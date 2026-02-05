Fortaleciendo la Seguridad Pública: Cómo Identificar a los Agentes de la Policía de Montgomery será el Enfoque por En Sintonía el viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, May 2 - ROCKVILLE, Md., 5 de febrero del 2026—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Carlos Cortés, oficial de información pública y policía del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD, por sus siglas en inglés); y Mario Gamboa, fundador y director ejecutivo de CENAES. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 6 de febrero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición de En Sintonía comenzará con una entrevista con el Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD), donde se destacarán los nuevos parches de identificación en los uniformes de los oficiales de la policía. Diseñados para ayudar a los residentes a identificar con mayor facilidad a los oficiales, los nuevos parches llevan el nombre del departamento “Montgomery County Police”. Esta actualización refleja el compromiso continuo de MCPD de promover la confianza en la comunidad, la transparencia y la tranquilidad de los residentes en todo el condado.

El programa concluirá con la participación de CENAES, organización sin fines de lucro que durante más de 20 años ha brindado orientación educativa gratuita a comunidades vulnerables en Maryland, Washington D.C., y Virginia. CENAES invita a los residentes a participar en clases de alfabetización ofrecidas en español, diseñadas para quienes no tuvieron la oportunidad de recibir esta educación esencial anteriormente. Durante el segmento, el Sr. Gamboa compartirá información sobre las ubicaciones de las clases y explicará el proceso de inscripción.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.