TerraMaster amplia la propria gamma con D1 SSD Pro: enclosure Thunderbolt 5 fanless fino a 7.061 MB/s

80 Gbps, controller a doppio chip e corpo in alluminio CNC: storage NVMe portatile pensato per video 8K, Mac e gaming.

MILANO, ITALY, February 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- TerraMaster amplia la propria gamma di soluzioni di storage ad alte prestazioni con D1 SSD Pro, un enclosure SSD portatile basato su Thunderbolt 5 (80 Gbps), progettato per professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni e flussi di lavoro intensivi. Il nuovo dispositivo si rivolge in particolare a creator video 8K/4K, fotografi, professionisti in mobilità, utenti Mac e gamer, offrendo prestazioni da workstation in un formato compatto e silenzioso.

Thunderbolt 5: prestazioni da desktop in formato tascabile

Grazie alla nuova interfaccia Thunderbolt 5 con banda fino a 80 Gbps e a un avanzato controller a doppio chip, D1 SSD Pro punta su trasferimenti rapidi e stabili anche sotto carichi di lavoro sostenuti. Secondo quanto dichiarato da TerraMaster, l’enclosure raggiunge velocità fino a 7.061 MB/s in lettura e 6.816 MB/s in scrittura, permettendo, in condizioni ideali, di trasferire file da 6 GB in circa un secondo (le prestazioni possono variare in base all’SSD installato e alla piattaforma utilizzata).

Il significativo salto prestazionale rispetto allo standard Thunderbolt 4 (40 Gbps) rende D1 SSD Pro una soluzione particolarmente interessante per backup ad alta velocità, gestione di file RAW, editing di timeline video 8K/4K e utilizzo di librerie di gioco su unità esterne, riducendo i colli di bottiglia tipici dello storage portatile tradizionale.

Design fanless in alluminio: silenzio ed efficienza termica

Uno degli elementi distintivi del D1 SSD Pro è il design fanless. La scocca è realizzata in alluminio “aerospaziale” lavorato CNC, una scelta che consente un’efficace dissipazione del calore senza ricorrere a ventole. L’assenza di parti meccaniche garantisce un funzionamento completamente silenzioso, ideale per ambienti di lavoro professionali, studi di produzione e setup domestici orientati alla massima concentrazione.

TerraMaster sottolinea inoltre l’impostazione “mobile” del prodotto: le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono adatto a essere trasportato facilmente, trasformandosi in una vera e propria workstation portatile per chi lavora spesso in movimento o necessita di postazioni temporanee.

Ampia compatibilità e supporto NVMe fino a 8 TB

D1 SSD Pro supporta SSD M.2 2280 NVMe con capacità fino a 8 TB, offrendo ampia flessibilità nella scelta dello storage. La compatibilità copre Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3, oltre a USB4 e USB 3.2, garantendo l’utilizzo su un’ampia gamma di dispositivi.

Il supporto software include Windows, macOS e Linux. In ambiente Apple, l’enclosure può essere configurata anche come disco di avvio macOS, una funzione particolarmente utile per setup “travel”, workstation temporanee o per test e sviluppo su sistemi separati.

Target d’uso professionale e creativo

Il D1 SSD Pro è pensato per diversi scenari applicativi:

Video & fotografia: import ed export rapidi di materiali 8K/4K e gestione efficiente di progetti di grandi dimensioni

Mac power users: espansione dello storage e possibilità di utilizzo come unità di boot

Gaming: librerie di gioco esterne con tempi di caricamento più rapidi rispetto agli storage esterni tradizionali

Professionisti in mobilità: trasferimenti veloci di archivi, presentazioni e file pesanti durante trasferte e lavori on-site

Sicurezza e protezioni integrate

Per la tutela dei dati e dell’hardware, TerraMaster indica la presenza di protezioni integrate contro cortocircuito, sovratensione e scariche elettrostatiche (ESD). Queste misure sono pensate per garantire affidabilità anche in contesti operativi complessi, riducendo i rischi legati all’uso intensivo e alla mobilità.

Specifiche principali

Prodotto: TerraMaster D1 SSD Pro

Interfaccia: Thunderbolt 5 (80 Gbps)

Velocità dichiarate: fino a 7.061 MB/s in lettura, 6.816 MB/s in scrittura

Formato SSD: M.2 2280 NVMe, fino a 8 TB

Compatibilità: Thunderbolt 5/4/3, USB4/USB 3.2 – Windows, macOS, Linux

Design: alluminio CNC, fanless

Con D1 SSD Pro, TerraMaster propone una soluzione di storage mobile ad alte prestazioni che unisce velocità estreme, stabilità e silenziosità in un formato compatto, pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e utenti avanzati.

