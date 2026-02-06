Storecove bereikt 30% marktaandeel in Nederlandse Peppol-markt

Storecove

HILVERSUM, NORTH HOLLAND, NETHERLANDS, February 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Storecove heeft naar schatting een marktaandeel van circa 30% verworven binnen de Nederlandse Peppol-markt. Deze groei onderstreept de sterke positie van het bedrijf in één van Europa’s meest volwassen Peppol-omgevingen en sluit naadloos aan bij Storecove’s internationale strategie voor interoperabele e-facturatie.Nederland behoort tot de meest ontwikkelde Peppol-markten van Europa, met brede toepassing in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Opereren op grote schaal vraagt hier om een stabiele infrastructuur en betrouwbare verwerking van grote transactievolumes.De positie van Storecove is het resultaat van jarenlange investeringen in Peppol-technologie en actieve betrokkenheid bij het ecosysteem. Het bedrijf participeert in internationale werkgroepen en governance-initiatieven en draagt operationele expertise bij aan de verdere ontwikkeling van standaarden en netwerkprocessen. In Nederland werkt Storecove nauw samen met de Nederlandse Peppol Autoriteit om te zorgen dat dienstverlening volledig aansluit op nationale richtlijnen en vereisten.“Een sterke marktpositie bouw je op door elke dag betrouwbaar te leveren,” zegt Patrick Steenkist, CEO van Storecove. “Onze klanten vertrouwen op Peppol voor hun kernprocessen. Consistente prestaties, praktische ondersteuning en actieve betrokkenheid bij governance zijn essentieel om dat vertrouwen te verdienen en te behouden.”De Nederlandse markt vormt een belangrijke pijler binnen Storecove’s internationale activiteiten. Het bedrijf is daarnaast actief in onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk, diverse Aziatische markten en België, waar het tot de toonaangevende Peppol-dienstverleners behoort. Wereldwijd focust Storecove op interoperabiliteit, cross-border facturatie en naleving van wet- en regelgeving, nu elektronische facturatie een steeds belangrijkere rol speelt binnen publieke financiën en internationale handel.Over StorecoveStorecove is een internationale aanbieder van oplossingen voor elektronische facturatie en gestructureerde documentuitwisseling. De infrastructuur van het bedrijf wordt wereldwijd gebruikt door ondernemingen en toonaangevende cloud boekhoudplatforms. Storecove onderscheidt zich door betrouwbare Peppol-connectiviteit, actieve deelname aan internationale standaarden en consistente naleving van regelgeving in verschillende landen.

