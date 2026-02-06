TerraMaster amplia la propria gamma con D1 SSD Pro: enclosure Thunderbolt 5 fanless fino a 7.061 MB/s
80 Gbps, controller a doppio chip e corpo in alluminio CNC: storage NVMe portatile pensato per video 8K, Mac e gaming.MILANO, ITALY, February 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- TerraMaster amplia la propria gamma di soluzioni di storage ad alte prestazioni con D1 SSD Pro, un enclosure SSD portatile basato su Thunderbolt 5 (80 Gbps), progettato per professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni e flussi di lavoro intensivi. Il nuovo dispositivo si rivolge in particolare a creator video 8K/4K, fotografi, professionisti in mobilità, utenti Mac e gamer, offrendo prestazioni da workstation in un formato compatto e silenzioso.
Thunderbolt 5: prestazioni da desktop in formato tascabile
Grazie alla nuova interfaccia Thunderbolt 5 con banda fino a 80 Gbps e a un avanzato controller a doppio chip, D1 SSD Pro punta su trasferimenti rapidi e stabili anche sotto carichi di lavoro sostenuti. Secondo quanto dichiarato da TerraMaster, l’enclosure raggiunge velocità fino a 7.061 MB/s in lettura e 6.816 MB/s in scrittura, permettendo, in condizioni ideali, di trasferire file da 6 GB in circa un secondo (le prestazioni possono variare in base all’SSD installato e alla piattaforma utilizzata).
Il significativo salto prestazionale rispetto allo standard Thunderbolt 4 (40 Gbps) rende D1 SSD Pro una soluzione particolarmente interessante per backup ad alta velocità, gestione di file RAW, editing di timeline video 8K/4K e utilizzo di librerie di gioco su unità esterne, riducendo i colli di bottiglia tipici dello storage portatile tradizionale.
Design fanless in alluminio: silenzio ed efficienza termica
Uno degli elementi distintivi del D1 SSD Pro è il design fanless. La scocca è realizzata in alluminio “aerospaziale” lavorato CNC, una scelta che consente un’efficace dissipazione del calore senza ricorrere a ventole. L’assenza di parti meccaniche garantisce un funzionamento completamente silenzioso, ideale per ambienti di lavoro professionali, studi di produzione e setup domestici orientati alla massima concentrazione.
TerraMaster sottolinea inoltre l’impostazione “mobile” del prodotto: le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono adatto a essere trasportato facilmente, trasformandosi in una vera e propria workstation portatile per chi lavora spesso in movimento o necessita di postazioni temporanee.
Ampia compatibilità e supporto NVMe fino a 8 TB
D1 SSD Pro supporta SSD M.2 2280 NVMe con capacità fino a 8 TB, offrendo ampia flessibilità nella scelta dello storage. La compatibilità copre Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3, oltre a USB4 e USB 3.2, garantendo l’utilizzo su un’ampia gamma di dispositivi.
Il supporto software include Windows, macOS e Linux. In ambiente Apple, l’enclosure può essere configurata anche come disco di avvio macOS, una funzione particolarmente utile per setup “travel”, workstation temporanee o per test e sviluppo su sistemi separati.
Target d’uso professionale e creativo
Il D1 SSD Pro è pensato per diversi scenari applicativi:
Video & fotografia: import ed export rapidi di materiali 8K/4K e gestione efficiente di progetti di grandi dimensioni
Mac power users: espansione dello storage e possibilità di utilizzo come unità di boot
Gaming: librerie di gioco esterne con tempi di caricamento più rapidi rispetto agli storage esterni tradizionali
Professionisti in mobilità: trasferimenti veloci di archivi, presentazioni e file pesanti durante trasferte e lavori on-site
Sicurezza e protezioni integrate
Per la tutela dei dati e dell’hardware, TerraMaster indica la presenza di protezioni integrate contro cortocircuito, sovratensione e scariche elettrostatiche (ESD). Queste misure sono pensate per garantire affidabilità anche in contesti operativi complessi, riducendo i rischi legati all’uso intensivo e alla mobilità.
Specifiche principali
Prodotto: TerraMaster D1 SSD Pro
Interfaccia: Thunderbolt 5 (80 Gbps)
Velocità dichiarate: fino a 7.061 MB/s in lettura, 6.816 MB/s in scrittura
Formato SSD: M.2 2280 NVMe, fino a 8 TB
Compatibilità: Thunderbolt 5/4/3, USB4/USB 3.2 – Windows, macOS, Linux
Design: alluminio CNC, fanless
Con D1 SSD Pro, TerraMaster propone una soluzione di storage mobile ad alte prestazioni che unisce velocità estreme, stabilità e silenziosità in un formato compatto, pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e utenti avanzati.
ANNA LISA ZITTI
Edward Communication SRL
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.