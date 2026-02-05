Humance et GFT annoncent une collaboration pour accélérer les transformations en IA au Canada

QUEBEC, QUEBEC, CANADA, February 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Humance, une firme-conseil dynamique alliant stratégies d’affaires et stratégies humaines, annonce une nouvelle collaboration avec GFT Technologies Canada, une entreprise spécialisée dans l’intégration et la transformation technologiques employant près de 600 personnes au Canada et 12 000 à l’échelle mondiale.

Cette collaboration combine la vaste expertise de GFT en matière de déploiement de l’intelligence artificielle (IA) et de transformation numérique à l’expérience éprouvée de Humance dans les domaines du leadership, de la culture organisationnelle et de la transformation axée sur l’humain. Ensemble, les deux firmes aideront les organisations à convertir leurs investissements dans les technologies numériques et l’IA en un levier commercial mesurable et durable. Elles harmoniseront, dès le départ, la stratégie, les systèmes et les individus.

Grâce à cette initiative conjointe, la clientèle pourra désormais bénéficier d’une offre intégrée réunissant l’expertise technique et la compréhension des dynamiques humaines nécessaires pour favoriser un changement pérenne.

« GFT fera appel au savoir-faire de Humance dès les premières phases des grands projets de transformation, particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle et du changement organisationnel. Cette démarche vise à considérer les facteurs humains essentiels à la réussite. De son côté, Humance désignera GFT comme un partenaire de confiance pour la mise en œuvre technologique. » – Alain Dumas, chef de la direction, Humance.

« Cette collaboration permettra aux organisations de transformer leurs investissements technologiques et en IA en valeur d’affaires tangible et durable. En associant les solides compétences en implémentation de GFT avec l’expertise de Humance en matière de transformation centrée sur l’humain, nous offrons ainsi une approche globale pour mener à bien des changements complexes. » – André Gagné, président et PDG, GFT Technologies Canada.

En plus de mandats conjoints, Humance et GFT prévoient également d’organiser ensemble des événements pour la clientèle, notamment des webinaires et des balados. Ces derniers visent à partager des conseils pratiques sur l’adoption réussie de nouvelles technologies, ainsi qu’à présenter leurs expertises combinées, de l’étape de la stratégie, puis de la mise en œuvre, jusqu’à celle de l’adoption à l’échelle de l’entreprise.

Cette collaboration s’inscrit dans la continuité de la promesse client de Humance, qui est d’aider sa clientèle à réaliser ses ambitions en challengeant les leaders et leurs équipes pour créer des organisations plus humaines, performantes et pérennes.

À propos de Humance

Fondée en 1980, Humance est une firme-conseil dynamique alliant stratégies d’affaires et stratégies humaines. Avec 45 ans d’expérience et une équipe de 170 employées et employés répartis à travers le Canada, Humance se positionne à l’intersection des affaires et des personnes pour aider les organisations de toute taille à atteindre leurs objectifs en libérant le plein potentiel de leurs équipes et de leurs talents.

Chez Humance, nous nous appuyons sur cinq pratiques dynamiques et performantes, qui s’inscrivent dans une approche intégrée afin de générer un impact mesurable :

• Évaluation du leadership

• Développement et apprentissage

• Gestion et évolution RH

• Climat de travail, conflits et risques psychosociaux

• Stratégie, transformation et culture

Entreprise 100 % canadienne, Humance se distingue par l’impact de ses interventions et par son environnement de travail stimulant, conçu pour répondre aux besoins de ses collaborateurs et collaboratrices.

En savoir plus : https://humance.ca/fr/

À propos de GFT

GFT Technologies est une compagnie internationale spécialisée dans la transformation numérique, avec une expertise en intelligence artificielle . Nous concevons des solutions innovantes de traitement et d’analyse de données, modernisons les architectures technologiques et nous créons des systèmes centraux de nouvelle génération pour les leaders des industries bancaires, de l’assurance, manufacturier et de la robotique. En étroite collaboration avec nos clients, nous repoussons les limites pour qu’ils puissent réaliser tout leur potentiel.

Grâce à notre expertise sectorielle approfondie, à des technologies de pointe et à un solide écosystème de partenaires, nous fournissons des solutions responsables d’IA, associant excellence technique, performance optimale et efficacité. Nous sommes un partenaire fiable, créateur d’un impact positif durable et de réussite chez notre clientèle.

Avec une équipe de plus de 12 000 spécialistes en technologie (dont 600 au Canada) et une présence dans plus de 20 pays, nous offrons des possibilités de carrière à la pointe de l’innovation en informatique. GFT Technologies SE (GFT-XE) est inscrite au SDAX, l’indice boursier de Francfort.

En savoir plus : https://www.gft.com/ca/fr

