El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico Firma Acuerdo con la Fundación Un Mundo Libre de Drogas

Presentacion - El Rol Vital del Dentista en Educar Contra las Drogas Ilicitas Dr. B. Fialkoff, Dra. Yvette Rodriguez y Dr. C. Rigau Sosteniendo el Acuerdo Dr. B. Fialkoff presenta ante los Cirujanos Dentistas de Puerto Rico

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y La Fundación Un Mundo Libre de Drogas Acordaron Educar Contra Drogas Ilícitas para Crear un Mundo Seguro

SAN JUAN, NY, PUERTO RICO, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la Fundación Un Mundo Libre de Drogas firman convenio de colaboración durante el Puerto Rico Oral Health Congress 2026, en San Juan, Puerto Rico.

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) anunció el 30 de Enero, 2026 la firma oficial de un convenio de colaboración con la Fundación Mundo Libre de Drogas, reafirmando su compromiso con la promoción de la salud integral, la prevención y la educación sobre el impacto del uso de drogas en la salud oral y sistémica. La firma del acuerdo se llevó a cabo en el marco del Puerto Rico Oral Health Congress 2026, uno de los eventos educativos más importantes de la profesión dental en la isla, que reúne a cientos de profesionales, educadores y líderes del sector salud.

Este convenio establece una alianza estratégica orientada a integrar programas educativos basados en evidencia científica, materiales preventivos y actividades de concienciación dirigidas a dentistas, personal auxiliar, estudiantes y a la comunidad en general. La iniciativa busca fortalecer el rol del profesional dental como agente clave de prevención, detección temprana y educación en temas de uso y abuso de sustancias.

El acuerdo fue firmado por la Dra. Yvette Rodríguez, Presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, el Dr. Bernard Fialkoff, Presidente de Mundo Libre de Drogas - Capitulo de las Americas y el Dr. Carlos Rigau, Presidente Electo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.

"Esta alianza representa un paso significativo hacia un enfoque más integral de la salud, donde la educación preventiva y la responsabilidad social forman parte esencial de la práctica odontológica moderna”, expresaron los firmantes durante el acto protocolar.

Con esta colaboración, el CCDPR y Un Mundo Libre de Drogas reafirman su compromiso con el bienestar de Puerto Rico, promoviendo iniciativas que fortalezcan la educación continua, la ética profesional y la salud pública, especialmente en áreas donde la prevención puede marcar una diferencia tangible y duradera.

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico es la entidad profesional que agrupa a los dentistas del país, dedicada a promover los más altos estándares de práctica, la educación continua y la defensa de la salud oral como componente esencial de la salud general.

Por su lado , Un Mundo Libre de Drogas es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación preventiva y a la divulgación de información objetiva y basada en evidencia sobre las consecuencias del uso de drogas, con el fin de empoderar a profesionales y comunidades a tomar decisiones informadas.

En cuanto al perfil profesional de los firmantes :

La Dra. Yvette Rodríguez es una cirujana dentista y una destacada líder dentro de la profesión odontológica en Puerto Rico. En su rol dentro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), ha demostrado un firme compromiso con el fortalecimiento de la educación continua, la ética profesional y la promoción de la salud oral como un componente esencial de la salud integral. A lo largo de su trayectoria, la Dra. Rodríguez ha impulsado iniciativas orientadas a elevar los estándares de la práctica odontológica, fomentar la colaboración interinstitucional y ampliar el impacto social del gremio dental. Su liderazgo se caracteriza por una visión moderna e inclusiva, reconociendo el papel del dentista no solo como clínico, sino también como educador, preventor y agente activo de salud pública. Bajo su gestión, el CCDPR continúa consolidándose como una institución proactiva, comprometida con el desarrollo profesional de sus miembros y con iniciativas que aportan valor real al bienestar de Puerto Rico.

El Dr. Carlos Rigau es cirujano dentista y un profesional ampliamente respetado dentro de la comunidad odontológica de Puerto Rico, reconocido por su compromiso con la excelencia clínica, la educación contínua y la responsabilidad social de la profesión. Ha participado activamente en iniciativas dirigidas a fortalecer el rol del dentista como proveedor de salud integral y agente de prevención, apoyando alianzas estratégicas que integran la práctica clínica con programas educativos y comunitarios. El Dr. Rigau ha recibido reconocimientos profesionales por su liderazgo, ética y aportaciones al gremio odontológico, destacándose por su vocación de servicio y su apoyo a iniciativas educativas y de impacto social.



El Dr. Bernard Fialkoff es cirujano periodontal y de implantes dentales en NYC por 45 anos, Presidente de la Fundacion Tiempo Para La Verdad, Fundador de la Fundacion Un Mundo Libre de Drogas - Capitulo de las Americas, conferenciante internacional y líder en educación preventiva sobre drogas y salud integral. A través de Un Mundo Libre de Drogas, ha organizado y participado en eventos educativos y foros internacionales en colaboración con organismos afiliados a las Naciones Unidas, promoviendo estrategias de prevención, salud pública y desarrollo comunitario.



En Septiembre del 2025, el Dr. Fialkoff firmó un acuerdo de colaboración entre Mundo Libre de Drogas Internacional y el Consejo Nacional de Drogas (CND) de la República Dominicana, orientado a fortalecer programas de educación preventiva, capacitación profesional y cooperación interinstitucional en el Caribe y América Latina. Dicho acuerdo ha servido como plataforma para la implementación de iniciativas educativas dirigidas a profesionales de la salud, educadores y comunidades vulnerables. Su trabajo se distingue por integrar la práctica clínica, la educación continua y la responsabilidad social, posicionando al profesional de la salud como un actor clave en la prevención y promoción del bienestar a largo plazo.

Con esta alianza, el CCDPR y Un Mundo Libre de Drogas refuerzan su compromiso con iniciativas que impactan positivamente la salud pública, fomentan la educación ética y preventiva, contribuyen a la reducción de la violencia asociada al uso de sustancias y promueven comunidades más informadas, resilientes y socialmente fortalecidas.

