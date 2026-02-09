Logiciel ATS recrutement : Candidatus dévoile sa V5 tout-en-un avec IA et Chatbot

Le logiciel de recrutement Candidatus fusionne la gestion administrative (ATS), la valorisation de la Marque Employeur (Site Carrière) et l'engagement candidat (Chatbot) pour un recrutement fluide et sans couture. ATS pour centraliser vos candidatures, structurer vos recrutements et créer une relation durable avec vos candidats.

Plus qu'une mise à jour, Candidatus V5 redéfinit le quotidien du recruteur. Découvrez comment ce logiciel ATS recrutement tout-en-un allie automatisation et IA.

L'IA ne remplace pas le recruteur, elle le libère des tâches chronophages. En automatisant la rédaction et la gestion, nous redonnons la priorité à l'échange humain et à l'intelligence émotionnelle.” — Équipe Candidatus

PARIS, FRANCE, February 9, 2026 / EINPresswire.com / -- La "guerre des talents" n'est plus un concept abstrait, c'est la réalité quotidienne des entreprises. Pourtant, beaucoup pilotent encore leurs recrutements "à l'ancienne", noyées sous des fichiers Excel et des boîtes mail saturées.C'est pour répondre à ce besoin de professionnalisation et d'attractivité que Candidatus.com , acteur historique des logiciels ATS de recrutement, lance sa Version 5.Bien plus qu'une simple mise à jour technique, cette nouvelle version positionne la solution comme un véritable partenaire des recruteurs. Mais concrètement, qu’est-ce que cela change ?Pour comprendre la puissance de ce logiciel ATS recrutement (Applicant Tracking System), plongeons dans la journée type d'un utilisateur équipé de la nouvelle version du logiciel de recrutement Candidatus.09h00 : La fin de la corvée de diffusion---------------------------------------La journée commence souvent par une tâche chronophage : publier une nouvelle offre. Sans outil, le recruteur doit se connecter successivement à chaque jobboard pour ressaisir le même texte. Avec Candidatus, cette étape est révolue grâce à la multidiffusion. En un clic, l'annonce est propulsée simultanément sur des dizaines de sites partenaires et réseaux sociaux.La nouveauté V5 : Le syndrome de la page blanche disparaît. La nouvelle version intègre une Intelligence Artificielle générative. Le recruteur renseigne quelques mots-clés (intitulé, missions), et l'IA rédige instantanément une annonce structurée, inclusive et attractive.10h30 : Le tri des CV assisté et visuel---------------------------------------Les CV arrivent et sont centralisés automatiquement dans la Candidathèque. La technologie de "parsing" lit les documents pour créer des fiches candidats standardisées, évitant toute saisie manuelle.C'est ici que la nouvelle interface de la V5 prend tout son sens. Grâce à une vue Kanban, le recruteur visualise ses candidats sous forme de cartes qu'il déplace de colonne en colonne ("À traiter", "Entretien", "Validé"). L'ergonomie a été repensée pour la productivité : un simple "clic droit" sur un candidat permet d'accéder immédiatement aux actions clés (email, RDV, partage manager). La collaboration est fluidifiée, fini les transferts de mails perdus.12h30 : La Marque Employeur travaille pour vous---------------------------------------Pendant la pause déjeuner ou le soir, les talents (notamment ceux en poste) se renseignent. Près de 8 candidats sur 10 recherchent des informations sur une entreprise avant de postuler (Source : LinkedIn). Si l'entreprise n'offre pas de réponses immédiates, le candidat zappe.C'est là qu'interviennent les deux innovations majeures de la V5, incluses sans surcoût pour booster votre marque employeur :- Le Site carrière multipage : Au lieu d'une liste d'offres austère, l'entreprise dispose désormais d'un véritable site complet pour présenter ses équipes, ses valeurs et sa culture.- Le Chatbot RH intelligent : Disponible 24/7, ce bot est entraîné avec les données de l'entreprise. Il répond instantanément aux questions des visiteurs ("Télétravail ?", "Avantages ?"), capturant ainsi l'attention et augmentant le taux de conversion.14h00 : Automatisation des échanges et RDV---------------------------------------L'après-midi est consacrée aux entretiens. Pour éviter des clics multiples, des emails sont envoyés automatiquement (et en différé si besoin) en fonction des changements de statut de la candidatures dans le processus de recrutement.L'IA de la V5 intervient de nouveau pour l'aide à la rédaction d'emails. Qu'il s'agisse d'une invitation ou d'un refus, elle suggère des formulations empathiques et professionnelles, garantissant une image positive de l'entreprise auprès de tous les postulants.16h00 : Fidéliser avec le Nurturing---------------------------------------C'est le drame classique : on reçoit 50 CV pour un poste, on en retient un, et on oublie les 49 autres. Six mois plus tard, un poste similaire s'ouvre, et on recommence tout à zéro.La V5 change ce paradigme grâce au Nurturing. Inspirée du marketing, cette technique consiste à "nourrir" la relation avec le vivier. L'outil permet d'envoyer automatiquement des newsletters ou des offres ciblées. Le résultat ? Un vivier de talents toujours "chaud" et engagé. Quand un besoin survient, le recruteur puise dans sa propre base avant de dépenser du budget en externe.17h30 : Pilotage et Sérénité---------------------------------------La journée se termine par l'analyse via le tableau de bord statistique : volume de candidatures, performance des sources, délais de recrutement. Enfin, dans un contexte réglementaire strict, Candidatus assure la conformité au RGPD (gestion des consentements, droit à l'oubli), évitant les risques liés au stockage de CV dans des dossiers non sécurisés.---------------------------------------Une solution pour toutes les tailles---------------------------------------Qu'il s'agisse d'une PME, d'une ETI industrielle, d'une franchise comme Marie Blachère ou d'un Ministère, la flexibilité de Candidatus répond à tous les volumes. Avec cette Version 5, l'éditeur propose une méthodologie complète pour passer d'une gestion administrative à une véritable stratégie d'attraction des talents.Pour découvrir la nouvelle version et demander une démo : https://www.candidatus.com À propos de CANDIDATUS---------------------------------------Fondée il y a plus de 10 ans, Candidatus est une société française basée en région parisienne.Sa solution SaaS équipe plus de 160 clients dans tous les secteurs.L'entreprise se distingue par sa volonté de rendre accessibles les technologies les plus avancées (IA, Chatbot, Site Carrière) à toutes les entreprises, sans complexité technique ni surcoût caché.

Visite guidée du logiciel de recrutement Candidatus : IA, Chatbot et Kanban pour recruter

