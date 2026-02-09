Referentes mundiales se darán cita para analizar los desafíos de la industria bananera

Musáceas en etapa de desarrollo, base de la producción bananera.

Durante el evento se desarrollarán 10 bloques temáticos que incluirán charlas magistrales, ponencias académicas, mesas redondas y conversatorios técnicos.

COSTA RICA, SAN JOSE, COSTA RICA, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Conferencias magistrales, ponencias académicas de alto nivel y conversatorios técnicos, marcarán la pauta de la XXV Reunión Internacional ACORBAT y el X Congreso Internacional del Banano CORBANA , que se celebrará del 20 al 23 de abril en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, Mérida, México.El evento contará con la participación de profesionales con reconocido prestigio internacional, seleccionados por un Comité Científico especializado, quienes abordarán temas determinantes para la sostenibilidad y competitividad de la producción bananera.El acto inaugural se lleva a cabo el martes 21 abril, seguido por la Conferencia Magistral de Apertura “CORBANA-COSTA RICA: 45 años de Investigación y Transferencia”, a cargo del Dr. Rafael Segura, director de Investigaciones, y el Msc. Erick Bolaños, director de Asistencia Técnica de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA).Durante los tres días de conferencias se desarrollarán 10 bloques temáticos, en los cuales los asistentes tendrán acceso a 11 charlas magistrales y 25 ponencias técnicas, que combinan avances científicos, resultados de investigaciones, innovación y experiencias concretas desde el sector productivo y empresarial. Cada bloque integra espacios de análisis y conversatorios, fomentando el intercambio directo entre especialistas y participantes.“En un contexto lleno de desafíos productivos, fitosanitarios, tecnológicos y también comerciales, es una necesidad la actualización y el intercambio de experiencias que permitan un análisis profundo, así como la construcción de soluciones concretas para los principales retos del sector”, comentó Dr. Rafael Segura Mena, Director de Investigaciones de CORBANA.Entre los expositores invitados destacan:- Dr. Rony Swennen, especialista en mejoramiento genético de musáceas del Instituto Internacional de Agricultura Tropical.- Dr. Luis Pocasangre, director General del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).- Dr. Carlos Urias, director Regional de Sanidad Vegetal del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).- Dr. Altus Viljoen, investigador del Departamento de Fitopatología de la Universidad de Stellenbosch.- Dr. Gert H.J. Kema, profesor emérito de Fitopatología en la Universidad y Centro de Investigación de Universidad de Wageningen.- Dr. Ronald Romero, exdirector de Investigaciones de CORBANA, de Chiquita y exdirector CEO Corporativo Mundial de Investigaciones de Del Monte.- Dr. Mariano Jiménez, Subgerente de Asuntos Legales de CORBANA.Como parte de la agenda se desarrollarán conversatorios y mesas redondas sobre las principales enfermedades y plagas que afectan a las musáceas a nivel mundial.Ver biografías de los ponentes: https://congresoscorbana.com/expositores/ Fusarium R4T: información clave para anticiparse al riesgo y el manejo de la enfermedadUno de los principales ejes del Congreso será el abordaje integral del Fusarium Raza 4 Tropical, una de las mayores amenazas fitosanitarias para la industria bananera mundial. El programa incluye dos espacios especializados dedicados exclusivamente a este tema.El primero se llevará a cabo el martes 21 de abril con la mesa redonda “Foc R4T: avances científicos, epidemiología y estrategias globales de manejo”, la cual ofrecerá un panorama global sobre los avances científicos, el comportamiento del patógeno y las estrategias internacionales de contención, bajo la moderación del Dr. Miguel Ángel Dita, fitopatólogo y miembro del Comité Científico Internacional de ACORBATAl día siguiente el enfoque se trasladará a Latinoamérica, con un conversatorio basado en experiencias y lecciones aprendidas tras la llegada del Fusarium R4T a la región, además de aspectos clave en materia de prevención para aquellos países donde el patógeno aún no está presente.Espacio diseñado para una audiencia globalLas conferencias se impartirán en español e inglés, con traducción simultánea que facilitará la participación de asistentes de distintos países a la vez que fortalece el intercambio técnico de alcance internacional.Los interesados pueden registrarse en línea ingresando al sitio web:

