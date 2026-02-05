Juego Gratuito de Autoconocimiento Expande Coaching a 750 Millones de Hispanohablantes y Lusohablantes

Roger Walter, Coach, Levels of Self Academy AI Self-Awareness Coach Founder Of Levels of Self & 100LevelUp.com

Educador trilingüe Roger Walter se une al equipo de coaching de Level Up, el juego gratuito con jugadores en más de 40 países

Esa frase es toda la misión. La mayoría de las personas no necesitan más información. Necesitan a una persona que los vea con claridad y se niegue a irse.” — Arthur Palyan, Fundador, Levels of Self Academy

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Levels of Self Academy, fundada por Arthur Palyan, nombrado Mejor Coach de Vida de California 2025, ha incorporado al coach trilingüe Roger Walter a su equipo internacional de coaching. Walter aporta 15 anos de experiencia como profesor de español en educación secundaria y oficiante trilingüe de bodas. Ofrecerá sesiones de coaching en inglés, español y portugués, extendiendo el alcance de la academia a más de 750 millones de hablantes en 29 países.Cuando Walter se unió al equipo, lo primero que le dijo a Palyan fue simple: "Gracias por no darte por vencido conmigo."Es una frase que millones de personas llevan en silencio cada día. Al profesor que creyó en ellos. Al padre de familia que se quedó. A cualquiera que vio algo en ellos antes de que pudieran verlo en sí mismos."Esa frase es toda la misión," dijo Palyan. "La mayoría de las personas no necesitan más información. Necesitan a una persona que los vea con claridad y se niegue a irse. Roger ha sido esa persona durante 15 anos en un salón de clases. Ahora le toca serlo para el mundo."El camino de un profesor hacia el coachingRoger Walter posee una licenciatura en Relaciones Internacionales de la George Washington University en Washington, D.C. y una maestría en Educación con énfasis en cognición de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Ha dedicado 15 anos a la enseñanza del español en educación secundaria, ha servido como oficiante trilingüe de bodas y es padre dedicado y esposo desde hace 16 anos.Su experiencia en educación, comunicación intercultural y psicología del aprendizaje lo hace ideal para guiar a las personas a través del marco de los 7 Niveles del Ser, un sistema estructurado de desarrollo personal que mapea el crecimiento a través de siete dimensiones, desde la autoconciencia individual hasta el legado generacional.Sin que nadie se lo pidiera, Walter comenzó inmediatamente a traducir todo el juego al español."Eso lo dice todo," dijo Palyan. "Vio la visión y actuó. Nadie se lo pidió. Ese es el tipo de persona que queremos en este equipo."El juegoLevel Up es un juego gratuito de autoconocimiento con más de 6,000 escenarios de la vida real en 7 niveles de desarrollo humano. Los jugadores descubren sus patrones de comportamiento a través de tres modos de juego: Espejo, Acuerdo y Desafío Mundial. Según sus respuestas, reciben uno de 19 arquetipos de crecimiento con perspectivas de coaching personalizadas y desafíos diarios.El juego está actualmente disponible en la Apple App Store, en la web en 100levelup.com y a través de Telegram en t.me/LevelsOfSelfBot/game . Se espera un lanzamiento en Google Play en las próximas semanas.Desde su lanzamiento, el juego ha atraído a jugadores en más de 40 países y ha sido destacado en múltiples medios de comunicación a través de la sala de prensa de la academia.Coaching ahora disponible en seis idiomasLa incorporación de Roger Walter eleva el equipo de coaching de Levels of Self a cinco coaches en seis idiomas. Las sesiones están disponibles de forma remota en todo el mundo.Arthur Palyan, Fundador. Inglés. .Laurie Van Werde, Coach Principal. Inglés y neerlandés.Aurora Maier, Coach. Inglés y coreano. .Heghine Manukyan, Coach. Armenio y ruso.Roger Walter, Coach. Inglés, español y portugués.Todos los coaches están certificados por Palyan y formados en el marco de los 7 Niveles del Ser.Sobre Levels of Self AcademyLevels of Self Academy fue fundada por Arthur Palyan, nombrado Mejor Coach de Vida de California 2025. El producto insignia de la academia, Level Up, es un juego gratuito de autoconocimiento diseñado para ayudar a las personas a ver los patrones que silenciosamente dirigen sus vidas. Con más de 6,000 escenarios, una coach de autoconocimiento con inteligencia artificial llamada Lily y un equipo de coaches certificados en seis idiomas, la academia atiende a individuos, parejas y organizaciones en todo el mundo a través de coaching, talleres y retiros.El juego es gratuito. No se requiere cuenta. No se recopilan datos.Juega el juego: 100levelup.comApple App Store: apps.apple.com/app/id6757724858Telegram: t.me/LevelsOfSelfBot/gameSitio web: levelsofself.com Sala de prensa: einpresswire.com/newsroom/levelsofself/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.