Fußbodenheizung mit Nordwærme einfach in den Bestandsboden einfräsen Mit der Fräsmethode von Nordwærme kann eine Fußbodenheizung binnen weniger Tage in den Bestandsboden eingefräst werden. Nordwærme - Fußbodenheizung einfach einfräsen!

Jetzt reservieren, später sparen: Wie Immobilieneigentümer das aktuelle Gelegenheitsfenster nutzen, um sich staatliche Förderungen und Kapazitäten zu sichern.

Die physikalischen Gesetze der Wärmeeffizienz bleiben bestehen, die Energiekosten verharren auf hohem Niveau und die CO2-Bepreisung zieht wie geplant an” — Sönke Löser Nordwærme Fußbodenheizungen

BERLIN, GERMANY, February 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Der deutsche Heizungsmarkt ist eingebrochen: mit lediglich 627.000 veräußerten Einheiten im vergangenen Jahr hat sich das Marktvolumen im Vergleich zu 2023 halbiert. Dieses Markttief eröffnet Immobilieneigentümern außergewöhnliche Spielräume, um bei energetische Modernisierungen besondere Preise zu verhandeln und zügig umzusetzen.Obwohl spezifische Einzelheiten zur GEG-Reform noch ausstehen, bleiben die Grundpfeiler stabil: „Die physikalischen Gesetze der Wärmeeffizienz bleiben bestehen, die Energiekosten verharren auf hohem Niveau und die CO2-Bepreisung zieht wie geplant an“, erläutert Sönke Löser, Mitbegründer von Nordwærme Fußbodenheizungen . Angesichts des Regierungsziels einer Klimaneutralität bis 2045 können sich Hausbesitzer im derzeitigen Umfeld Rahmenbedingungen reservieren.Mit der Verabschiedung neuer Gesetze ist eine abrupte Auflösung des Sanierungsstaus zu erwarten. "Ein solcher Nachfrageschub kann die Kosten von Wärmepumpen treiben und durch Personalengpässe die Umsetzung erschweren", so Löser weiter. Wer diese Barrieren umgehen und die momentane Marktruhe antizyklisch nutzen will, sollte folgende Schritte prüfen:Staatliche Zuschüsse frühzeitig fixieren: Durch einen rechtzeitigen Antrag lassen sich die gegenwärtig lukrativen Förderraten für Wärmepumpen oder Fußbodenheizungen reservieren, bevor die Budgets erneut knapp werden. Nach der Förderbestätigung verbleibt ein Umsetzungszeitraum von bis zu 48 Monaten. Sollten sich die Förderbedingungen durch neue Gesetze verbessern, kann der Förderantrag einfach erneut gestellt werden, solange noch nicht mit der Umsetzung begonnen wurde.Freie Kapazitäten ausschöpfen: Die Beruhigung am Markt garantiert eine höhere Servicequalität der Fachbetriebe, sofortige Materialverfügbarkeit und eine entspannte Kalkulationsbasis.Effizienz der Wärmeverteilung steigern: Losgelöst von künftigen Verordnungen reduziert eine moderne Fußbodenheizung die Betriebskosten sofort. Eine unkomplizierte Nachrüstung durch Nordwærme Fußbodenheizungen lässt sich im bewohnten Bestand meist binnen weniger Tage in den Bestandsboden einfräsen . Dies senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu Radiatoren um 10 bis 20 % – ein entscheidender Faktor, damit die Wärmepumpe oder fossile Heizung effizienter Laufen.Beleihungswert aufwerten: Energetische Upgrades verbessern die Bankeinwertung. Alleine eine nachträglich eingefräste Fußbodenheizung nach dem Nordwærme-Verfahren kann den Immobilienwert um 3-8% erhöhen. Dieser Faktor stärkt die Position bei Finanzierungsgesprächen und kann helfen, Zinskonditionen zu optimieren.Systemoptimierung per hydraulischem Abgleich: Dies stellt den effektivsten Weg dar, die vorhandene Technik unmittelbar effizienter zu betreiben. In der aktuellen Phase haben Fachhandwerker die nötige Kapazität für diese Präzisionsarbeit.Smarte Regelungstechnik: Eine digitale Steuerung der einzelnen Räume ermöglicht Einsparungen von bis zu 25 %. Diese Investition steigert den Wohnkomfort und die Attraktivität der Immobilie am Markt.Während viele Eigentümer aufgrund der politischen Debatten abwarten, können entschlossene Investoren die aktuelle Marktsituation gezielt zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil wenden. Eine effiziente Energienutzung ist dabei die beste Versicherung gegen künftige Preissteigerungen.Über NordwærmeDas Hamburger Handwerks-Startup Nordwærme hat sich auf die nachträgliche Ausrüstung von Bestandsimmobilien mit Fußbodenheizungen spezialisiert. Durch den Einsatz einer innovativen Frästechnik stattet das Team ein gesamtes Einfamilienhaus innerhalb weniger Tage mit einer flächendeckenden Heizlösung aus – effizienter und kostengünstiger als bei herkömmlichen Systemen. Mit bereits über 2.000 erfolgreich sanierten Gebäuden treibt Nordwærme die regionale Wärmewende aktiv voran. Von den Standorten Hamburg, Barsbüttel und Hannover aus bedient das Unternehmen Kunden in ganz Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Hamburger Stadtgebiet. Weitere Informationen: www.nordwaerme.de

