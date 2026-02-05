Plag eliminerar kostnadsbarriärer för akademisk integritet

Alla premiumtjänster för plagieringsdetektering är nu gratis för lärare över hela världen

Plag eliminerar kostnadsbarriärer för akademisk integritet: Alla premiumtjänster för plagieringsdetektering är nu gratis för lärare över hela världen” — Nazim Tchagapsov, CEO of Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Flerspråkig plattform som betjänar över 129 domäner ger lärare, professorer och föreläsare obegränsad tillgång till avancerad plagieringsdetektering och AI-innehållsanalys. Plag , en ledande flerspråkig plattform för plagierings- och AI‑detektering, meddelade idag att alla premiumtjänster nu är gratis för verifierade lärare över hela världen. föreläsare och professorer tillgång till professionell plagieringskontroll, AI-innehållsdetektering , översatt plagieringsdetektering mellan olika språk och tillgång till en databas med över 100 miljoner vetenskapliga artiklar utan kostnad.Plags initiativ tar itu med en ihållande utmaning inom utbildningen – begränsade institutionella budgetar för verktyg för akademisk integritet. Många lärare har betalat för tjänster för plagieringsdetektering ur egen ficka, vilket har skapat inkonsekvenser i hur vetenskapliga arbeten utvärderas.”Vi hörde hela tiden från lärare som ville upprätthålla höga standarder för akademisk integritet men inte hade tillgång till de verktyg som krävdes för att göra det på rätt sätt”, säger Nazim Tchagapsov, VD på Plag. ”Många lärare står för närvarande inför ett svårt val: att använda sina egna pengar för att betala för verktyg för akademisk integritet, eller att blunda och låta problemet med akademisk oärlighet vara. Det kändes inte rätt för oss och vi ville erbjuda en lösning för att åtgärda situationen.”Vad lärare fårVerifierade lärare får omedelbar tillgång till obegränsade premiumdokumentkontroller med full tillgång till alla funktioner (enligt principen om skäligt bruk). Dessa inkluderar teknik för plagieringsdetektering i realtid som identifierar publicerat innehåll inom några sekunder, AI-genererad innehållsdetektering och översatt funktion för plagieringsdetektering mellan olika språk. Alla dessa funktioner stöds på flera språk.Det säger sig självt att avancerad upptäckt av kopieringsplagiering, felaktiga källhänvisningar och parafrasering också ingår i paketet av tillgängliga funktioner.Detaljerade likhetsrapporter med färgkodad markering och direkta källänkar kommer också att finnas tillgängliga för lagring eller delning med studenter.Till skillnad från många freemium‑modeller får lärare tillgång till Plags kompletta databas och hela funktionsuppsättning utan någon begränsad funktionalitet.Integritet och säkerhetPlag är 100% konfidentiellt och säkert att använda – det lagrar inga inlämnade dokument i sina databaser Detta innebär att ingen annan plagieringskontroll, AI‑detektor eller akademisk plattform kan spåra eller upptäcka att ett dokument har analyserats av Plag, vilket garanterar fullständig integritet för studenter och författare.Alla dokument som laddas upp till Plag förblir konfidentiella och läggs aldrig till i jämförande databaser eller delas med tredje part. Detta bemöter de farhågor som många lärare har om att studenters arbeten används som referensmaterial för andra plagieringskontrollverktyg.Hur lärare kan få tillgång till gratis tjänsterRegistreringen är enkel och tar mindre än några minuter:1. Skapa ett konto på plag.ai med en institutionell e‑postadress2. Ladda upp verifieringsdokumentation (akademiskt institutions-ID, institutionsbrev, använd institutionell e-postadress osv.)3. Börja kontrollera dokument direkt efter verifieringStudenter kan också skapa gratis konton och dela sina likhetsrapporter direkt med lärare utan kostnad, vilket effektiviserar inlämnings- och granskningsprocessen.Global räckviddPlag är verksamt i över 200 länder och stödjer 129 språk, vilket gör det tillgängligt för lärare och studenter i olika utbildningssammanhang över hela världen. Plattformens flerspråkiga funktioner tillgodoser behoven hos internationella institutioner och klassrum med en mångfaldig studentpopulation.Om PlagPlag är en onlineplattform för plagiatdetektering och AI‑innehållsanalys som betjänar utbildningsinstitutioner, studenter och lärare över hela världen. Plattformen använder avancerade algoritmer för textmatchning för att jämföra dokument mot en omfattande databas som innehåller offentliga webbkällor och över 100 miljoner vetenskapliga artiklar från ledande akademiska förlag. Med verksamhet i 200 länder och stöd för 129 språk upprätthåller Plag strikta integritetsstandarder och lägger aldrig till användardokument i jämförande databaser. Plattformen erbjuder realtidsdetektering och identifierar likheter med innehåll som publicerats så sent som 10 minuter sedan.För mer information, besök plag.ai.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.