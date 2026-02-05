Axiology pozyskuje €5M finansowania zalążkowego na cel przyspieszenia modernizacji europejskich rynków kapitałowych

From left to right: Andrius Kosuba, Andrius Mamontovas, Marius Jurgilas, Algirdas Neciunskas Jochen Metzger, Board Member of Axiology and Global Head of Markets of NowCM. Marius JURGILAS, CEO and co-founder of Axiology

Jest to próba połączenia europejskich rynków kapitałowych poprzez konsolidację emisji, przechowywania i obrotu papierów wartościowych w regulowanym systemie DLT

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dostawca infrastruktury dla rynków kapitałowych, Axiology, pozyskał 5 milionów euro finansowania zalążkowego na cel oferowania nowych możliwości w zakresie tokenizowanych papierów wartościowych w ramach unijnego systemu pilotażowego DLT. Pozyskany kapitał umożliwia Axiology rozbudowę już działającego systemu, prowadząc do integracji pełnego cyklu życia cyfrowych instrumentów dłużnych o stałym dochodzie w ujednoliconym, regulowanym środowisku oraz realizację strategii wejścia na rynek.

Do rundy finansowania, której liderami były Exponential Science, e2vc oraz Coinvest Capital, dołączyli nowi inwestorzy, a mianowicie: TIBAS Ventures oraz Plug and Play. Rundę zalążkową wsparli także inwestorzy z rundy poprzedniej, jak chociażby BSV Ventures, NGL Ventures oraz wielu innych. Do tej pory Axiology pozyskało łącznie 7 milionów euro finansowania.

Głównym celem Axiology jest zjednoczenie rozdrobnionych europejskich rynków kapitałowych. Wyłączna licencja na zarządzanie Systemem Obrotu i Rozrachunku opartym na technologii rejestru rozproszonego (DLT TSS) daje spółce rzadką szansę zrealizowania tego celu. Wyłącznie nieliczne podmioty w Europie posiadają tak szeroką licencję w ramach pilotażowego systemu DLT. Umożliwia ona Axiology konsolidację emisji, przechowywania, obrotu i rozliczania w jednym, regulowanym systemie, upraszczając tym samym procesy oraz obniżając koszty dla uczestników infrastruktury.

„Europejska Unia Oszczędności i Inwestycji nie powstanie wyłącznie dzięki polityce. Potrzebuje także nowej infrastruktury rynkowej” – mówi Marius Jurgilas, założyciel i dyrektor generalny Axiology. „Pakiet Integracji Rynków oraz pilotażowy system DLT w końcu oferują odpowiednią przestrzeń prawną sprzyjającą temu. Nasz system już działa, natomiast pozyskane finansowanie pozwala skalować jednolitą, regulowaną platformę dla europejskich rynków kapitałowych.”

„Europejskie rynki kapitałowe przechodzą transformację strukturalną, ponieważ emitenci, infrastruktury oraz organy regulacyjne poszukują efektywniejszych sposobów zarządzania cyklem życia papierów wartościowych” – mówi Jochen Metzger, członek rady Axiology i emerytowany wysoki urzędnik Bundesbanku. „Axiology jest jedną z niewielu platform zdolnych do obsługi ujednoliconego, regulowanego systemu na każdym etapie, co jest niezbędne jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu fragmentacji rynków w Europie. Inwestycja ta stanowi wyraźny sygnał zaufania do zdolności dostarczenia przez firmę infrastruktury wymaganej przez nowoczesne rynki.”

Dostępność ma kluczowe znaczenie: europejscy inwestorzy detaliczni mogą kupić ETF już za jedno euro, nadal jednak nie mają łatwego dostępu do obligacji skarbowych, które pozostają jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów na świecie. Z punktu widzenia technologii, instrumenty te mogą być emitowane i stać się przedmiotem obrotu w mniejszych, przyjaznych dla inwestorów nominałach detalicznych. Szeroki dostęp do nich był jednak dotychczas ograniczany przez infrastrukturę rynkową, nie natomiast przez możliwości technologiczne. System Axiology został zaprojektowany w taki sposób, by zlikwidować nadmienioną lukę poprzez dostarczenie regulowanej infrastruktury niezbędnej do udostępnienia obligacji cyfrowych szerszemu gronu odbiorców.

„Axiology mierzy się z jednym z największych wyzwań w świecie współczesnych finansów: fragmentacją oraz ograniczonym dostępem do kluczowych instrumentów finansowych. Odbudowując infrastrukturę rynków kapitałowych w oparciu o zgodne z regulacjami systemy rejestru rozproszonego, czyni rynki szybszymi, tańszymi i bardziej inkluzywnymi. Jest to dokładnie ten rodzaj transformacji technologicznej, który Exponential Science pragnie wspierać” – mówi dr Paolo Tasca, założyciel Exponential Science.

Axiology współpracuje z Ministerstwem Finansów Republiki Litewskiej nad natywnie cyfrową wersją państwowych obligacji obronnych kraju. Obligacje te są obecnie dystrybuowane za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych, co ogranicza do nich dostęp. Cyfrowa emisja za pośrednictwem systemu TSS Axiology umożliwiłaby udostępnienie ich w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym, poszerzając udział inwestorów, w tym diaspory litewskiej, jak również - poszerzając bazę finansowania obrony narodowej.

Axiology rozpoczęło działalność we wrześniu 2025 roku. Od tego czasu spółka wprowadziła na rynek trzy usługi: depozyt papierów wartościowych, zarządzanie rejestrem akcjonariuszy oraz wielostronną platformę obrotu (MTF).

Usługi zorientowane na depozyt papierów wartościowych są już wykorzystywane przez platformy crowdfundingowe. Infrastruktura Axiology umożliwia im strukturyzowanie instrumentów dłużnych jako obligacji oraz ich dystrybucję do inwestorów, pozwalając partnerom oferować szerszy zakres klas aktywów i wspierać dywersyfikację portfela.

Usługa zarządzania rejestrem akcjonariuszy jest obecnie dostępna na terenie całej Litwy. W jej ramach zarejestrowano już akcje o wartości ponad 21 milionów euro. Spółka planuje rozszerzenie tej usługi także na rynki zagraniczne.

Najnowszym elementem infrastruktury Axiology jest wielostronna platforma obrotu (MTF). Maklerzy połączeniu z platformą zapewniają aktywność rynkową od pierwszego dnia jej funkcjonowania. Wykorzystując unikalną licencję Axiology, MTF może być zintegrowana z jednolitą infrastrukturą obrotu i rozliczeń spółki, umożliwiając klientom dostęp do usług depozytowych, obrotu oraz rozliczeń w ramach jednego systemu.

„Cieszymy się, że możemy wspierać Axiology wraz z naszymi współliderami w kolejnej fazie rozwoju. Zespół stworzył solidną platformę z wyraźnymi ambicjami międzynarodowymi. Z niecierpliwością oczekujemy na dalszą współpracę w celu skalowania działalności w regionie i poza jego granicami” – komentuje Kaan Eren, partner w e2vc.

System Axiology, stworzony z myślą o klientach instytucjonalnych, działa w sieci prywatnej z kontrolowanym dostępem, zapewniającej zgodność regulacyjną, ostateczność transakcji, odporność na manipulacje i możliwość audytu. Spółka wykorzystuje technologię DLT oraz europejskie stablecoiny licencjonowane do rozrachunku atomowego, umożliwiając niemal natychmiastową realizację transakcji, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi cyklami T+2.

„Z radością kontynuujemy wsparcie udzielane Axiology, tym razem wraz z nowymi inwestorami międzynarodowymi, jako że jej założyciele pracują nad opracowaniem bezpiecznego, efektywnego i przystępnego dostępu do europejskich rynków kapitałowych. Wizja Axiology jest w pełni zgodna z naszą misją wspierania bardziej inkluzywnego ekosystemu finansowania oraz zamykania kluczowych luk rynkowych zarówno dla spółek, jak i inwestorów” – poinformowała Viktorija Trimbel, dyrektorka generalna oraz zarządzająca Coinvest Capital.

Nowo pozyskany kapitał przyspieszy ekspansję Axiology, pogłębi partnerstwa instytucjonalne, jak też wesprze ekspansję geograficzną i działania podejmowane na rzecz interoperacyjności. Spółka przygotowuje się do udziału w hurtowych inicjatywach CBDC, takich jak projekty Appia i Pontes Europejskiego Banku Centralnego, jak również planuje połączenie z systemem TARGET2 celem dalszego usprawnienia przepływów rozliczeniowych.

O Axiology

Axiology oferuje zintegrowaną infrastrukturę rynków kapitałowych, która umożliwia emisję, przechowywanie, obrót i rozliczanie papierów wartościowych w ramach ujednoliconego, regulowanego systemu, ograniczając tym samym zależność od pośredników oraz obniżając koszty operacyjne. Spółka działa też jako transgraniczny depozyt papierów wartościowych na terenie całego EOG, pomagając przeciwdziałać fragmentacji europejskich rynków kapitałowych.



