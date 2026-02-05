Plag elimineert kostenbarrières voor academische integriteit

premium plagiaatdetectiediensten nu gratis voor docenten wereldwijd

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Meertalig platform met 129+ talen biedt leraren, professoren en docenten onbeperkte toegang tot geavanceerde plagiaatdetectie en AI-inhoudsanalyse. Plag , een toonaangevend meertalig platform voor plagiaat- en AI-detectie, kondigde vandaag aan dat alle premium diensten nu gratis zijn voor geverifieerde docenten wereldwijd. Het initiatief biedt leraren, docenten en professoren professionele plagiaatcontrole, AI-inhoudsdetectie , vertaalde meertalige plagiaatdetectie en toegang tot een database van meer dan 100 miljoen wetenschappelijke artikelen - volledig gratisDit initiatief van Plag pakt een aanhoudende uitdaging in het onderwijs aan - beperkte institutionele budgetten voor tools voor academische integriteit. Veel docenten hebben tot nu toe uit eigen zak betaald voor plagiaatdetectiediensten, wat leidt tot inconsistenties in de manier waarop wetenschappelijk werk wordt beoordeeld."We hoorden steeds opnieuw van leraren die hoge normen voor academische integriteit wilden handhaven, maar geen toegang hadden tot de juiste tools om dit goed te doen," zei Nazim Tchagapsov, CEO van Plag. "Veel docenten staan momenteel voor een moeilijke keuze: hun eigen geld gebruiken om te betalen voor tools voor academische integriteit, of hun ogen sluiten en het probleem van academische oneerlijkheid negeren. Dat voelde voor ons niet goed en we wilden een oplossing bieden om de situatie te verbeteren".Wat docenten ontvangenGeverifieerde docenten krijgen onmiddellijke toegang tot onbeperkte premium documentcontroles met volledige functietoegang (onderhevig aan fair use-beleid). Deze omvatten de realtime plagiaatdetectie technologie die binnen enkele seconden gepubliceerde inhoud identificeert, AI-gegenereerde inhoudsdetectie en de vertaalde meertalige plagiaatdetectie functie. Al deze functies worden ondersteund in meerdere talen.Het spreekt voor zich dat geavanceerde detectie van kopieer-plak plagiaat, onjuiste citaties en parafrasering ook zijn opgenomen in het pakket van toegankelijke functionaliteit.Gedetailleerde gelijkheidsrapporten met kleurgecodeerde markering en directe bronlinks zijn ook beschikbaar om op te slaan of te delen met studenten.In tegenstelling tot veel freemium-modellen krijgen docenten toegang tot Plag's volledige database en functieset zonder verminderde functionaliteit.Privacy en veiligheidPlag is 100% vertrouwelijk en veilig in gebruik - het slaat geen ingediende documenten op in zijn databases. Dit betekent dat geen enkele andere plagiaatchecker, AI-detector of academisch platform kan volgen of detecteren dat een document door Plag is geanalyseerd, wat volledige privacy voor studenten en auteurs garandeert.Alle documenten die naar Plag worden geüpload blijven vertrouwelijk en worden nooit toegevoegd aan vergelijkingsdatabases of gedeeld met derden. Dit pakt zorgen aan die veel docenten hebben over het gebruik van studentenwerk als referentiemateriaal voor andere plagiaatcheckers.Hoe docenten toegang krijgen tot gratis dienstenRegistreren is eenvoudig en duurt slechts enkele minuten:1. Maak een account aan op plag.ai met een institutioneel e-mailadres2. Upload verificatiedocumentatie (academische institutie ID, institutionele brief, gebruik institutioneel e-mailadres, etc.)3. Begin direct na verificatie met het controleren van documentenStudenten kunnen ook gratis accounts aanmaken en hun gelijkheidsrapporten direct en kosteloos delen met docenten, wat het inzend- en beoordelingsproces stroomlijntWereldwijd bereikPlag is actief in meer dan 200 landen en ondersteunt 129 talen, waardoor het toegankelijk is voor docenten en studenten in diverse onderwijssectoren wereldwijd. De meertalige mogelijkheden van het platform voldoen aan de behoeften van internationale instellingen en klaslokalen met diverse studentenpopulaties.Over PlagPlag is een online platform voor plagiaatdetectie en AI-inhoudsanalyse, dat onderwijsinstellingen, studenten en docenten wereldwijd bedient. Het platform gebruikt geavanceerde tekstovereenkomst algoritmen om documenten te vergelijken met een uitgebreide database die openbare webbronnen en meer dan 100 miljoen wetenschappelijke artikelen van toonaangevende academische uitgevers omvat. Plag is actief in 200 landen en ondersteunt 129 talen, waarbij strikte vertrouwelijkheidsnormen worden gehandhaafd en gebruikersdocumenten nooit worden toegevoegd aan vergelijkingsdatabases. Het platform biedt realtime detectiemogelijkheden en identificeert overeenkomsten met inhoud die slechts 10 minuten eerder is gepubliceerd.Voor meer informatie, bezoek plag.ai

