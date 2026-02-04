Kuzá Beach & Adventure Park y Disney Cruise Line reciben a más de 60 influencers de EE. UU., impulsando a Cozumel

La experiencia KUZÁ junto a Disney Cruise Line fue compartida por influencers de EE. UU., alcanzando a una audiencia estimada de 70 millones de seguidores.

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- En un esfuerzo conjunto con Disney Cruise Line , Kuzá Beach & Adventure Park recibió la visita de más de 60 influencers provenientes de Estados Unidos, con el propósito de contribuir a la promoción de Cozumel como un destino integral: su gastronomía, su gente, su cultura y su extraordinario entorno natural.Uno de los momentos más especiales fue la bienvenida por parte de la Reina electa del Carnaval de Cozumel, JOJO (Johana Ramírez), acompañada de su comparsa y el grupo Do Coracao, quienes compartieron la colorida identidad de la isla, demostrando el fuerte vínculo entre Kuzá y las tradiciones Cozumeleñas.A partir de esta visita, la experiencia de Cozumel y de Kuzá comenzó a difundirse en múltiples plataformas digitales, destacando actividades familiares, la hospitalidad local y el entorno mágico que distingue al parque. Entre los creadores de contenido participantes se encuentran Antonia Toya Johnson, Pantons Squad, Kyle & Jade, Lindsey Osburn, Kenyunna Woodard y Daana Williamson, entre otros.La jornada incluyó la experiencia gastronómica “ Sabores de México ”, donde los visitantes degustaron platillos representativos de la región, una de las propuestas más valoradas por el turismo internacional.“Esta colaboración con Disney Cruise Line confirma a KUZÁ como un destino de clase mundial. Hemos logrado fusionar la excelencia y la seguridad que exigen los viajeros internacionales con la auténtica riqueza cultural de Cozumel ". - Leyla Osorio, CEO of KUZÁ Beach & Adventure Park.La experiencia se complementó con la visita al Aqua Park, que se perfila como una de las atracciones favoritas por su propuesta arquitectónica con acentos de herencia cultural e identidad ancestral. Destaca el majestuoso alebrije que recibe a los visitantes y simboliza la hospitalidad Mexicana en un espacio lleno de color, respeto y diversión.Esta visita marca un hito en la consolidación de KUZÁ como el parque temático referente de la región. Con calidad superior y colaboraciones estratégicas de alto nivel, trabajamos para incrementar el flujo turístico hacia la isla, contribuyendo a que Cozumel sea recordado como un hogar de experiencias memorables de clase mundial.Acerca de Kuzá Beach & Adventure ParkKUZÁ es el primer y único parque temático “ All-in-One ” en Cozumel, diseñado para ofrecer una inmersión total en la riqueza del Caribe Mexicano. Con una extensión de más de 80 hectáreas y 1 kilómetro de playa, integra cinco mundos de experiencia: desde adrenalina en la selva y circuitos Off-Road, hasta un parque acuático familiar y exclusivas zonas VIP. Operando bajo estrictos estándares internacionales de seguridad y sostenibilidad, Kuzá combina más de 50 actividades con una auténtica oferta gastronómica y cultural, consolidándose como una experiencia imperdible para el viajero global en la isla.Hashtags de la visita.#KUZAXDisney#KUZAPark@KUZAParkVisita la página web: www.kuzapark.com

