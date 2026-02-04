Innovobot acquiert Voler Systems et établit ses opérations aux États-Unis

Innovobot annonce l’acquisition de Voler Systems, société d’ingénierie de Californie, spécialisée en systèmes embarqués et IoT pour environnements complexes.

« Voler Systems apporte un talent d’ingénierie exceptionnel, une forte culture d’exécution et un historique éprouvé de mise sur le marché de systèmes complexes. »” — Andrew Shnuriwsky, COO, Innovobot

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Innovobot a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Voler Systems , une société d’ingénierie basée en Californie, spécialisée dans les systèmes embarqués et les solutions IoT destinées à des environnements complexes et réglementés. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion d’Innovobot, avec la création de la division américaine d’ Innovobot Labs et le renforcement de son empreinte internationale, qui comprend déjà des opérations et des partenariats en Europe ainsi qu’une présence commerciale active en Asie et dans la région EMEA.Voler Systems sera pleinement intégrée à la plateforme Innovobot, étendant ainsi la présence du groupe dans la région de la baie de San Francisco. Cette intégration soutient la mondialisation de la plateforme Innovobot tout en renforçant les capacités d’Innovobot Labs en matière de conception, de développement et d’industrialisation de systèmes intelligents, notamment dans les secteurs des technologies médicales (MedTech), de la fabrication avancée, de l’électronique grand public et d’autres applications de haute performance.Fondée en 1979 à Sunnyvale en Californie, au cœur de la Silicon Valley, Voler Systems s’est forgé, en plus de quarante ans, une solide réputation d’excellence technique et de fiabilité. L’entreprise sert principalement une clientèle américaine, mais également canadienne et européenne. Voler Systems a démontré une performance commerciale constante, portée par une expertise sectorielle approfondie et des relations de longue date avec l'industrie.« Voler Systems apporte un talent d’ingénierie exceptionnel, une forte culture d’exécution et un historique éprouvé de mise sur le marché de systèmes complexes », a déclaré Andrew Shnuriwsky, chef des opérations d’Innovobot et président d’Innovobot Labs. « Cette acquisition renforce considérablement Innovobot Labs et fournit une plateforme essentielle pour servir les clients aux États-Unis. »Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Innovobot visant à étendre sa présence mondiale tout en approfondissant ses compétences techniques fondamentales. Les systèmes embarqués et l’IoT sont au cœur des produits complexes accompagnés par Innovobot, et l’expertise de Voler vient enrichir de manière significative l’offre des Labs sur les marchés existants et adjacents. L’acquisition fait suite à une période de collaboration efficace entre Innovobot Labs et Voler, durant laquelle les équipes ont travaillé conjointement sur des initiatives d’innovation à fort impact, reflétant une culture commune de rigueur technique, d’excellence dans l’exécution et de vision à long terme.« Rejoindre Innovobot nous permet de capitaliser sur les forces qui font la réputation de Voler tout en élargissant notre capacité à accompagner nos clients sur le long terme », a déclaré Miguel Adão, président de Voler Systems. « Nous sommes désormais en mesure de relever un éventail plus large de défis complexes, tout en continuant à faire ce que nous faisons de mieux : concevoir des appareils médicaux, des objets connectés portables (« wearables ») et autres systèmes fiables et de haute performance, soutenus par une plateforme mondiale. »Voler Systems collaborera étroitement avec les équipes existantes des Labs, favorisant une approche multidisciplinaire et un soutien élargi aux clients développant des produits de nouvelle génération. L’intégration va créer de nouvelles opportunités pour les clients grâce à une couverture technique accrue, une spécialisation plus approfondie et une capacité de mise à l’échelle renforcée. Voler Systems continuera de servir ses clients actuels sans interruption, tout en opérant au sein de l’organisation Innovobot Labs.Contact médias: Isabelle Petibon, Directrice principale du Marketing – Innovobot, ipetibon@innovobot.comÀ propos d’InnovobotInnovobot est une plateforme d’investissement créant de la valeur par l’innovation. Innovobot Labs est le studio d’innovation de la plateforme, qui s’attaque à des enjeux majeurs grâce au développement et à l’application de technologies de pointe. Avec une expertise couvrant la robotique, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), les interfaces humain-machine (IHM), et les matériaux avancés, les Labs collaborent avec des entreprises allant des jeunes pousses aux chefs de file du Fortune 500. Innovobot Résonance Ventures est le bras de capital de risque, dédié à l’investissement dans des entreprises deep tech en démarrage.À propos de Voler SystemsVoler Systems, une entreprise d'Innovobot, est spécialisée dans la conception et le développement d'appareils électroniques pour les secteurs médical, des appareils portables (wearables) et de l'Internet des objets (IoT). Avec plus de 46 ans d'expérience et plus de 900 projets réalisés pour des entreprises du Fortune 500, start-ups et scale-ups, Voler apporte ses compétences approfondies en ingénierie matérielle et firmware au sein de la plateforme d'innovation mondiale d'Innovobot. Les compétences de Voler couvrent les capteurs, la connectivité sans fil, la gestion de l'alimentation, le contrôle du mouvement, la conception de signaux mixtes et l'électronique basée sur l'IA pour les environnements complexes et réglementés.

