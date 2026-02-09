Crisp PR heet nu Blaudruck en maakt van verdiende aandacht het vertrekpunt voor campagnes

Blaudruck oprichters Tibbe Dolman (links) en Chris Peters (rechts)

AMSTERDAM, NETHERLANDS, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Crisp PR & Communicatie gaat verder onder de naam Blaudruck. Na zes jaar intensieve betrokkenheid als freelancers bij de positionering en uitvoering van communicatieprojecten voor diverse merken, bundelen oprichters Chris Peters en Tibbe Dolman hun expertise nu in bureauvorm.

Blaudruck legt de focus op het verdienen van aandacht door dit het vertrekpunt te maken in alle communicatie en PR met meetbaar resultaat integraal onderdeel te maken van de marketingmix. Daarbij neemt het bureau afstand van het traditionele urenmodel en werkt het samen met opdrachtgevers als vast verlengstuk van de communicatieafdeling.

Medeoprichter Tibbe Dolman licht toe: “We hebben een blauwdruk ontwikkeld waarmee we merken met een duidelijke communicatiestructuur op de kaart zetten. Dat begint met een positionering die resoneert en iedere doelgroep aanspreekt: van klant tot medewerker, van investeerder tot overheid. We zien dat bedrijven zonder die basis terugvallen op platte advertenties met kortetermijn boodschappen. Wij bouwen liever reputaties op.”

Het bureau werkt voor klanten zoals MyWheels, Nationaal Huidfonds en Tellent. Het V2G-deelautoproject van MyWheels werd vorig jaar bekroond met een gouden Dutch PR Award.

Free publicity

De naam Blaudruck staat voor duidelijke en uitvoerbare communicatieplannen, opgebouwd vanuit de kern van organisaties. Free publicity behoort tot de kracht van het bureau, waarbij het als vertrekpunt dient voor creatieve campagnes die via ieder kanaal doelgroepen bereiken.

“We zien PR niet als uitvoerende discipline waarbij we nog even een persberichtje over een marketingcampagne uitsturen, maar als vertrekpunt waarmee aandacht wordt verdiend. Juist de vaste samenwerking stelt ons in staat om vanuit een sterke basis creatieve communicatiecampagnes te creëren. Daarom hebben we ook afscheid genomen van het urenmodel: samenwerken moet niet gaan om het vullen van timesheets, maar het behalen van resultaten,” zegt medeoprichter Chris Peters.

De naamswijziging gaat gepaard met een nieuwe visuele identiteit en een vernieuwde website: www.blaudruck.agency.

