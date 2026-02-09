Plag beseitigt Kostenbarrieren für akademische Integrität

Alle Premium-Plagiatserkennungsdienste jetzt kostenlos für Pädagogen weltweit

Nazim Tchagapsov, CEO de Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Mehrsprachige Plattform mit 129+ Sprachen bietet Lehrern, Professoren und Dozenten unbegrenzten Zugang zu fortschrittlicher Plagiatserkennung und KI-Inhaltsanalyse plag .ai, eine führende mehrsprachige Plattform zur Plagiats- und KI-Erkennung, gab heute bekannt, dass alle Premium-Dienste nun weltweit für verifizierte Pädagogen kostenlos zugänglich sind. Die Initiative bietet Lehrern, Dozenten und Professoren eine professionelle Plagiatsprüfung, KI-Inhaltserkennung , eine sprachübergreifende Plagiatserkennung sowie Zugang zu einer Datenbank mit über 100 Millionen wissenschaftlichen Artikeln – völlig kostenlos.Diese Initiative von Plag adressiert eine anhaltende Herausforderung im Bildungswesen: begrenzte institutionelle Budgets für Werkzeuge zur akademischen Integrität. Bisher haben viele Pädagogen Plagiatserkennungsdienste aus der eigenen Tasche bezahlt, was zu Inkonsistenzen in der Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten führt.„Wir haben immer wieder von Lehrern gehört, die hohe Standards für akademische Integrität aufrechterhalten wollten, aber keinen Zugang zu den entsprechenden Werkzeugen hatten“, so Nazim Tchagapsov, CEO von Plag. „Viele Pädagogen stehen derzeit vor einer schwierigen Wahl: entweder ihr eigenes Geld für Werkzeuge zur akademischen Integrität auszugeben oder die Augen zu verschließen und das Problem der akademischen Unredlichkeit unbeachtet zu lassen. Deshalb wollten wir eine Lösung anbieten, um diese Situation zu verbessern.“Was Pädagogen erhaltenVerifizierte Pädagogen erhalten sofortigen Zugang zu unbegrenzten Premium-Dokumentenprüfungen mit vollem Funktionsumfang (gemäß Fair-Use-Richtlinien). Dazu gehören die Echtzeit-Plagiatserkennungstechnologie, die innerhalb von Sekunden veröffentlichte Inhalte identifiziert, eine KI-generierte Inhaltserkennung und die sprachübergreifende Plagiatserkennungsfunktion. All diese Funktionen werden in mehreren Sprachen unterstützt.Selbstverständlich ist auch die fortschrittliche Erkennung von Copy-Paste-Plagiaten, unsachgemäßen Zitierungen und Paraphrasierungen im Paket der zugänglichen Funktionalität enthalten.Detaillierte Ähnlichkeitsberichte mit farbcodierter Hervorhebung und direkten Quellenlinks stehen ebenfalls zur Verfügung und können gespeichert oder mit Studierenden geteilt werden.Im Gegensatz zu vielen Freemium-Modellen erhalten Pädagogen Zugang zur gesamten Datenbank von Plag sowie den vollen, uneingeschränkten Funktionsumfang.Datenschutz und SicherheitPlag ist zu 100 % vertraulich und sicher in der Anwendung und speichert keine eingereichten Dokumente in seinen Datenbanken. Dies bedeutet, dass kein anderer Plagiatsprüfer, KI-Detektor und auch keine akademische Plattform verfolgen oder erkennen kann, dass ein Dokument von Plag analysiert wurde, was eine vollständige Privatsphäre für Studierende und Autoren gewährleistet.Alle auf plag.ai hochgeladenen Dokumente bleiben somit vertraulich und werden niemals zu Vergleichsdatenbanken hinzugefügt oder mit Dritten geteilt. Dies adressiert die Bedenken vieler Pädagogen, dass studentische Arbeiten als Referenzmaterial für andere Plagiatsprüfer verwendet werden könnten.Wie Pädagogen Zugang zu den kostenlosen Diensten erhaltenDie Registrierung ist einfach und dauert nur wenige Minuten:1. Erstellen Sie auf plag.ai ein Konto mit einer institutionellen E-Mail-Adresse.2. Laden Sie Ihre Verifizierungsdokumente hoch (Ausweis der akademischen Institution, institutionelles Schreiben etc.).3. Unmittelbar nach der Verifizierung können Sie mit der Prüfung von Dokumenten beginnen.Studierende können ebenfalls kostenlose Konten erstellen und ihre Ähnlichkeitsberichte direkt und kostenlos mit Pädagogen teilen, was den Einreichungs- und Überprüfungsprozess vereinfacht.Globale ReichweitePlag ist in mehr als 200 Ländern vertreten und unterstützt 129 Sprachen, wodurch es Lehrenden und Studierenden in unterschiedlichen Bildungskontexten weltweit zugänglich ist. Die mehrsprachige Ausrichtung der Plattform entspricht den Bedürfnissen internationaler Institutionen und Unterrichtsräumen mit diversen Studierendengruppen .Über PlagPlag ist eine Online-Plattform zur Plagiatserkennung und KI-Inhaltsanalyse, die Bildungseinrichtungen, Studierende und Pädagogen weltweit unterstützt. Die Plattform verwendet fortschrittliche Text-Matching-Algorithmen, um Dokumente mit einer umfangreichen Datenbank zu vergleichen, die öffentliche Webquellen sowie über 100 Millionen wissenschaftliche Artikel führender akademischer Verlage umfasst. Dabei ist Plag in 200 Ländern vertreten und unterstützt 129 Sprachen, wobei strenge Vertraulichkeitsstandards eingehalten werden und Benutzerdokumente niemals zu Vergleichsdatenbanken hinzugefügt werden. Die Plattform bietet Echtzeit-Erkennungsfähigkeiten und identifiziert auch Ähnlichkeiten mit Inhalten, die erst zehn Minuten zuvor veröffentlicht wurden.Für weitere Informationen besuchen Sie plag.ai

