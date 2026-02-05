Plag Usuwa Bariery Kosztowe W Zakresie UczciwośCi Akademickiej

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Wielojęzyczna Platforma ObsłUgująCa Ponad 129 Domen Zapewnia Nauczycielom, Profesorom I WykłAdowcom Nieograniczony Dostęp Do Zaawansowanego Wykrywania Plagiatu I Analizy TreśCi AI.​ Plag , wiodąca wielojęzyczna platforma do wykrywania plagiatu i treści AI, ogłosiła dziś, że wszystkie usługi premium są teraz bezpłatne dla zweryfikowanych nauczycieli na całym świecie. Inicjatywa zapewnia nauczycielom, wykładowcom i profesorom profesjonalnej klasy sprawdzanie plagiatu, wykrywanie treści generowanych przez AI , tłumaczone międzyjęzykowe wykrywanie plagiatu oraz dostęp do bazy danych obejmującej ponad 100 milionów artykułów naukowych – całkowicie bez opłat.​Ta inicjatywa Plag odpowiada na utrzymujące się wyzwanie w edukacji – ograniczone budżety instytucjonalne na narzędzia wspierające uczciwość akademicką. Wielu nauczycieli opłacało usługi wykrywania plagiatu z własnej kieszeni, co tworzy niespójności w tym, jak oceniana jest praca naukowa.​Wciąż słyszeliśmy od nauczycieli, którzy chcieli utrzymać wysokie standardy uczciwości akademickiej, ale nie mieli dostępu do narzędzi, by robić to w odpowiedni sposób” – powiedział Nazim Tchagapsov, CEO Plag. „Wielu nauczycieli stoi obecnie przed trudnym wyborem: albo korzystać z własnych pieniędzy, aby opłacać narzędzia do wspierania uczciwości akademickiej, albo przymknąć oko i pozostawić problem nieuczciwości akademickiej bez reakcji. To nie wydawało się nam właściwe, dlatego chcieliśmy zaproponować rozwiązanie, które poprawi tę sytuację”.​Co Otrzymują NauczycieleZweryfikowani nauczyciele uzyskują natychmiastowy dostęp do nieograniczonej liczby premium kontroli dokumentów z pełnym dostępem do wszystkich funkcji (z zastrzeżeniem zasad uczciwego użytkowania). Obejmuje to technologię wykrywania plagiatu w czasie rzeczywistym, która identyfikuje treści opublikowane w ciągu kilku sekund, wykrywanie treści generowanych przez AI oraz funkcję tłumaczonego międzyjęzykowego wykrywania plagiatu. Wszystkie te funkcje są dostępne w wielu językach.​Rzecz jasna, zaawansowane wykrywanie plagiatu typu „kopiuj–wklej”, nieprawidłowych cytowań oraz parafraz również wchodzi w skład dostępnego pakietu funkcjonalności.​Szczegółowe raporty podobieństwa z kolorowym wyróżnianiem fragmentów oraz bezpośrednimi linkami do źródeł będą również dostępne do przechowywania lub udostępniania studentom.​W przeciwieństwie do wielu modeli freemium, nauczyciele otrzymują dostęp do pełnej bazy danych Plag oraz kompletnego zestawu funkcji bez ograniczania funkcjonalności.​Prywatność I BezpieczeństwoPlag jest w 100% poufny i bezpieczny w użyciu — nie przechowuje żadnych przesłanych dokumentów w swoich bazach danych. Oznacza to, że żaden inny system wykrywania plagiatu, detektor AI ani platforma akademicka nie może śledzić ani wykryć, że dany dokument został przeanalizowany przez Plag, co zapewnia pełną prywatność studentom i autorom.​Wszystkie dokumenty przesłane do Plag pozostają poufne i nigdy nie są dodawane do baz porównawczych ani udostępniane stronom trzecim. Odpowiada to na obawy wielu nauczycieli, że prace studentów mogłyby być wykorzystywane jako materiał referencyjny dla innych systemów wykrywania plagiatu.​Jak Nauczyciele Mogą Uzyskać Dostęp Do BezpłAtnych UsłUgRejestracja jest prosta i zajmuje zaledwie kilka minut:​Utwórz konto na plag.ai , używając służbowego adresu e‑mail instytucjiPrześlij dokumenty potwierdzające (legitymacja instytucji akademickiej, pismo z instytucji, użycie służbowego adresu e‑mail itp.).Rozpocznij sprawdzanie dokumentów natychmiast po weryfikacji.Studenci mogą również tworzyć bezpłatne konta i udostępniać swoje raporty podobieństwa bezpośrednio nauczycielom bez żadnych opłat, co usprawnia proces składania i oceny prac.​Globalny ZasięgPlag działa w ponad 200 krajach i obsługuje 129 języków, dzięki czemu jest dostępny dla nauczycieli i studentów w zróżnicowanych kontekstach edukacyjnych na całym świecie. Wielojęzyczne możliwości platformy odpowiadają potrzebom międzynarodowych instytucji oraz klas z różnorodnymi populacjami studentów.​O PlagPlag jest internetową platformą do wykrywania plagiatu i analizy treści AI, obsługującą instytucje edukacyjne, studentów i nauczycieli na całym świecie. Platforma wykorzystuje zaawansowane algorytmy dopasowywania tekstu, aby porównywać dokumenty z rozbudowaną bazą danych obejmującą publiczne zasoby sieciowe oraz ponad 100 milionów artykułów naukowych od czołowych wydawców akademickich. Działając w 200 krajach i obsługując 129 języków, Plag utrzymuje rygorystyczne standardy poufności i nigdy nie dodaje dokumentów użytkowników do baz porównawczych. Platforma zapewnia możliwość wykrywania w czasie rzeczywistym, identyfikując podobieństwa do treści opublikowanych nawet zaledwie 10 minut wcześniej.​Więcej informacji na plag.ai.

