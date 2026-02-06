Axiology sichert sich €5M Seed-Finanzierung zur Beschleunigung der Modernisierung europäischer Kapitalmärkte

Vereinigung europäischer Kapitalmärkte durch die Konsolidierung von Emission, Verwahrung, Handel und Abwicklung von Wertpapieren in einem regulierten DLT System

VILNIUS, LITHUANIA, February 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- Der Kapitalmarktinfrastruktur-Anbieter Axiology hat eine Seed-Finanzierung über 5 Millionen Euro erhalten, um neue tokenisierte Wertpapierdienstleistungen unter dem EU-DLT-Pilotregime einzuführen. Mit dem zusätzlichen Kapital will Axiology, sein bereits operatives System ausbauen, den kompletten Lebenszyklus digitaler festverzinslicher Instrumente nahtlos in einer einzigen regulierten Umgebung abbilden und seine Go-to-Market-Strategie beschleunigen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Exponential Science, e2vc und Coinvest Capital angeführt und durch die neuen Investoren TIBAS Ventures und Plug and Play ergänzt. Auch Bestandsinvestoren wie BSV Ventures, NGL Ventures unterstützen die Runde. Insgesamt hat Axiology bislang 7 Millionen Euro eingeworben.

Axiology verfolgt das Ziel, Europas fragmentierte Kapitalmärkte zu vereinen. Seine exklusive Lizenz als Handels- und Abwicklungssystem für Distributed-Ledger-Technologie (DLT TSS) verschafft dem Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. Nur eine Handvoll Unternehmen in Europa verfügt über solch eine umfassende Lizenz im Rahmen des DLT-Pilotregimes. Sie erlaubt Axiology, Emission, Verwahrung, Handel und Abwicklung innerhalb eines einzigen regulierten Systems zu konsolidieren, Prozesse zu vereinfachen und die Kosten für seine Teilnehmer zu senken.

„Europas Spar- und Investitionsunion wird nicht allein durch politische Maßnahmen entstehen – sie benötigt eine neue Marktinfrastruktur“, sagt Marius Jurgilas, Gründer und CEO von Axiology. „Das Paket zur Marktintegration und das DLT-Pilotregime geben uns endlich den rechtlichen Raum dafür. Unser System ist bereits live, und die jetzt gesicherte Finanzierung erlaubt es uns, eine einheitliche, regulierte Plattform für die europäischen Kapitalmärkte zu skalieren.“

„Die europäischen Kapitalmärkte durchlaufen einen strukturellen Wandel, da Emittenten, Infrastrukturen und Regulierungsbehörden nach effizienteren Wegen suchen, denWertpapier-Lebenszyklus zu steuern“, sagt Jochen Metzger, Vorstandsmitglied von Axiology und ehemaliger leitender Beamter der Bundesbank. „Axiology ist eine der wenigen Plattformen, die jede Phase des Zyklus innerhalb eines einzigen regulierten Systems abwickeln kann, etwas das für die Bekämpfung der Marktfragmentierung in Europa unerlässlich ist. Diese Investition signalisiert großes Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Infrastruktur bereitzustellen, die moderne Märkte benötigen.“

Der Zugang ist entscheidend: Europäische Privatanleger können zwar einen ETF bereits mit einem einzigen Euro kaufen, haben aber jedoch weiterhin keinen einfachen Zugang zu Staatsanleihen, die zu den sichersten Instrumenten weltweit zählen. Technisch können diese Instrumente in kleineren, für Privatanleger geeigneten Stückelungen emittiert und gehandelt werden. Der breite Zugang wurde jedoch bislang eher durch die fehlende Marktinfrastruktur als durch fehlende technische Fähigkeiten begrenzt. Das System von Axiology ist darauf ausgelegt, diese Lücke zu schließen, indem es die regulierte Infrastruktur bereitstellt, die notwendig ist, um digitale Anleihen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Axiology geht eines der größten Probleme der heutigen Finanzwelt an: Fragmentierung und eingeschränkten Zugang zu wichtigen Finanzinstrumenten. Der Neuaufbau der Kapitalmarktinfrastruktur auf regelkonformen Distributed-Ledger-Systemen macht die Märkte schneller, kostengünstiger und inklusiver. Genau diese Art von transformativer Technologie unterstützt Exponential Science“, sagt Dr. Paolo Tasca, Gründer von Exponential Science.

Axiology arbeitet mit dem Finanzministerium der Republik Litauen an einer digital-nativen Version der staatlichen Verteidigungsanleihen des Landes. Diese Anleihen werden derzeit über lokale Finanzinstitute vertrieben, wodurch der Zugang einschränkt ist. Ihre digitale Emission über das TSS von Axiology würde sie im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar machen, die Beteiligung von Investoren – einschließlich der litauischen Diaspora – erweitern und eine breitere Finanzierungsbasis für die nationale Verteidigung erleichtern.

Axiology nahm seinen Betrieb im September 2025 auf. Seitdem hat das Unternehmen drei Dienstleistungen auf den Markt gebracht: einen Zentralverwahrer, das Führen von Aktionärsregistern sowie eine Multilaterale Handelsplattform (MTF).

Die Zentralverwahrer-Dienstleistungen werden bereits von Crowdfunding-Plattformen genutzt. Die Infrastruktur von Axiology ermöglicht es diesen Plattformen, Fremdkapitalinstrumente als Anleihen zu strukturieren und an ihre Investoren auszugeben, so dass Vertriebspartner ein breiteres Spektrum an Anlageklassen anbieten und die Diversifikation von Portfolios fördern können.

Die Führung von Aktionärsregistern ist derzeit in Litauen verfügbar, wobei bereits Aktien im Wert von über 21 Mio. Euro registriert wurden. Das Unternehmen plant, diesen Service auf weitere Märkte im Ausland auszuweiten.

Die jüngste Ergänzung der Axiology-Infrastruktur ist das multilaterale Handelssystem (MTF). Bereits angebundene Broker stellen vom ersten Betriebstag an Marktaktivität sicher. Unter Nutzung der einzigartigen Lizenz von Axiology ist das MTF in die einheitliche Handels- und Abwicklungsinfrastruktur des Unternehmens integriert, so dass Kunden Verwahr-, Handels- und Abwicklungsdienstleistungen innerhalb eines einzigen Systems nutzen können.

„Wir freuen uns, Axiology gemeinsam mit unseren Co-Investoren in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Das Team hat eine starke Plattform mit klarer internationaler Ausrichtung aufgebaut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam weiter in der Region und darüber hinaus zu skalieren“, kommentiert Kaan Eren, Partner bei e2vc.

Das für institutionelle Kunden konzipierte System von Axiology operiert auf einem privaten, zugangsbeschränkten Netzwerk, das Regelkonformität, Transaktionsfinalität und manipulationssichere Nachverfolgung gewährleistet. Das Unternehmen nutzt Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und europäische Stablecoins mit entsprechender Lizenz für atomic Settlement, wodurch im Vergleich zu traditionellen T+2-Zyklen eine nahezu sofortige Ausführung ermöglicht wird.

„Wir freuen uns sehr, Axiology weiterzu unterstützen – dieses Mal gemeinsam mit neuen internationalen Investoren –, während die Gründer daran arbeiten, einen sicheren, effizienten und kostengünstigen Zugang zu Europas Kapitalmärkten aufzubauen. Axiologys Vision ist deckungsgleich mit unserer Mission, ein inklusiveres Finanzierungsökosystem zu fördern und wesentliche Marktlücken für Unternehmen und Investoren zu schließen“, erklärte Viktorija Trimbel, CEO & Managing Director von Coinvest Capital.

Das neu gesicherte Kapital wird Axiologys Wachstum beschleunigen, institutionelle Partnerschaften vertiefen sowie geografische Expansion und Interoperabilitätsinitiativen unterstützen. Das Unternehmen bereitet sich auf die Teilnahme an Wholesale-CBDC-Initiativen wie den EZB-Projekten Appia und Pontes und hat vor, sich an TARGET2 anzubinden, um Abwicklungsprozesse weiter zu optimieren.

– Ende –

Über Axiology

Axiology bietet eine integrierte Kapitalmarktinfrastruktur an, die es ermöglicht, Wertpapiere innerhalb eines einzigen regulierten Systems zu emittieren, , zu handeln, abzuwickeln und zu verwahren. Dadurch werden die Abhängigkeiten von einer Vielzahl von Intermediären reduziert und die operativen Kosten gesenkt. Das Unternehmen agiert zudem als grenzüberschreitender Zentralverwahrer im gesamten EWR und trägt zur Verringerung der Fragmentierung der europäischen Kapitalmärkte bei.



