La Gobernadora Hochul Destaca La Nueva Colaboración Entre La Junta de Compensación Laboral, SUNY y CUNY para Ayudar a Los Trabajadores Lesionados a Acceder a La Educación Universitaria Gratuita

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una nueva colaboración entre la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York y SUNY y CUNY para apoyar a los neoyorquinos lesionados promoviendo la educación universitaria gratuita para adultos a través de los programas SUNY y CUNY Reconnect. Bajo la iniciativa SUNY y CUNY Reconnect de la gobernadora, el Estado de Nueva York ofrece matrícula, tarifas, libros y materiales gratuitos para adultos de 25 a 55 años que no tienen un título universitario y desean obtener un título de asociado en un campo de alta demanda. La Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York está animando a los trabajadores lesionados recientemente a postularse enviando más de 5.000 folletos informativos y lanzando una nueva página web, wcb.ny.gov/reconnect, para crear conciencia sobre el programa.

“SUNY y CUNY Reconnect son programas que cambian vidas y que ya han ayudado a miles de neoyorquinos a aprovechar nuevas oportunidades para obtener títulos en campos de alta demanda”, dijo la gobernadora Hochul. “Mientras trabajamos para expandir estos programas e incluir nuevas oportunidades de titulación, también quiero asegurarme de que todos los neoyorquinos elegibles conozcan las oportunidades que tienen para obtener un título, conseguir un buen trabajo y contribuir al progreso de Nueva York”.

La Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York lanzó una nueva asociación con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) para promover los programas SUNY y CUNY Reconnect y apoyar a los neoyorquinos que lo necesitan. Para ayudar a los trabajadores lesionados a adquirir nuevas habilidades y encontrar nuevas carreras después de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, los programas SUNY y CUNY Reconnect ofrecen una oportunidad vital para que regresen a la fuerza laboral. Los consejeros de rehabilitación vocacional de la Junta de Compensación Laboral, que trabajan en estrecha colaboración con los trabajadores lesionados que buscan regresar al mercado laboral, ayudarán a identificar a los trabajadores lesionados elegibles y a conectarlos con los programas universitarios gratuitos.

La Presidenta de la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York, Freida D. Foster, dijo: “Puede ser devastador cuando una lesión o enfermedad impide que un trabajador regrese a su mismo trabajo. La educación universitaria gratuita a través de los programas SUNY y CUNY Reconnect puede brindar a estos trabajadores lesionados no solo esperanza, sino también habilidades y títulos reales, mientras trabajan para lograr un futuro mejor”. El rector de SUNY, John B. King Jr., declaró: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, los neoyorquinos tienen más oportunidades que nunca para acceder a una educación excelente y asequible, obtener un título en un campo de alta demanda y lograr la movilidad social ascendente, contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento económico del estado. Esta colaboración con la Junta de Compensación Laboral es un excelente ejemplo de cómo la gobernadora Hochul utiliza las diversas herramientas a su disposición para beneficiar a los neoyorquinos y a nuestro estado en su conjunto”.

La Junta Directiva de SUNY declaró: “Aplaudimos a la Gobernadora Hochul por impulsar el programa SUNY Reconnect para los neoyorquinos lesionados que buscan nuevas oportunidades para reincorporarse al mercado laboral como parte de su proceso de recuperación. Gracias al firme apoyo de la Gobernadora Hochul y los líderes estatales, SUNY Reconnect ha inspirado a miles de neoyorquinos a obtener títulos universitarios como estudiantes adultos, y continuaremos brindando oportunidades en los colegios comunitarios de todo el estado”.

El Canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, afirmó: “Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de apoyar a los neoyorquinos en cada etapa de sus vidas y ampliar el acceso a la educación superior como una vía fundamental para la movilidad económica y un futuro mejor. Nos entusiasma que CUNY Reconnect esté abriendo puertas para que los trabajadores lesionados adquieran nuevas habilidades, obtengan títulos y se reincorporen al mercado laboral con mayor confianza y determinación. Agradecemos a la Gobernadora Hochul por contribuir a que aún más neoyorquinos tengan acceso a las oportunidades de la educación superior”.

Como parte del discurso sobre el Estado del Estado de la Gobernadora Hochul en 2025, SUNY y CUNY Reconnect ofrecen matrícula, cuotas, libros y materiales gratuitos para estudiantes de entre 25 y 55 años que cursan un título de asociado en ciertos campos de alta demanda, incluyendo manufactura avanzada, inteligencia artificial, ciberseguridad, ingeniería, tecnología, enfermería y profesiones paramédicas, energía verde y renovable, y formación docente en áreas con escasez de personal. La Gobernadora anunció planes para expandir los exitosos programas SUNY y CUNY Reconnect como parte de su discurso sobre el Estado del Estado en 2026.

Como parte del presupuesto del año fiscal 2027, la Gobernadora Hochul propone una inversión de $12.5 millones para la expansión del programa, dirigida a estudiantes adultos elegibles que se preparan para carreras en logística, control de tráfico aéreo y transporte, y gestión de emergencias, así como para facilitar el regreso a la universidad de estudiantes adultos que deseen estudiar enfermería y ya cuenten con un título previo. Esto reforzaría la inversión inicial de $47 millones realizada por la Gobernadora en el año fiscal 2026 para establecer este programa de becas.

El equipo de Rehabilitación Vocacional de la Junta de Compensación Laboral ofrece una amplia gama de servicios de apoyo para trabajadores lesionados, que incluyen la elaboración de currículos, asistencia en la búsqueda de empleo, contacto con empleadores para trabajos ligeros o alternativos, y mucho más. La Junta también cuenta con trabajadores sociales clínicos con licencia para ayudar a los trabajadores lesionados a afrontar las dificultades que pueden acompañar a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Todos los servicios para trabajadores lesionados son gratuitos. Para obtener más información sobre los servicios de apoyo de la Junta, visite wcb.ny.gov/content/main/Workers/lp_services.jsp.

El discurso del Gobernador sobre el Estado del Estado de 2026 también incluye una propuesta para ayudar aún más a los trabajadores lesionados mejorando el acceso a la atención médica. En lugar de requerir una autorización especial de la Junta para tratar a los trabajadores lesionados, el Gobernador propone una legislación que permitirá que todos los proveedores médicos con licencia elegibles y en regla traten a los trabajadores lesionados.

Acerca de la Universidad Estatal de Nueva York

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) es el sistema integral de educación superior más grande de los Estados Unidos, y más del 95 por ciento de todos los neoyorquinos viven a menos de 30 millas de cualquiera de los 64 colegios y universidades de SUNY. En todo el sistema, SUNY cuenta con cuatro centros de salud académicos, cinco hospitales, cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, la escuela marítima más antigua del país, la única facultad de optometría del estado, 12 Centros de Oportunidades Educativas, más de 30 laboratorios de alfabetización digital ATTAIN y administra un Laboratorio Nacional del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En total, SUNY atiende a aproximadamente 1,7 millones de estudiantes a través de su cartera de cursos y programas con y sin créditos, educación continua y programas de extensión comunitaria. SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica en Nueva York. Los gastos de investigación en todo el sistema ascienden a casi 1.500 millones de dólares en el año fiscal 2025, incluidas importantes contribuciones de estudiantes y profesores. Hay más de tres millones de exalumnos de SUNY en todo el mundo, y uno de cada tres neoyorquinos con un título universitario es exalumno de SUNY. Para obtener más información sobre cómo SUNY crea oportunidades, visite suny.edu.

Acerca de la Universidad de la Ciudad de Nueva York

La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) es la universidad pública urbana más grande del país, un motor transformador de movilidad social que es un componente fundamental de la vida de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la primera institución pública de educación superior gratuita del país, CUNY cuenta hoy con siete colegios comunitarios, 11 universidades y ocho instituciones de posgrado y profesionales, distribuidas en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Atiende a 247.000 estudiantes de pregrado y posgrado y otorga 50.000 títulos cada año. La combinación de calidad y asequibilidad de CUNY permite que casi seis veces más estudiantes de bajos ingresos accedan a la clase media y a niveles superiores que todas las universidades de la Ivy League juntas. Más del 80% de los graduados de la Universidad permanecen en Nueva York, contribuyendo a todos los aspectos de la vida económica, cívica y cultural de la ciudad y diversificando la fuerza laboral en todos los sectores. Los graduados y profesores de CUNY han recibido numerosos premios prestigiosos, incluidos 13 Premios Nobel y 26 becas MacArthur para "genios". La misión histórica de la Universidad continúa vigente: brindar una educación pública de primer nivel a todos los estudiantes, independientemente de sus recursos económicos o antecedentes. Para obtener más información sobre CUNY, visite https://www.cuny.edu.

Acerca de la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York

La compensación laboral es un seguro que proporciona beneficios por pérdida de salario y/o atención médica para lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo. Estos beneficios están disponibles para todos los trabajadores elegibles en el Estado de Nueva York, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio. La Junta de Compensación Laboral supervisa la administración de la compensación laboral, los beneficios por discapacidad y la licencia familiar remunerada en el Estado de Nueva York. Su misión es proteger los derechos de los empleados y empleadores garantizando la correcta prestación de los beneficios y promoviendo el cumplimiento de la ley. Obtenga más información en www.wcb.ny.gov.