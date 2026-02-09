Garantizando La Seguridad De Los Neoyorquinos: La Gobernadora Hochul Destaca El Creciente Apoyo a La Ley De Policía Local Y Delitos Locales

La gobernadora Hochul organizó hoy una mesa redonda con representantes de las fuerzas del orden y funcionarios electos para anunciar el creciente apoyo a la Ley de Policías Locales, Delitos Locales, que prohibiría que las fuerzas del orden locales sean designadas por ICE para la aplicación de la ley federal de inmigración civil. Acompañada por más de una docena de fiscales de distrito, alguaciles del condado, jefes de policía y ejecutivos de condado de todo el estado, la gobernadora destacó su compromiso de mantener seguros a los neoyorquinos, asegurando que la policía local se centre en combatir la delincuencia local.

En las últimas dos semanas, más representantes de las fuerzas del orden y funcionarios electos de todo el estado han expresado su apoyo a la Ley de Policías Locales, Delitos Locales. Esta legislación eliminaría los acuerdos 287(g), impidiendo que la policía estatal y local actúe como agentes federales o utilice recursos o personal financiados por los contribuyentes para llevar a cabo la aplicación de la ley federal de inmigración civil. También prohibiría que los agentes federales utilicen los centros de detención locales para albergar a detenidos por motivos de inmigración civil. La Ley de Policías Locales, Delitos Locales no impediría que la policía colabore con ICE u otras agencias federales de aplicación de la ley para detener a delincuentes peligrosos.

“Hoy escuché a un grupo bipartidista de representantes de las fuerzas del orden y funcionarios electos sobre la importancia de mantener nuestros recursos policiales centrados donde más se necesitan: en nuestras comunidades”, dijo la gobernadora Hochul. “Por eso he propuesto una legislación de sentido común para enviar un mensaje claro: Nueva York no tolerará los abusos flagrantes de poder por parte de ICE, cometidos en nombre de la seguridad pública”.

El mes pasado, la gobernadora Hochul presentó la Ley de Policías Locales, Delitos Locales, una serie de leyes integrales para proteger a los neoyorquinos, fortalecer las garantías constitucionales y prohibir que las fuerzas del orden locales sean designadas por ICE para la aplicación de la ley federal de inmigración civil. La gobernadora estuvo acompañada por la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, el jefe de policía de Albany, Brendan Cox, y más de una docena de fiscales de distrito, alguaciles del condado y jefes de policía.

Hoy, la lista de partidarios ha crecido a 28 personas

Ejecutivo del Condado de Albany, Dan McCoy

Fiscal de Distrito del Condado de Albany, Lee Kindlon

Sheriff del Condado de Albany, Craig Apple

Jefe de Policía de Albany, Brendan Cox

Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez

Ejecutivo del Condado de Broome, Jason Garnar

Fiscal de Distrito del Condado de Columbia, Chris Liberati-Conant

Ejecutivo del Condado de Erie, Mark Poloncarz

Subjefe de Policía de Kingston, Ricky Negron

Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg

Fiscal de Distrito del Condado de Monroe, Brian Green

Jefe de Policía de Mt. Vernon, Marcel Olifiers

Comisionada de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch

Fiscal de Distrito del Condado de Onondaga, William “Bill” Fitzpatrick

Sheriff del Condado de Onondaga, Tobias Shelley

Fiscal de Distrito del Condado de Queens, Melinda Katz

Fiscal de Distrito del Condado de Richmond, Michael McMahon

Jefe de Policía de Rochester, David Smith

Alcalde de Rochester, Malik D. Evans

Sheriff del Condado de Suffolk, Errol Toulon, Jr.

Jefe de Policía de Syracuse, Mark Rusin

Fiscal de Distrito del Condado de Tompkins, Matt Van Houten

Fiscal de Distrito del Condado de Ulster, Manny Nneji

Sheriff del Condado de Ulster, Juan Figueroa

Jefe de Policía de Utica, Mark Williams

Subjefe de Policía de Utica, Ed Noonan

Fiscal de Distrito del Condado de Washington, J. Anthony “Tony” Jordan

Ejecutivo del Condado de Westchester, Ken Jenkins

En Nueva York, 14 agencias de aplicación de la ley, incluyendo 10 oficinas del Sheriff del condado, 1 departamento de policía del condado y 3 departamentos de policía municipales, operan actualmente bajo diversos modelos de aplicación del acuerdo 287(g). De promulgarse, esta legislación anularía todos los acuerdos 287(g existentes en todo el estado.

La propuesta de la Gobernadora se basa en la legislación reciente presentada como parte de su agenda del Estado de la Unión para proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos del exceso de poder federal y responsabilizar a los agentes federales por acciones inconstitucionales, y para garantizar que los lugares sensibles, incluyendo los hogares de los neoyorquinos, estén protegidos de la aplicación de la ley de inmigración civil sin una orden judicial.

Establecimiento del Derecho a Demandar a los Funcionarios Federales por Violaciones Constitucionales

Con las escaladas sin precedentes en la aplicación agresiva de la ley de inmigración federal, las comunidades de todo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de tácticas de mano dura que, según se alega, pisotean los derechos constitucionales. Para proteger a las comunidades en todo el estado y garantizar la rendición de cuentas cuando se violan los derechos constitucionales, la gobernadora Hochul impulsará una legislación que brinde a los neoyorquinos un camino claro para buscar justicia cuando se violen sus derechos.

La propuesta autoriza a las personas a presentar demandas civiles a nivel estatal contra funcionarios federales que violen los derechos constitucionales de los neoyorquinos, de conformidad con los mismos estándares legales que ya se aplican a los funcionarios estatales y locales en virtud de la ley federal de derechos civiles. Al armonizar la ley estatal con los marcos federales de derechos civiles existentes, esta propuesta refuerza las protecciones constitucionales y proporciona a los neoyorquinos un recurso legal efectivo cuando la autoridad federal se ejerce de forma inconstitucional en Nueva York.

Protección de Neoyorquinos en Zonas Vulnerables

Durante décadas, la política federal de ambos partidos ha limitado la aplicación de las leyes migratorias civiles sin orden judicial en zonas vulnerables como escuelas, hospitales y lugares de culto. Recientes cambios federales han revertido estas protecciones, lo que ha afectado la seguridad pública, las comunidades escolares, el acceso a la atención médica y la confianza en instituciones esenciales.

Los neoyorquinos deberían poder asistir a la escuela, acceder a guarderías, buscar atención médica, practicar su religión y residir en sus hogares en paz. La gobernadora Hochul ha propuesto una legislación para garantizar que las zonas vulnerables, incluidas las viviendas, puedan protegerse de las leyes migratorias civiles sin una orden judicial. Esta medida contribuirá a brindar estabilidad a los niños y las familias en espacios comunitarios esenciales.

El Ejecutivo del Condado de Albany, Daniel P. McCoy, declaró: “La seguridad pública es más sólida cuando nuestros agentes locales del orden público tienen la facultad de centrarse en las comunidades a las que sirven, en lugar de desviarse a la aplicación de la política federal de inmigración civil. La Ley de Policías Locales, Delitos Locales es un enfoque responsable que preserva la confianza entre la policía y el público y garantiza que nuestros recursos se utilicen de forma eficiente y adecuada. Apoyo firmemente el compromiso de la gobernadora Hochul de mantener la seguridad de los neoyorquinos, a la vez que defiende la equidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos constitucionales”.

El Ejecutivo del Condado de Erie, Mark C. Poloncarz, declaró: “El objetivo de la Ley de Policías Locales y Delitos Locales es una medida sensata para garantizar que el personal y los recursos de las fuerzas del orden locales se reserven para su uso en nuestras comunidades, vigilándolas conforme a la ley y sin estar sujetos a la extralimitación federal, como ocurre en todo el país con el ICE. La eliminación de los acuerdos 287(g) envía a los residentes la señal de que las fuerzas del orden locales no serán un brazo del gobierno federal y que los centros de detención locales están fuera del alcance del ICE para sus redadas de inmigración. La Ley también brinda protección y recursos a los residentes cuyos derechos constitucionales son violados por agentes federales. Esta Ley es oportuna y muy necesaria, y agradezco a la gobernadora Hochul su visión al promoverla”.

El Ejecutivo del Condado de Monroe, Adam Bello, declaró: “La Ley de Policías Locales y Delitos Locales de la gobernadora Hochul es una legislación sensata que fortalecerá las garantías constitucionales para proteger a los neoyorquinos de la extralimitación federal y las tácticas agresivas de aplicación de la ley. Nuestra policía local y las fuerzas del orden deben centrarse en los delitos locales, no desviarse hacia la aplicación de la ley federal de inmigración civil. Me enorgullece unirme a mis socios en el gobierno de todo el estado para defender los derechos de los neoyorquinos”.

El Ejecutivo del Condado de Westchester, Kenneth W. Jenkins, declaró: “La seguridad pública comienza con la confianza, y el condado de Westchester aprendió esta lección hace años cuando aprobamos la Ley de Protección al Inmigrante. Cuando los residentes temen llamar a la policía o cooperar con las fuerzas del orden por temor a las consecuencias migratorias, todos se ven menos seguros. Nuestros agentes de policía locales deben centrarse en prevenir la delincuencia, apoyar a las víctimas y proteger los derechos de todas las personas en nuestras comunidades, no en servir como un brazo de la aplicación de la ley federal de inmigración civil. La legislación de la gobernadora Hochul establece el límite correcto y refuerza lo que más importa: mantener nuestros vecindarios seguros y, al mismo tiempo, defender los valores constitucionales que nos definen”.

El Ejecutivo del Condado de Broome, Jason Garnar, declaró: “La Ley de Policías Locales, Delitos Locales es simplemente sentido común: permite a nuestros agentes vigilar la seguridad del vecindario y responsabiliza a quienes infringen la ley, estén o no legalmente en el país, a la vez que pone fin a la extralimitación federal de la que se ha hablado tras lo ocurrido en Minnesota”.

El Alcalde de Rochester, Malik Evans, declaró: “Como Ciudad Santuario, Rochester ha prohibido el uso de los recursos municipales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración civil durante casi cuatro décadas. Estas garantías nos ayudan a generar confianza y mejorar la seguridad pública al permitir que los miembros de nuestra comunidad inmigrante denuncien delitos y accedan a servicios esenciales sin temor. Aplaudo a la gobernadora Kathy Hochul por tomar medidas para extender estas protecciones a todo el estado y mantener una sólida ROC para todos los neoyorquinos”.

El Fiscal de Distrito del Condado de Columbia, Chris Liberati-Conant, dijo: “Primero, agradezco a la gobernadora Hochul por sus inversiones en las fuerzas del orden, que han tenido un impacto real en la seguridad de los habitantes del condado de Columbia. Como fiscal de distrito del condado de Columbia, mi único enfoque es la seguridad de los habitantes de nuestro condado, y cuando las víctimas y los testigos tienen miedo de hablar con las fuerzas del orden, estamos menos seguros como comunidad. Cuando las víctimas y los testigos tienen miedo de hablar con las fuerzas del orden, se convierten en blanco de depredadores, traficantes y delincuentes violentos. Como siempre, tengo la intención de responsabilizar a los delincuentes y proteger a todos los miembros de nuestra comunidad. Agradezco a la gobernadora Hochul por su continuo liderazgo para mantener seguros a los neoyorquinos, porque en Nueva York y en el condado de Columbia vivimos en una sociedad justa”.

El Fiscal del Distrito del Condado de Monroe, Brian Green, declaró: “Como fiscal de distrito, mi prioridad es garantizar que los recursos de las fuerzas del orden se centren en mantener la seguridad de nuestras comunidades y en combatir los delitos graves. La Ley de Policías Locales y Delitos Locales ayuda a aclarar el papel adecuado de las fuerzas del orden locales, al tiempo que preserva nuestra capacidad para colaborar con las autoridades federales en asuntos penales. Mantener la confianza pública es esencial para una labor policial y una persecución penal eficaces, y esta legislación apoya ese objetivo. Agradezco los esfuerzos de la gobernadora para impulsar políticas que equilibren la seguridad pública, los principios constitucionales y las necesidades de nuestras comunidades”.

El Subjefe del Departamento de Policía de Kingston, Richard Negron, afirmó: “Una labor policial eficaz comienza con la claridad: saber a quién servimos, cuál es nuestro papel y dónde comienza y termina nuestra autoridad. Cuando se les pide a los agentes locales que se encarguen de la aplicación de la ley federal de inmigración, esto desdibuja nuestra misión y socava la confianza en la que nos basamos para mantener la seguridad en los barrios. La propuesta de la gobernadora Hochul permite que las fuerzas del orden locales se centren en lo que mejor sabemos hacer: responder a los delitos, proteger a las víctimas y establecer verdaderas alianzas con la comunidad. Este enfoque hace que nuestros agentes sean más eficaces y que nuestra ciudad sea más segura”.