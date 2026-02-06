Money Carer lanza un sitio web en español dedicado a los anillos de pago mientras Caixa Bank se integra con Fidesmo”

Anillos de Pago Espania

VILLAJOYOSA, ALICANTE, SPAIN, February 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Money Carer ha anunciado el lanzamiento de un sitio web dedicado al mercado español, un paso importante dentro de la estrategia de expansión europea de la compañía.El nuevo sitio web anillosdepago.es permite a los clientes en España comprar anillos de pago de forma online, con la opción adicional de adquirirlos presencialmente en el punto de venta de Money Carers en Villajoyosa.El lanzamiento se produce en un contexto especialmente favorable. La reciente integración nativa de CaixaBank con Fidesmo permite simplificar y acelerar la distribución de credenciales de pago a dispositivos wearables. Este avance facilita considerablemente la adopción de pagos sin contacto mediante anillos por parte de los consumidores españoles.Los anillos de pago ofrecen una forma de pago discreta, cómoda y moderna como alternativa a las tarjetas y a los teléfonos inteligentes tradicionales. Equipados con tecnología NFC, los anillos permiten pagos seguros y sin contacto de forma sencilla, sin depender de baterías ni procesos de carga. Con anillosdepago.es, Money Carer ofrece al mercado español una plataforma en su idioma que facilita una experiencia de compra e incorporación más fluida y personalizada.El lanzamiento del sitio web en español contribuye a consolidar la presencia de las marcas RingPay de Money Carers en el mercado europeo. La compañía ya tiene presencia directa en mercados clave como Reino Unido, Polonia, Italia y Hungría, y el lanzamiento de anillosdepago.es refuerza su estrategia de respaldar a los clientes mediante sitios web localizados y socios locales en toda Europa.La disponibilidad de los productos en la tienda física de Money Carer en Villajoyosa refuerza aún más la presencia de la compañía en España. Al visitar la tienda, los clientes pueden explorar los anillos de primera mano, recibir consejos de expertos y disfrutar de soporte local, facilitando la adopción de la tecnología de pagos portátiles.Con la reciente colaboración entre CaixaBank y Fidesmo, el lanzamiento del sitio web en español subraya el crecimiento y la consolidación del ecosistema de pagos en España. Representa el paso de los pagos portátiles de una fase experimental a su integración en la vida cotidiana de los usuarios.A medida que los pagos sin contacto se generalizan en Europa, la red en expansión de plataformas locales, socios y bancos prepara a la compañía para responder a la creciente demanda. Para los consumidores españoles, anillosdepago.es representa la manera más fácil y accesible de adoptar la próxima generación de pagos portátiles y sin contacto.

