Influence Society dévoile SOCIETIES 2025 : une publication visionnaire qui redéfinit les codes du branding hôtelier

Ce numéro explore l’intelligence artificielle, le design, le storytelling culturel et la résonance émotionnelle comme nouvelles frontières du luxe hôtelier

Les marques qui s’engagent résolument dans leur identité créative seront celles qui restent pertinentes. Il ne s’agit plus seulement d’être vues, mais d’être mémorisées.” — Sébastien Felix, fondateur et CEO d’Influence Society

PARIS, FRANCE, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Influence Society , l’agence de marketing digital spécialisée auprès des marques de l’hospitality haut de gamme, annonce la sortie de SOCIETIES 2025 , sa publication annuelle emblématique, conçue comme un guide stratégique pour les enseignes hôtelières confrontées à un marché en mutation accélérée. Cette édition aborde les enjeux majeurs qui redéfinissent le secteur : l’essor de l’IA comme nouvelle norme, le retour en force du storytelling long format, le passage de la possession à l’expérience et la nécessité croissante d’un branding audacieux, ancré dans le design et l’émotion. Avec plus de 60 pages d’analyses approfondies, SOCIETIES 2025 s’adresse directement aux hôteliers et dirigeants de marque soucieux de prendre la tête du marché et non simplement de le suivre.SOCIETIES 2025 paraît à un moment charnière pour l’hôtellerie. Alors que le rôle de l’IA s’étend, la publication souligne que les hôtels ne peuvent plus compter uniquement sur l’innovation pour se distinguer. Influence Society invite plutôt les marques à revenir aux fondamentaux intemporels : clarté dans la communication, cohérence dans l’expérience et maîtrise du récit. Le message est clair : l’IA peut automatiser l’efficacité, mais elle ne saurait reproduire l’âme. En conséquence, le design, le sens et l’impact émotionnel deviendront les nouveaux avantages concurrentiels.« À une époque où les algorithmes rédigent du contenu et où les clients effectuent des recherches par conversation, ce qui distingue une marque hôtelière, c’est comment elle fait se sentir le voyageur », déclare Sébastien Felix, fondateur et CEO d’Influence Society. « Ce numéro annuel de SOCIETIES vise à aider les hôteliers à redécouvrir le pouvoir du storytelling, de la clarté visuelle et du lien émotionnel. »Parmi les thèmes centraux explorés figure le renouveau du contenu long format, présenté comme un actif de marque indispensable à l’ère de la recherche par IA. Influence Society met également en lumière l’importance croissante d’un design audacieux et sensoriel, affirmant que la neutralité dans le branding n’est plus viable sur des marchés saturés et imprévisibles. La présence émotionnelle, à travers les visuels, la voix et le parcours client, définira la prochaine génération de marques hôtelières incontournables.« Les marques qui s’engagent résolument dans leur identité créative seront celles qui resteront pertinentes. Il ne s’agit plus seulement d’être vues, mais d’être mémorisées », ajoute Felix. « Cette publication est à la fois une source d’inspiration et un plan d’action. »SOCIETIES 2025 explore également les concepts d’hôtellerie décentralisée et un design ancré dans le lieu, citant l’exemple de Tomu, avec ses séjours modulaires et épousant le site, signes d’un glissement vers une approche du luxe moins monolithique et plus adaptative, porteuse de sens. En mêlant prévision des tendances hôtelières et inspiration tirée de la mode, de l’architecture et de la culture, Influence Society fait de cette édition l’une des plus pluridisciplinaires à ce jour.📖 Découvrez les analyses : SOCIETIES 2025 - édition annuelle À propos d’Influence SocietyInfluence Society est une agence créative à l’intersection du marketing, de la technologie et de l’hospitality. Elle aide les établissements d’exception à élaborer des récits de marque convaincants, en associant l’esthétique à des stratégies numériques de pointe.Grâce à un storytelling visionnaire, un marketing innovant et une expertise approfondie de l’industrie, l’agence permet aux professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de rester en tête dans un paysage en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.influence-society.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.