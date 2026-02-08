Nudie Jeans ouvre une boutique et Repair Shop dans le Marais - un espace dédié à la réparation et à la durée

Boutique et atelier de réparation Nudie Jeans à Bristol. Collection homme Nudie Jeans, jean en denim brut selvedge japonais à ourlet retroussé révélant la lisière. Look femme Nudie Jeans en denim brut, veste et jean coordonnés.

Un espace dédié au denim brut, aux réparations gratuites et à une mode pensée pour durer.

La France prend des mesures importantes pour encadrer la fast fashion. Pour nous, ce n’est pas une ambition future, c’est notre manière de travailler depuis le premier jour.” — Joakim Levin, PDG et cofondateur de Nudie Jeans

PARIS, FRANCE, February 8, 2026 / EINPresswire.com / -- En avril, Nudie Jeans ouvre une nouvelle boutique et Repair Shop dans le Marais, à Paris.Pas un pop-up. Pas une campagne. Un lieu permanent dédié à la manière dont un jean est censé vivre : porté intensément, réparé souvent, et maintenu en circulation.La boutique accueille aussi bien les porteurs de longue date que les nouveaux venus dans la manière de faire de Nudie Jeans, où l’achat d’un jean marque le début d’une relation durable, pas une transaction éphémère.À un moment où la France pousse activement une législation contre la fast fashion - des restrictions sur les vêtements ultra bon marché à une responsabilité accrue des marques - Nudie Jeans arrive avec un modèle pratiqué depuis plus de 20 ans : créer des produits faits pour durer, être réparés lorsqu’ils s’usent, et réutilisés lorsqu’on ne les porte plus.La boutique et l’atelier de réparation Nudie Jeans repose sur une idée simple : un jean doit s’améliorer avec l’âge. Plus on le porte, plus on le répare, plus il devient personnel. Pas un vêtement jetable, mais une pièce qui va vers le vintage plutôt que vers la poubelle.Situé au cœur du Marais, l’espace fonctionne à la fois comme boutique et atelier ouvert. Les visiteurs peuvent découvrir Nudie Jeans, acheter un nouveau jean, comprendre comment le denim brut évolue avec le temps, et revenir à tout moment pour des réparations gratuites, peu importe quand ou où leur jean a été acheté.Le denim neuf est proposé aux côtés du service de réparation, avec un accent clair sur le denim brut : des jeans non traités, d’abord rigides et foncés, qui développent progressivement leur caractère à travers l’usage, le temps et la réparation. L’objectif n’est pas la consommation rapide, mais l’usage sur le long terme. Pas besoin d’arriver avec un vieux jean - seulement l’intention de garder le prochain longtemps.« La France prend des mesures importantes pour encadrer la fast fashion. Pour nous, ce n’est pas une ambition future, c’est notre manière de travailler depuis le premier jour », déclare Joakim Levin, PDG et cofondateur de Nudie Jeans. « La réparation n’est pas une tendance pour nous. C’est une logique. Si on fabrique bien quelque chose, on en assume la responsabilité aussi longtemps que cela existe. »Nudie Jeans a été fondée à Göteborg, en Suède, en 2001, avec la conviction que les vêtements doivent être faits pour durer, réparés plutôt que remplacés, et traités avec respect. L’entreprise n’a jamais suivi les cycles traditionnels de la fast fashion, n’a jamais reposé sur des promotions permanentes, et n’a jamais séparé la durabilité de son activité principale.Aujourd’hui, Nudie Jeans offre des réparations gratuites à vie dans toutes ses boutiques dans le monde et répare plus de 65 000 jeans chaque année. La boutique parisienne rejoint cette infrastructure globale : un lieu physique où la mode durable n’est pas un discours, mais une pratique quotidienne.Dans une ville profondément liée à l’artisanat, à la culture et à la qualité, la boutique Nudie Jeans du Marais ne se présente pas comme une simple expansion commerciale, mais comme une participation à un mouvement plus large : sortir du vêtement jetable pour aller vers la responsabilité, la durabilité et le soin.Avec cette ouverture permanente à Paris, Nudie Jeans ne vient pas seulement vendre de meilleurs jeans, mais assumer la responsabilité de ceux déjà fabriqués, et inviter les clients dans un système où les vêtements sont conçus pour durer.

Nudie Jeans - Create tomorrow's vintage

