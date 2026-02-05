Axiology säkrar 5 miljoner euro i startkapital för att påskynda moderniseringen av Europas kapitalmarknader

From left to right: Andrius Kosuba, Andrius Mamontovas, Marius Jurgilas, Algirdas Neciunskas Jochen Metzger, Board Member of Axiology and Global Head of Markets of NowCM. Marius JURGILAS, CEO and co-founder of Axiology

Att förena Europas kapitalmarknader genom att konsolidera emission, förvaring, handel och avveckling av värdepapper i ett reglerat system byggt på DLT.

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Leverantören av kapitalmarknadsinfrastruktur Axiology har säkrat 5 miljoner euro i startkapital för att introducera nya möjligheter för tokeniserade värdepapper inom ramen för EU:s DLT-pilotregim. Det nya kapitalet gör det möjligt för Axiology att expandera sitt redan operativa system, samla hela livscykeln för digitala ränteinstrument i en och samma reglerade miljö samt genomföra sin strategi för marknadsintroduktion.

Finansieringsrundan, som leddes av Exponential Science, e2vc och Coinvest Capital, kompletterades av nya investerare TIBAS Ventures och Plug and Play. Startkapitalet stöds också av tidigare investerare såsom BSV Ventures, NGL Ventures med flera. Hittills har Axiology samlat in 7 miljoner euro.

Axiology har som målsättning att ena Europas fragmenterade kapitalmarknader. Företagets exklusiva licens för ett handels- och avvecklingssystem baserat på distribuerad liggande teknik (DLT TSS) ger bolaget en sällsynt möjlighet att göra detta. Endast ett fåtal aktörer i Europa innehar denna mest omfattande licens inom DLT-pilotregimen. Den gör det möjligt för Axiology att konsolidera emission, förvaring, handel och avveckling inom ett enda reglerat system, vilket förenklar processer och sänker kostnaderna för deltagarna i denna infrastruktur.

”Europeiska spar- och investeringsunionen kommer inte att byggas enbart genom politik – den kräver ny marknadsinfrastruktur,” säger Marius Jurgilas, grundare och vd för Axiology. ”Marknadsintegrationspaketet och DLT-pilotregimen ger oss äntligen det juridiska utrymme som krävs. Vårt system är redan i drift, och denna finansiering gör det möjligt för oss att skala en enhetlig, reglerad plattform för Europas kapitalmarknader.”

”Europas kapitalmarknader genomgår en strukturell förändring när emittenter, infrastrukturer och tillsynsmyndigheter söker mer effektiva sätt att hantera värdepapperens livscykel,” säger Jochen Metzger, styrelseledamot i Axiology och pensionerad senior tjänsteman vid Bundesbank. ”Axiology är en av få plattformar som kan hantera varje steg inom ett enda reglerat system, vilket är oumbärligt för att hantera marknadsfragmenteringen i Europa. Denna investering signalerar ett starkt förtroende för vår förmåga att leverera den infrastruktur som moderna marknader kräver.”

Tillgänglighet är avgörande: europeiska privatinvesterare kan köpa en ETF för så lite som en euro, men har fortfarande inte enkel tillgång till statsobligationer, som är bland de säkraste instrumenten i världen. Ur ett teknologiskt perspektiv kan dessa instrument emitteras och handlas i mindre, detaljhandelsvänliga valörer. Ett brett tillträde har dock begränsats av marknadsinfrastruktur snarare än av kapacitet. Axiologys system är utformat för att överbrygga detta gap genom att tillhandahålla den reglerade infrastruktur som krävs för att göra digitala obligationer tillgängliga för en bredare allmänhet.

”Axiology tar sig an en av de största utmaningarna inom finans idag: fragmentering och begränsad tillgång till centrala finansiella instrument. Genom att bygga om kapitalmarknadsinfrastrukturen på regelefterlevande distribuerade liggande system gör de marknaderna snabbare, billigare och mer inkluderande. Det är exakt den typ av transformativ teknik som Exponential Science finns till för att stödja,” säger Dr Paolo Tasca, grundare av Exponential Science.

Axiology samarbetar med Republiken Litauens finansministerium kring en digitalt ursprunglig version av landets statsobligationer. Dessa obligationer distribueras för närvarande via lokala finansiella institutioner, vilket begränsar tillgången. En digital emission via Axiologys TSS skulle göra dem tillgängliga i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bredda deltagandet för investerare, inklusive den litauiska diasporan, och stödja en bredare finansieringsbas för det nationella försvaret.

Axiology inledde sin verksamhet i september 2025. Sedan dess har bolaget introducerat tre tjänster på marknaden: ett värdepappersdepot, hantering av aktieägarregister samt en multilateral handelsplattform (MTF).

Värdepappersförvaringstjänsterna används redan av crowdfundingplattformar. Axiologys infrastruktur gör det möjligt för dessa plattformar att strukturera skuldfinansieringsinstrument som obligationer och distribuera dem till sina investerare, vilket gör det möjligt för partner att erbjuda ett bredare utbud av tillgångsklasser och stödja portföljdiversifiering.

Tjänsten för hantering av aktieägarregister är för närvarande i drift i hela Litauen, med över 21 miljoner euro i aktier redan registrerade. Företaget planerar att expandera denna tjänst till ytterligare marknader utomlands.

Det senaste tillskottet till Axiologys infrastruktur är dess multilaterala handelsplattform (MTF). Mäklare som redan är anslutna till plattformen säkerställer marknadsaktivitet från första verksamhetsdagen. Med utnyttjande av Axiologys sällsynta licens är MTF:n integrerad i företagets enhetliga handels- och avvecklingsinfrastruktur, vilket gör det möjligt för kunder att få tillgång till depå-, handels- och avvecklingstjänster inom ett och samma system.

”Vi är glada över att stödja Axiology tillsammans med våra medledare i denna nästa tillväxtfas. Teamet har byggt en stark plattform med tydliga internationella ambitioner, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skala ytterligare i regionen och bortom,” kommenterar Kaan Eren, partner på e2vc.

Axiologys system är byggt för institutionella kunder och drivs på ett privat, behörighetsstyrt nätverk som säkerställer regelefterlevnad, transaktionsslutgiltighet och manipulationssäker spårbarhet. Företaget utnyttjar DLT och använder europeiska stablecoins som är licensierade för atomär avveckling, vilket möjliggör nästan omedelbar genomföring jämfört med traditionella T+2-cykler.

”Vi är mycket glada över att fortsätta stödja Axiology, denna gång tillsammans med nya internationella investerare, när grundarna arbetar för att bygga säker, effektiv och prisvärd tillgång till Europas kapitalmarknader. Axiologys vision är helt i linje med vårt uppdrag att främja ett mer inkluderande finansieringsekosystem och att överbrygga viktiga marknadsluckor för både företag och investerare,” noterade Coinvest Capitals vd och verkställande direktör Viktorija Trimbel.

Det nyligen säkrade kapitalet kommer att påskynda Axiologys expansion, fördjupa institutionella partnerskap samt stödja geografisk expansion och interoperabilitetsinsatser. Företaget förbereder sig för att delta i grossistinriktade CBDC-initiativ såsom ECB:s Appia- och Pontes-projekt och planerar att ansluta till TARGET2 för att ytterligare effektivisera avvecklingsflöden.

Om Axiology

Axiology tillhandahåller integrerad kapitalmarknadsinfrastruktur som gör det möjligt att emittera, förvara, handla och avveckla värdepapper inom ett enda reglerat system, vilket minskar beroendet av mellanhänder och sänker de operativa kostnaderna. Företaget verkar även som ett gränsöverskridande värdepappersdepotinstitut inom hela EES och bidrar därmed till att motverka fragmenteringen av Europas kapitalmarknader.

