proyecta alta afluencia para 2026

El Carnaval de Cancún toma la ciudad y el mar como escenario, mezclando ritmo, color y esencia caribeña.

Un carnaval que fusiona música, cultura y energía caribeña, transformando Cancún en un gran escenario costero.

MEXICO CITY, MEXICO, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Carnaval de Cancún se ha consolidado como uno de los eventos con mayor convocatoria dentro del calendario cultural del Caribe mexicano.

En su edición más reciente, celebrada en febrero de 2025, la ciudad registró una combinación de celebraciones públicas, programación artística y una afluencia constante de visitantes que incidió en la dinámica turística del destino.

Lejos de tratarse únicamente de una festividad recreativa, el Carnaval forma parte de una temporada de alta actividad para Cancún.

Durante febrero, el destino mantiene niveles elevados de ocupación hotelera y una agenda que integra propuestas culturales, entretenimiento y oferta de sol y playa.

Un evento con alcance urbano y participación masiva

De acuerdo con datos oficiales del gobierno municipal de Benito Juárez, la edición 2025 del Carnaval reunió a más de 88,000 asistentes a lo largo de seis días de actividades. En la jornada inaugural se reportó una asistencia superior a 35,000 personas.

El programa incluyó desfiles, conciertos al aire libre, presentaciones artísticas y actividades familiares en distintos puntos de la ciudad. Esta dispersión geográfica permitió que el evento se desarrollara tanto en espacios públicos como en zonas de alta afluencia turística, ampliando su impacto urbano.

Impacto económico y contexto turístico

Según cifras municipales, el Carnaval 2025 generó una derrama económica estimada en 1.6 millones de pesos, beneficiando a comercios locales, prestadores de servicios y vendedores independientes.

El evento coincidió con un contexto favorable para la actividad turística. Cancún cerró 2025 con una ocupación hotelera promedio cercana al 70%, mientras que los primeros reportes de 2026 registraron niveles de hasta 88.3% en las primeras semanas del año. Estos indicadores posicionan a febrero como un periodo de alta demanda en el destino.

Hospedaje frente al mar en temporada de Carnaval

En este escenario, los hoteles en Cancún zona hotelera forman parte del ecosistema turístico que recibe a los visitantes durante el Carnaval. Los hoteles con vista al mar permiten combinar la participación en actividades urbanas con espacios de descanso frente al Caribe.

Las suites en la zona hotelera, caracterizadas por mayor amplitud y vistas abiertas, responden a un perfil de viajero que busca integrar confort y ubicación estratégica durante temporadas de alta actividad.

Presencia hotelera en el entorno del Carnaval

Dentro de la oferta de hospedaje, Presidente InterContinental Cancún se ubica en la zona hotelera con acceso directo a la playa. Sus habitaciones y suites cuentan con vistas al mar y se insertan en el contexto turístico que acompaña al Carnaval.

La localización permite a los visitantes desplazarse hacia distintos puntos de la ciudad y regresar a un entorno de descanso frente al mar, en un periodo donde Cancún combina actividad cultural, flujo turístico y dinamismo económico.

