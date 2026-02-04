Personar nomme la légende du rugby Ugo Mola au poste de Conseiller Senior

Ugo Mola, Senior Advisor Personar

L'entraîneur principal du Stade Toulousain apporte son palmarès de champion inégalé à l'entreprise de technologie sportive basée sur l'IA

LONDON, UNITED KINGDOM, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Personar , entreprise primée spécialisée dans les technologies sportives basées sur l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la nomination d'Ugo Mola au poste de Conseiller Senior. Mola, qui a fait du Stade Toulousain la force dominante du rugby européen, accompagnera l'expansion de Personar dans le monde du rugby et au-delà.Sous la direction de Mola depuis 2015, le Stade Toulousain a connu une ère de succès sans précédent, remportant cinq titres de champion de France en Top 14 (2019, 2021, 2023, 2024 et 2025) ainsi que deux Coupes d'Europe (2021 et 2024). Le club détient un palmarès exceptionnel : toutes les finales disputées depuis 2008 ont été remportées, soit dix finales consécutives sans défaite. Avec un record de 24 Boucliers de Brennus et six titres de Champion d'Europe, le Stade Toulousain est le club le plus titré de l'histoire du rugby européen.Sa philosophie d'entraîneur – fondée sur un rugby offensif, la formation des jeunes et la construction d'un effectif d'une profondeur exceptionnelle – a permis de développer des talents de classe mondiale tels qu'Antoine Dupont, Romain Ntamack et Julien Marchand, les accompagnant depuis le centre de formation jusqu'au plus haut niveau international. Cette compréhension approfondie du développement de l'excellence individuelle et de la culture d'équipe s'inscrit parfaitement dans la mission de Personar : révolutionner la manière dont les entraîneurs analysent, communiquent et prennent leurs décisions grâce à leur nouvelle technologie CoachScribe « Ugo Mola incarne l'excellence absolue du coaching dans le rugby mondial », déclare Adrian Jones, PDG et co-fondateur de Personar. « Ce qu'Ugo a accompli au Stade Toulousain est historique : bâtir une dynastie grâce à des décisions tactiques brillantes, former des talents de classe mondiale et créer une culture d'excellence qui transcende chaque match et chaque saison. Sa vision de ce dont les entraîneurs d'élite ont besoin pour réussir au plus haut niveau sera inestimable alors que nous déployons CoachScribe dans le rugby et le sport professionnel à travers le monde. Ce partenariat témoigne de notre engagement à collaborer avec les plus grands esprits du jeu. »« Dans le rugby moderne, la différence entre la victoire et la défaite se mesure souvent en fractions de seconde et en marges infimes », affirme Ugo Mola. « Ce qui me passionne chez Personar, c'est leur approche unique de l'intelligence audio – ils comprennent que le rugby est un sport de communication, où les échanges entre joueurs et entraîneurs peuvent déterminer l'issue d'un match. Leur technologie capture des informations qu'aucune caméra ne peut saisir. J'ai hâte de les aider à apporter ces innovations aux clubs de rugby du monde entier et de contribuer à façonner l'avenir de l'utilisation de la technologie dans notre sport pour atteindre de nouveaux sommets. »La carrière de joueur de Mola fut tout aussi remarquable. Ailier et arrière dynamique, il a représenté le Stade Toulousain durant l'ère dominante des années 1990, contribuant à trois titres consécutifs de champion de France (1994, 1995, 1996) et au premier sacre européen du club en 1996. Il a porté le maillot de l'équipe de France à 12 reprises, disputant notamment la finale de la Coupe du Monde de Rugby 1999, et inscrivant six essais internationaux.Cette nomination souligne l'expansion stratégique de Personar dans le rugby, s'appuyant sur le succès avéré de l'entreprise dans les sports d'élite, de la Formule 1 à la Premier League. Mola conseillera le développement de CoachScribe – la plateforme d'intelligence artificielle pour l'entraînement de Personar, dont le lancement est prévu en février 2026 – en se concentrant sur les besoins spécifiques des entraîneurs de rugby, tout en contribuant à établir des partenariats avec les organisations de rugby d'élite à l'échelle mondiale.À propos du Stade ToulousainFondé en 1907, le Stade Toulousain est le club le plus titré de l'histoire du rugby européen, avec un record de 24 titres de champion de France et six victoires en Coupe d'Europe. Basé à Toulouse, en France, le club est mondialement reconnu pour son style de jeu offensif, son centre de formation d'excellence et sa culture d'exigence pérenne qui a produit des générations de stars internationales du rugby.

CoachScribe

