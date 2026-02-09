Plag Élimine les Barrières de Coût pour l'Intégrité Académique

Tous les Services Premium de Détection de Plagiat Maintenant Gratuits pour les Éducateurs du Monde Entier

Plag Élimine les Barrières de Coût pour l'Intégrité Académique : Tous les Services Premium de Détection de Plagiat Maintenant Gratuits pour les Éducateurs du Monde Entier” — Nazim Tchagapsov, CEO de Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- La Plateforme Multilingue Desservant Plus de 129 Domaines Offre aux Enseignants, Professeurs et Maîtres de Conférences un Accès Illimité à la Détection Avancée de Plagiat et à l'Analyse de Contenu IA. Plag , une plateforme multilingue leader en détection de plagiat et d'IA, a annoncé aujourd'hui que tous les services premium sont désormais gratuits pour les éducateurs vérifiés du monde entier. L'initiative offre aux enseignants, maîtres de conférences et professeurs une vérification de plagiat de niveau professionnel, la détection de contenu IA , la détection de plagiat traduit entre langues et l'accès à une base de données de plus de 100 millions d'articles académiques sans aucun frais.Cette initiative de Plag répond à un défi persistant dans l'éducation - les budgets institutionnels limités pour les outils d'intégrité académique. De nombreux éducateurs ont payé les services de détection de plagiat de leur propre poche, créant des incohérences dans la manière dont le travail académique est évalué.« Nous entendions continuellement parler d'enseignants qui voulaient maintenir des normes élevées d'intégrité académique mais ne pouvaient pas accéder aux outils pour le faire correctement », a déclaré Nazim Tchagapsov, PDG de Plag. « De nombreux éducateurs font actuellement face à un choix difficile : utiliser leur propre argent pour payer des outils d'intégrité académique, ou fermer les yeux et laisser le problème de la malhonnêteté académique sans attention. Cela ne nous semblait pas juste et nous voulions offrir une solution pour remédier à la situation ».Ce que Reçoivent les ÉducateursLes éducateurs vérifiés obtiennent un accès immédiat aux vérifications premium illimitées de documents avec un accès complet à toutes les fonctionnalités (sous réserve de la politique d'utilisation équitable). Celles-ci incluront la technologie de détection de plagiat en temps réel qui identifie le contenu publié en quelques secondes, la détection de contenu généré par IA et la fonction de détection de plagiat traduit entre langues. Toutes ces caractéristiques sont prises en charge dans plusieurs langues.Il va sans dire que la détection avancée du plagiat par copier-coller, des citations inappropriées et des fonctionnalités de paraphrase sont également incluses dans l'ensemble des fonctionnalités accessibles.Des rapports détaillés de similarité avec mise en évidence codée par couleur et liens directs vers les sources seront également disponibles pour être stockés ou partagés avec les étudiants.Contrairement à de nombreux modèles freemium, les éducateurs reçoivent un accès à la base de données complète de Plag et à l'ensemble complet des fonctionnalités sans réduction de fonctionnalité.Confidentialité et SécuritéPlag est 100% confidentiel et sûr à utiliser - il ne stocke aucun document soumis dans ses bases de données. Cela signifie qu'aucun autre vérificateur de plagiat, détecteur d'IA ou plateforme académique ne peut suivre ou détecter qu'un document a été analysé par Plag, garantissant une confidentialité complète pour les étudiants et les auteurs.Tous les documents téléchargés sur Plag restent confidentiels et ne sont jamais ajoutés aux bases de données comparatives ni partagés avec des tiers. Cela répond aux préoccupations que de nombreux éducateurs ont concernant l'utilisation du travail des étudiants comme matériel de référence pour d'autres vérificateurs de plagiat.Comment les Éducateurs Peuvent Accéder aux Services GratuitsL'inscription est facile et prend moins de quelques minutes :Créez un compte sur plag.ai en utilisant une adresse e-mail institutionnelleTéléchargez la documentation de vérification (carte d'identité de l'institution académique, lettre institutionnelle, utilisez une adresse e-mail institutionnelle, etc.)Commencez à vérifier les documents immédiatement après la vérificationLes étudiants peuvent également créer des comptes gratuits et partager leurs rapports de similarité directement avec les éducateurs sans aucun frais, rationalisant le processus de soumission et de révision.Portée MondialePlag opère dans plus de 200 pays et prend en charge 129 langues, le rendant accessible aux éducateurs et étudiants dans divers contextes éducatifs à travers le monde. Les capacités multilingues de la plateforme répondent aux besoins des institutions internationales et des salles de classe avec des populations étudiantes diverses.À Propos de PlagPlag est une plateforme en ligne pour la détection de plagiat et l'analyse de contenu IA, au service des institutions éducatives, des étudiants et des éducateurs du monde entier. La plateforme utilise des algorithmes avancés de correspondance de texte pour comparer les documents à une vaste base de données qui comprend des sources web publiques et plus de 100 millions d'articles académiques provenant d'éditeurs académiques de premier plan. Opérant dans 200 pays et prenant en charge 129 langues, Plag maintient des normes strictes de confidentialité et n'ajoute jamais les documents des utilisateurs aux bases de données comparatives. La plateforme fournit des capacités de détection en temps réel, identifiant les similitudes avec du contenu publié aussi récemment que 10 minutes auparavant.Pour plus d'informations, visitez plag.ai

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.