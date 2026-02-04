跨越國界的健康使命：華生株式会社啟動東南亞策略，推動跨國健康篩檢協助服務

立足新加坡與馬來西亞，華生株式会社以標準化諮詢服務打造東協智慧健康新範本

TAIWAN, TAIWAN, TAIWAN, February 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在全球化康養需求持續攀升的背景下，健康服務的可及性與專業化已成為衡量區域競爭力的關鍵維度。華生株式会社今日宣布，已在新加坡與馬來西亞設立正式服務機構，標誌著其「南進策略」全面進入執行階段。透過將日本總部的技術底層與東南亞多元化的服務場景深度整合，華生株式会社致力於建構一個覆蓋東協的智慧健康協助網絡。華生株式会社相信，透過輸出透明、規範的健康諮詢標準，能夠協助當地用戶更有效率地對接全球頂級資源，從而在數位化轉型中實現個人健康的精準管理。

新加坡作為全球金融與科學研究的交會點，是華生株式会社東南亞策略的天然核心。華生株式会社選擇在新加坡設立區域聯絡中心，旨在利用其完善的法治環境與高度國際化的服務鏈條，建立起一套面向高端市場的健康管理標準。

在新加坡市場，華生株式会社主要扮演「全球健康資源調度中心」的角色。透過與當地知名健康機構及商業夥伴建立非醫療性的協作關係，華生株式会社得以協助其會員高效對接日本、台灣及歐美的科學研究資料資源與專家諮詢通道。這種「以新加坡為窗口，連結全球智慧」的模式，大大提升了健康服務在跨國協作中的透明度與效率，為東協地區追求極致生活品質的用戶提供了可靠的資訊後盾。

馬來西亞作為東南亞最具活力的康養市場之一，是華生株式会社「南進計畫」中落地服務的重要支柱。華生株式会社在馬來西亞的布局重點在於「標準化健康篩檢協助服務」的推廣。

針對馬來西亞市場存在的健康資訊碎片化痛點，華生株式会社透過引入其自主研發的 AI 風險預警系統，協助用戶對個人體檢數據進行深度的趨勢分析。華生株式会社強調，公司在馬來西亞提供的不是臨床診斷，而是「路徑引導服務」。透過協助使用者理解複雜的健康指標，並根據數據模型提供科學的生活方式管理建議，華生株式会社旨在培養當地民眾「預防勝於治療」的健康理念。這種以數據為基礎的篩檢協助，協助使用者在尋求醫療資源前，已能對自身狀況有更全面、客觀的認知。

東南亞市場的複雜性在於地域分散與資源分布不均。華生株式会社透過其建構的「全球專家資源池」，有效地解決了這個難題。

當新加坡或馬來西亞的會員產生深度健康諮詢需求時，華生株式会社能夠透過其全球協同網絡，迅速調配位於東京或台北的後研數據資源進行支援。這種跨地域的資訊匹配，讓東南亞用戶能夠同步享受到日本最新的健康管理邏輯與台灣的精細化服務經驗。華生株式会社堅持「服務協助而非替代」的原則，所有建議均旨在協助會員更精準地做出健康決策。透過這種資訊的流動與整合，華生株式会社正在東南亞建立起一個去中心化的智慧健康協同體。

在進入東南亞市場之前，華生株式会社已對新加坡與馬來西亞的監管框架進行了深度適配。華生株式会社明確承諾，其在東協地區的所有經營活動將鎖定在「健康資訊提供、數據分析建議、資源整合協助」的範疇內，嚴格規避任何形式的醫療執業行為。

透過與本地社區及科學研究機構進行公益性的健康教育合作，華生株式会社希望在東南亞市場中建立「專業、嚴謹、合規」的品牌形象。未來，華生株式会社將持續投入資源進行在地化技術開發，優化 AI 模型對東南亞人群體質參數的適配度。華生株式会社的南進目標不僅是市場佔有率的成長，更是希望透過標準的產出，推動東協健康管理產業朝更透明、更數智化的方向邁進。

關於華生株式会社

華生株式会社是一家總部位於日本東京的高端醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，致力於透過日、台雙核心策略，建構全球領先的醫療資源整合與健康服務平台。華生株式会社透過後端研發聯盟與數位化工具，為全球用戶及合作夥伴提供合規、嚴謹、前瞻性的健康解決方案。



