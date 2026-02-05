A MMEC 2026 abrirá com um diálogo de alto nível sobre recursos naturais e crescimento regional inclusivo em Moçambique
MAPUTO, MOZAMBIQUE, February 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique (MMEC 2026) terá início com uma mesa-redonda de alto nível intitulada “Parcerias para a Transformação: Aproveitando os Recursos Naturais para a Diversificação Económica, o Crescimento Inclusivo e a Integração Regional”. Agendada para os dias 6 e 7 de maio de 2026, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Moçambique, a MMEC 2026 vai reunir líderes governamentais, investidores, executivos dos setores mineiro e energético e parceiros de desenvolvimento regional para moldar o futuro industrial e económico de Moçambique.
Sob o tema “Moçambique: Aberto para Negócios – Desbloquear Recursos Naturais para Industrialização, Diversificação e Crescimento Inclusivo”, o MMEC 2026 oferece uma plataforma estratégica para o diálogo, investimento e colaboração entre os setores da mineração, energia e indústria. O painel de abertura destaca o papel fundamental das parcerias na transformação dos recursos naturais de Moçambique num crescimento sustentável e inclusivo.
Parcerias para Impulsionar a Transformação
A sessão reunirá líderes dos sectores mineiro, energético e industrial para explorar como a riqueza dos recursos naturais pode ser aproveitada para promover a diversificação económica, a integração regional e o crescimento inclusivo. Os oradores irão focar-se em políticas facilitadoras, regulamentação previsível e harmonização de normas para reduzir os riscos do investimento e catalisar a adição de valor.
As principais áreas de discussão incluem:
• Ações políticas prioritárias para desbloquear a agregação de valor: regimes previsíveis, licenciamento simplificado e harmonização de normas.
• Construção de cadeias de valor regionais: interligação de minas, sistemas energéticos, corredores logísticos e parques industriais.
• Financiamento de parcerias de grande escala: exploração de PPP, financiamento misto, instrumentos de mitigação de riscos e instituições financeiras de desenvolvimento regionais.
• Promoção de um crescimento verdadeiramente inclusivo: incentivo ao conteúdo local através da transferência de competências, da articulação com as PME e da participação das mulheres e dos jovens.
• Portfólio de projetos conjuntos, memorandos de entendimento e indicadores de monitorização: coordenação prática para um impacto mensurável.
painel destacará também projetos regionais com potencial transformador, incluindo corredores de transmissão, polos de transformação e parques industriais verdes, e examinará abordagens práticas de financiamento e governação que incentivem a colaboração transfronteiriça. Com Moçambique como uma economia de corredor fundamental, a sessão pretende criar caminhos viáveis para um conjunto de projetos conjuntos, apoiados por políticas claras e facilitadoras.
Exemplos práticos
• A MRG Metals estabeleceu uma joint-venture com a chinesa Sinowin para desenvolver projectos de areias minerais em Moçambique, com uma produção planeada até 440.000 t/ano de concentrado. Esta parceria demonstra como a extracção mineral pode ser alargada através de investimentos transfronteiriços, aproveitando também as infra-estruturas de Moçambique (como os portos) para apoiar a exportação e o processamento subsequente.
• Parque Industrial Green Energy Mozambique: O governo moçambicano aprovou recentemente um parque industrial de 3 mil milhões de dólares na província de Sofala, com foco nas indústrias transformadoras e de valor acrescentado. Esta iniciativa visa consolidar o processamento de minerais como o titânio e as areias pesadas, fomentar o conteúdo local e impulsionar a criação de emprego inclusivo.
• Linha de Transmissão Metoro–Montepuez–Marrupa: Um projecto de infra-estruturas PPP crucial, a linha de transmissão a 220 kV (liderada pela MIREME e pela Electricidade de Moçambique) foi concebida para fornecer electricidade às províncias do norte, incluindo os distritos mineiros de Cabo Delgado e Niassa. Este corredor energético poderia sustentar as cadeias de valor regionais, ligando minas com centros de processamento e parques industriais, permitindo o crescimento e o comércio em toda a região.
• Projecto de Grafite Ancuabe: A Triton Minerals, cotada na ASX, vendeu 70% do seu projecto de grafite Ancuabe em Moçambique à empresa chinesa Shandong Yulong, formando uma joint-venture. O projecto está a avançar com forte potencial para o processamento a jusante, alinhando com a estratégia de Moçambique de impulsionar o processamento local de minerais críticos.
Porque é que isso é importante?
À medida que o país procura capitalizar os seus recursos minerais e energéticos, parcerias eficazes, normas harmonizadas e políticas inclusivas são essenciais para sustentar o crescimento económico, garantindo que os benefícios chegam às comunidades locais. A MMEC 2026 oferece uma oportunidade para os decisores, investidores e líderes do setor se reunirem, trocarem ideias e acelerarem iniciativas concretas para a integração regional e o desenvolvimento inclusivo.
Participe na MMEC 2026!
O painel de abertura é apenas um dos pontos altos da MMEC 2026, que contará com 11 painéis de discussão, oportunidades de networking e uma exposição de apresentação de tecnologias de ponta, serviços e oportunidades de investimento nos setores mineiro e energético de Moçambique.
As inscrições já estão abertas para delegados, expositores e patrocinadores. Para mais informações, incluindo detalhes do programa e oportunidades de participação, visite https://mmec-moz.com ou contacte a produtora da conferência, Babongile Zulu, através do e-mail babongile@ametrade.org. Participe na conversa nas redes sociais usando a hashtag #MMEC.
Sobre a AME Trade Ltd:
Somos uma empresa independente líder que impulsiona o desenvolvimento comercial e os investimentos através da organização de conferências e eventos comerciais, bem como de valiosos relatórios de business intelligence, programas de formação para capacitação e serviços de marketing de ligação digital. O nosso conhecimento e experiência na organização de eventos em países em desenvolvimento são incomparáveis. Possuímos mais de 20 anos de experiência em 29 países. Compreendemos e respeitamos as necessidades individuais dos nossos parceiros em cada um deles. O objetivo dos nossos eventos, relatórios, formações e webinars é educar, inovar e permitir-lhe estabelecer ligações comerciais significativas nestes mercados africanos dinâmicos e em rápido desenvolvimento. www.ametrade.org
