El Senado de Colombia tiene hasta junio para aprobar ley contra la mutilación genital femenina

Women's rights advocates in Colombia urge lawmakers to pass bill addressing FGM, Photo credit Equality Now LAC Equality Now Logo

Defensoras de derechos de mujeres y niñas piden al Senado de Colombia aprobar una ley contra la mutilación genital femenina antes de que venza el plazo.

Colombia ya reconoció que la MGF existe y causa daño. Ahora la pregunta es si el Senado actuará o permitirá que el proceso legislativo se caiga, con efectos nocivos para las niñas.” — Leandra Becerra

BOGOTA, COLOMBIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Colombia se está quedando sin tiempo para aprobar una ley que protegería a las niñas de la mutilación genital femenina (MGF). Un proyecto de ley para prevenir y erradicar la MGF ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en dos debates. Sin embargo, para que el Proyecto de Ley "Por medio del cual se dictan medidas para prevenir, atender y erradicar la ablación o mutilación genital femenina en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones" se convierta en ley, debe superar dos debates adicionales en el Senado antes del 20 de junio de 2026.Si se pierde ese plazo, el proyecto se archivará y todo el trámite legislativo deberá comenzar de cero, sin garantía de que una nueva iniciativa sobre MGF vuelva a presentarse o sea priorizada.En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, el 6 de febrero, defensoras de los derechos de las mujeres hacen un llamado a las y los senadores para que voten a favor del proyecto y lo aprueben antes del cierre legislativo.“Colombia se encuentra en un momento decisivo”, señala Leandra Becerra de Equality Now. “El proyecto de ley sobre MGF que está en el Senado representa una oportunidad histórica para cerrar un vacío legal que existe desde hace décadas. Lideresas indígenas y defensoras han trabajado durante años para llegar a este punto y ya se han logrado avances importantes. Aprobar esta legislación transformaría la voluntad política en una protección jurídica efectiva contra la MGF. Pero si el proyecto se hunde por falta de acción en esta legislatura, se perderá una oportunidad crítica y el proceso deberá comenzar de nuevo, con más demoras que exponen a las niñas a riesgos prevenibles”.LA MGF PERSISTE EN COLOMBIA Y SE REQUIERE PROTECCIÓN LEGAL URGENTE UNICEF estima que más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a la MGF. Esta práctica es reconocida internacionalmente como una grave violación de derechos humanos, ya que implica la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Puede causar daños físicos y psicológicos severos y permanentes y responde a desigualdades de género y a intentos de controlar los cuerpos y la sexualidad de mujeres y niñas.Un informe de 2025 de Equality Now y de organizaciones aliadas recopiló evidencia sobre MGF en 94 países . Entre ellos se encuentra Colombia, donde la práctica ha sido identificada principalmente en comunidades indígenas Emberá. Registros oficiales también reportan casos aislados en comunidades afrocolombianas y migrantes.Datos de salud del gobierno muestran que la MGF afecta de manera desproporcionada a niñas indígenas. Entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos en Colombia, de los cuales 177 involucraron a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Personas expertas advierten que estas cifras subestiman significativamente la prevalencia real debido al subregistro persistente. Sin datos precisos, resulta difícil dimensionar el problema y diseñar respuestas adecuadas.UN PROYECTO DE LEY PARA ESTABLECER EL PRIMER MARCO JURÍDICO SOBRE MGF EN COLOMBIALa falta de una ley específica sobre MGF ha dejado a Colombia sin un marco jurídico claro, lo que dificulta respuestas institucionales coordinadas, limita los esfuerzos de prevención y debilita la protección de las niñas en riesgo.El proyecto de ley pendiente de debate en el Senado establece responsabilidades claras del Estado en materia de prevención, políticas públicas coordinadas, recolección de datos y protección. Convertir esto en acciones efectivas requerirá recursos suficientes y sostenibles, incluidos los destinados a campañas de sensibilización y al fortalecimiento de capacidades en instituciones públicas, comunidades y sociedad civil, junto con un compromiso firme de todas las entidades responsables de su implementación.El proyecto reconoce, además, el papel central de las lideresas indígenas en la construcción de soluciones efectivas. Adopta un enfoque no punitivo que prioriza la prevención, la educación y estrategias culturalmente adecuadas, promoviendo el diálogo con las comunidades afectadas.Francia Elena Giraldo Guasorna, lideresa Emberá Chamí de Risaralda, apoya el proyecto y afirmó: “Decidí hablar después de que una niña muriera a causa de esta práctica. Fue entonces cuando supe que esto no podía continuar. Aprobar esta ley es esencial para proteger a las niñas y evitar más muertes”.SE FORTALECE EL IMPULSO PARA LA ACCIÓN LEGISLATIVA CONTRA LA MGF EN COLOMBIAEste proceso legislativo ocurre en un contexto de creciente visibilidad de la MGF en la región. En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó su primera audiencia pública sobre MGF en las Américas y la reconoció formalmente como una preocupación urgente en materia de derechos humanos. La audiencia incluyó testimonios de sobrevivientes, lideresas indígenas y personas expertas en salud y derecho, y reforzó la atención sobre la obligación de los Estados de adoptar acciones urgentes y coordinadas para prevenir, abordar y erradicar la MGF.Durante la audiencia de la CIDH, el perito forense Dr. Leonardo Quintero Suárez advirtió: “Colombia ha hecho avances importantes en el reconocimiento de esta práctica, pero la falta de un marco jurídico sólido limita la prevención y el seguimiento efectivos. La acción legislativa es esencial para pasar de esfuerzos aislados a una respuesta estatal coordinada”.Leandra Becerra concluye: “Colombia ya reconoció que la MGF existe y causa daño. Ahora la pregunta es si el Senado actuará o permitirá que el proceso legislativo se caiga, con efectos nocivos para las niñas”.*************************************************************************************************************************************Sobre Equality Now: Equality Now es una organización global de derechos humanos dedicada a promover los cambios legales y sistémicos necesarios para poner fin a la discriminación contra todas las mujeres y niñas. Desde su creación en 1992, ha contribuido a reformar 120 leyes discriminatorias en todo el mundo, impactando de manera positiva la vida de cientos de millones de mujeres y niñas, sus comunidades y sus países, tanto en el presente como para las generaciones futuras.Trabajando con aliadas a nivel nacional, regional y global, Equality Now combina una profunda experiencia jurídica con una amplia diversidad de perspectivas sociales, políticas y culturales para seguir impulsando los cambios necesarios para alcanzar una igualdad de género duradera que beneficie a todas las personas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.