Best-AV rapporterer solid vækst og fortsat tillid fra den danske offentlige og private sektor i 2025

KøBENHAVN, DENMARK, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Best-AV, en dansk specialist i professionelle audiovisuelle løsninger, ser tilbage på 2025 som et år med stabil fremgang, styrkede partnerskaber og fortsatte investeringer i både teknologi og bæredygtighed.

For 14. år i træk leverede Best-AV et år med vækst, drevet af en vedvarende efterspørgsel fra både offentlige og private organisationer. Væksten blev understøttet af langsigtede kunderelationer, et stærkt løsningsudbud samt et fortsat fokus på driftssikkerhed og servicekvalitet.

I løbet af 2025 blev Best-AV re-certificeret under SKI 50.07-rammeaftalen, hvilket bekræfter virksomhedens overholdelse af offentlige krav til kvalitet, prisstruktur, gennemsigtighed og administration. Rammeaftalen forenkler indkøbsprocessen ved at eliminere behovet for individuelle udbud og foretrækkes bredt af offentlige og halvoffentlige organisationer på grund af klare kontraktvilkår og konkurrencedygtige betingelser.

Året bød desuden på en udvidelse af Best-AVs kundebase inden for flere centrale brancher, herunder juridiske tjenester, finansielle institutioner, transportorganisationer samt erhvervsejendomme og kontormiljøer. Projekterne omfattede en bred vifte af professionelle AV-løsninger – fra modernisering af mødelokaler og samarbejdsplatforme til digital signage og store LED-installationer, herunder løsninger til offentlige venues som teatre og større forsamlingsrum. Samlet set understøtter disse løsninger hybridt arbejde, informationsdeling og effektiv daglig drift.

Parallelt med kundevæksten fortsatte Best-AV investeringerne i bæredygtige løsninger og ansvarlig drift. For kunderne omfattede dette rådgivning om energieffektive AV-konfigurationer samt forlængelse af levetiden på eksisterende udstyr, hvor det var muligt. Internt påbegyndte Best-AV også overgangen af service- og installationsflåden til elbiler (EV), hvilket reducerer udledningen fra den daglige drift og on-site serviceaktiviteter.

“2025 var et år, hvor vi fokuserede på at gøre de grundlæggende ting ordentligt – støtte vores kunder, levere stabile løsninger og bygge langsigtet,” siger Jan Andersen, administrerende direktør i Best-AV. “Den vækst, vi har oplevet, er et resultat af tillid – ikke hype – og det er noget, vi sætter stor pris på.”

Operationelt styrkede Best-AV også sine interne kompetencer og sikrede et tæt samspil mellem salg, projektleverance og support i takt med, at kundernes behov blev mere komplekse.

“Vores projekter involverer i stigende grad flere lokationer, hybride arbejdsscenarier og højere forventninger til driftssikkerhed, brugervenlighed og bæredygtighed,” siger Carsten Kjær, projektdirektør og partner hos Best-AV. “Det kræver stærk koordinering og et klart fokus på kvalitet gennem hele leverancekæden.”

Set fra et kommercielt perspektiv understregede 2025 vigtigheden af langsigtede partnerskaber frem for enkeltstående installationer.

“Mange af vores kundedialoger handler i dag om kontinuitet og fremtidssikring,” siger Jesper Andersen, salgschef hos Best-AV. “Vi oplever, at organisationer søger samarbejdspartnere, der forstår deres forretning og kan udvikle sig sammen med dem – ikke blot levere hardware.”

Med blikket rettet fremad forventer Best-AV, at 2026 vil bygge videre på de samme grundpiller: stabil vækst, tæt kundesamarbejde, fortsat engagement i SKI-regi samt yderligere investeringer i bæredygtige og skalerbare AV-løsninger målrettet det danske marked.

Om Best-AV

Best-AV er en dansk leverandør af professionelle audiovisuelle løsninger til offentlige og private organisationer. Virksomheden designer, leverer og understøtter AV-miljøer, der spænder fra møde- og samarbejdsrum til digital signage, store LED-installationer og komplekse AV-løsninger på tværs af flere lokationer.

Best-AV opererer i hele Danmark med teams inden for salg, projektleverance, installation og support. Virksomheden betjener kunder på tværs af sektorer, blandt andet offentlige institutioner, juridiske og finansielle virksomheder, transport samt erhvervsejendomme, med fokus på driftssikkerhed, langsigtede partnerskaber og løsninger, der understøtter moderne arbejds- og kommunikationsformer.

Som SKI 50.07-certificeret leverandør understøtter Best-AV compliant og transparent indkøb for offentlige og halvoffentlige organisationer i hele landet. Virksomheden investerer løbende i både teknologisk udvikling og ansvarlige forretningspraksisser, herunder bæredygtig drift.

https://www.best-av.dk

