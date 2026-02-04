Brasil profundiza su integración con la industria textil latinoamericana en Colombiatex 2026

Delegación brasileña de empresas apoyadas por Brazil Machinery Solutions durante Colombiatex 2026, en Medellín

Empresas apoyadas por Brazil Machinery Solutions fortalecen vínculos regionales y avanzan en la consolidación de negocios en el Sistema Moda

COLOMBIA, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- La participación de Brasil en Colombiatex 2026, en Medellín, impulsó un crecimiento del 92,25% frente a la edición anterior, con USD 5,4 millones generados en negocios cerrados o en negociación. Con el apoyo de Brazil Machinery Solutions, un programa desarrollado por ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), las seis empresas brasileñas presentes en la feria registraron 210 contactos comerciales, de los cuales 139 correspondieron a nuevas relaciones de negocio.Del total alcanzado, USD 3,2 millones correspondieron a ventas concretadas en la feria, mientras que USD 2,25 millones se relacionan con contratos futuros actualmente en proceso de negociación. El Pabellón de Brasil recibió compradores de Colombia, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, consolidando su presencia en mercados estratégicos de la región.Según Patrícia Gomes, directora ejecutiva de mercados internacionales de ABIMAQ, este resultado evidencia un entorno de mayor previsibilidad comercial en la región. “El interés se concentró en suministros recurrentes y en la continuidad operativa, más que en compras puntuales”, señala.Además de la agenda de negocios, la participación brasileña incluyó la visita de Sergio Escobar, cónsul honorario de Brasil en Medellín, quien acompañó las actividades de la delegación brasileña durante la feria. En su evaluación, la presencia del país confirma el reconocimiento regional de las soluciones industriales desarrolladas por la industria brasileña, así como la competitividad de la maquinaria nacional en el mercado latinoamericano. “La tecnología y la innovación que Brasil ofrece a través de sus máquinas se traducen en productos de alta calidad y con un diseño competitivo para el consumidor final”, destaca.La delegación apoyada por Brazil Machinery Solutions estuvo conformada por seis fabricantes con presencia en distintas etapas de la cadena textil y de confecciones. A lo largo del evento, las soluciones presentadas por Audaces, Castilho Máquinas Têxteis, Comelato Roncato, Inarmeg, Sociotec y SPGPrints respondieron a demandas recurrentes del sector textil latinoamericano, como el aumento de la productividad, la optimización de procesos y la adaptación a modelos de producción más eficientes.Este desempeño tuvo lugar en uno de los principales encuentros del calendario regional del sector. Colombiatex reunió a 615 marcas expositoras de 20 países y recibió cerca de 30.000 visitantes nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio clave de negocios y articulación para la cadena textil y de confecciones de América Latina.ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONSBrazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.ACERCA DE ABIMAQLa ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.ACERCA DE APEXBRASILLa Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña. Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.

