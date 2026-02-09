C&M Executive amplía el uso de IA conversacional para mejorar la experiencia del cliente
EINPresswire.com/ -- C&M Executive ha ampliado el uso de inteligencia artificial conversacional con el objetivo de hacer la atención al cliente más eficiente, fluida y centrada en la experiencia del usuario. La iniciativa acompaña la evolución de las tecnologías de IA aplicadas a la comunicación y responde a la creciente demanda de interacciones más naturales y resolutivas.
Durante muchos años, los sistemas automatizados de atención estuvieron asociados a respuestas rígidas y experiencias frustrantes. Estudios de PwC indican que más del 80% de los consumidores abandonan una interacción cuando se vuelve frustrante desde las primeras etapas, lo que refuerza la necesidad de modelos de atención más inteligentes y contextuales.
Con los avances recientes en IA, este escenario ha comenzado a cambiar. De acuerdo con McKinsey, las empresas que adoptan la IA conversacional de manera madura pueden reducir hasta en un 30% el volumen de interacciones que requieren intervención humana, sin afectar negativamente la satisfacción del cliente. Esta evolución es resultado de sistemas capaces de comprender el contexto y conducir diálogos más naturales.
“Cuando la conversación está bien estructurada, el cliente muchas veces ni siquiera percibe que está interactuando con IA”, afirma Emerson Carrijo, CEO de C&M Executive. “El foco deja de estar en la tecnología en sí y pasa a centrarse en la claridad, la agilidad y la capacidad de entender la necesidad del cliente desde el primer contacto.”
Este modelo tiene un impacto directo en la eficiencia operativa. Un estudio de Salesforce muestra que el 73% de los consumidores espera que las empresas comprendan sus necesidades en la primera interacción. Al identificar el motivo del contacto, recopilar información esencial y resolver solicitudes simples, la IA reduce fricciones y acelera la experiencia del cliente.
A nivel interno, los beneficios también son relevantes. Según Harvard Business Review, hasta el 40% del tiempo de los equipos de atención se dedica únicamente a comprender la demanda del cliente antes de resolverla. Con una clasificación estructurada desde el primer contacto, los equipos pueden actuar de forma más estratégica, enfocándose en casos de mayor complejidad.
La ampliación del uso de IA conversacional también refuerza la percepción de disponibilidad. La atención continua las 24 horas del día — hoy una expectativa básica — deja de ser impersonal cuando la conversación es natural. IBM señala que las empresas que utilizan IA bien entrenada en la atención al cliente aumentan la tasa de resolución en el primer contacto y reducen la pérdida de clientes.
Más allá de la eficiencia, la consistencia en las interacciones contribuye a la construcción de confianza. Los datos organizados desde el primer contacto — como motivos de atención, recurrencia y patrones de comportamiento — transforman la atención al cliente en una fuente estratégica de inteligencia. McKinsey estima que el uso inteligente de esta información puede aumentar la rentabilidad operativa hasta en un 20%.
Para C&M Executive, el avance va más allá de la tecnología. “Cuando la IA conduce correctamente las conversaciones iniciales, las personas ganan espacio para pensar, decidir y relacionarse”, concluye Carrijo. “La productividad y la rentabilidad se convierten en una consecuencia directa de una experiencia bien diseñada desde el primer contacto.”
