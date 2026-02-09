「Renewable Gas Markets Asia」2026年5月19日–20日、東京にて初開催
― 政策シグナルから実需・供給へ ―
日本およびアジア太平洋地域において、ガス、電力、産業、輸送分野の脱炭素化が加速する中、Renewable Gas Markets Asia が 2026年5月19日–20日 に東京で初開催されます。
市場発展の更なるステップを形作る主要関係者が一斉に集まります。
本会議では、バイオメタン、合成メタン（e-メタン）、BioLNG を、化石天然ガスに代わる実用的かつ拡張可能な低炭素ガスとして位置づけ、ガス導管網、発電、産業用熱、陸上および海上輸送における導入と市場形成について議論します。
日本の再生可能ガス戦略ー混合比率目標、調達枠組み、炭素会計ルールーは、地域および国際市場に対する明確な需要シグナルとして注目されています。同時に、アジア太平洋、欧州、北米においてバイオメタンおよびe-メタンの生産が急速に拡大しており、国境を越えた供給、インフラ整備、投資機会が生まれています。
Renewable Gas Markets Asia は、こうした政策シグナルがどのように実需、物理的供給、銀行融資可能なプロジェクトへと結びつくのかを検討する、市場志向型の国際会議です。
主な議題：
• 日本の再生可能ガス政策および調達・混合目標
• アジア太平洋、欧州、米国におけるバイオメタン・e-メタン供給動向
• 炭素会計、認証制度、国際的な適格性評価
• BioLNG、LNGターミナル、港湾および輸送インフラ
• ガス網、発電、産業、輸送分野の脱炭素化
• 再生可能ガスプロジェクトの契約、価格形成、資金調達
本会議には、日本およびアジア太平洋地域のガス・電力事業者、産業エネルギー需要家、プロジェクト開発者、技術提供者、商社、インフラ事業者、政策当局、金融機関が参加予定です。
登壇者・スポンサー募集
Renewable Gas Markets Asia では現在、以下を募集しています。
• 登壇者（政策、市場、技術、用途分野の専門知識を持つ講演者）
• スポンサー・出展企業
• 戦略パートナー（市場形成・知見提供）
本会議は、25年以上にわたりアジア・欧州・中東でエネルギー分野の国際会議を主催・運営してきた
Centre for Management Technology（CMT） が主催します。
登壇・スポンサー・参加に関するお問い合わせ：
📧 conferences@cmtsp.com.sg （日本語）
🌐 https://cmtevents.com/main.aspx?ev=260514&pu=312015
日本語でのWhatsAppお問い合わせまたはお電話 to 080-8082-1078
Asami Shimada
