NATCASH Impulsa la Inclusión Financiera y Remesas Digitales en Haití
EINPresswire.com/ -- Natcash, la plataforma de billetera electrónica desarrollada por National Telecom S.A. (NATCOM), reafirma su papel clave en el ecosistema financiero digital de Haití, ampliando el acceso a servicios financieros e impulsando el flujo de remesas oficiales de la diáspora haitiana.
Creada para atender a la población sin acceso a la banca tradicional, Natcash ofrece una solución digital sencilla y segura. A través del teléfono móvil, los usuarios realizan transacciones esenciales como transferencias, pago de servicios y gestión de finanzas personales, integrándose paso a paso en la economía formal.
En el ámbito de los servicios transfronterizos, al haber integrado servicios internacionales de transferencia de dinero a través de CamTransfer y Unitransfer, se garantiza a la diáspora haitiana en otros países una forma rápida, transparente, segura y confiable de enviar remesas directas a la billetera Natcash de sus familiares en Haití.
En cuanto a tecnología, Natcash aplica soluciones avanzadas como autenticación biométrica y sistemas antifraude propios, asegurando transacciones seguras en tiempo real. Esta infraestructura apoya tanto a individuos como a pequeños comercios y a una red de agentes en todo el país.
Actualmente, Natcash cuenta con millones de usuarios y una red que llega hasta las zonas más remotas de Haití, generando empleo y fomentando los pagos sin efectivo. Natcash sigue siendo un motor fundamental para la inclusión financiera y el crecimiento económico a largo plazo en la nación.
Sobre NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es el operador líder en telecomunicaciones en Haití, ofreciendo soluciones integrales de voz, datos, internet de banda ancha y servicios financieros móviles.
Más información en: https://natcom.com.ht/
Tobias Nguyen
