Longevity Interior Spaces Institute (LISI) se lanza en EE. UU., México, Latinoamérica y España como instituto online

Instituto educativo 100% online que integra salud ambiental, biohacking y diseño consciente para crear espacios interiores enfocados en la salud

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- El Longevity Interior Spaces Institute (LISI) anuncia su lanzamiento oficial de manera simultánea en Estados Unidos, México, Latinoamérica y España como un instituto educativo internacional y 100% online, enfocado en la formación de profesionales capaces de identificar espacios interiores tóxicos y transformarlos en entornos que promuevan la salud, el bienestar y la longevidad humana. El programa está diseñado para ser accesible a estudiantes desde cualquier parte del mundo.En un contexto donde las personas pasan más del 90% de su tiempo en espacios interiores, LISI surge para atender un vacío crítico en la educación en salud preventiva: la influencia directa que tienen hogares, oficinas y edificios en la calidad de vida, el rendimiento y la salud a largo plazo.Una visión basada en experiencia real en el sector inmobiliario de lujoLISI fue fundado por Perla Machaen , quien durante 14 años consecutivos fue líder en la venta de propiedades de lujo en Miami para el mercado latino. A lo largo de su trayectoria, observó un patrón recurrente: al entregar departamentos nuevos, ya fueran de uno o diez millones de dólares, los compradores solían destacar el llamado “olor a nuevo”.Para Machaen, esta percepción representaba una señal de alerta. Detrás de esa sensación suelen existir emisiones invisibles provenientes de pegamentos, pinturas, selladores y acabados. En el otro extremo, al comercializar propiedades antiguas o de reventa, detectó cómo muchos hogares podían deteriorar la salud de sus habitantes con el tiempo debido a la acumulación de factores ambientales como mala calidad del aire, humedad, materiales inadecuados e iluminación deficiente.Estas observaciones la llevaron a dedicar más de 12 años al estudio de los factores del entorno que impactan directamente al cuerpo humano, entre ellos la luz, el aire, el agua, los campos electromagnéticos, los aromas, los materiales y los principios de diseño consciente. LISI nace como la respuesta educativa a esta realidad, con el objetivo de elevar el estándar de los espacios interiores más allá del lujo estético y alinearlos con la salud y la vida.Educación online aplicada a la salud cotidianaEl Longevity Interior Spaces Institute (LISI) integra conocimientos de salud ambiental, biohacking, longevidad, neurociencia y bienestar integral, con un enfoque práctico y aplicable tanto a espacios residenciales como comerciales. Su formato 100% online permite el acceso global a profesionales de distintas disciplinas.El programa aborda temas como la calidad del aire interior, el agua y sus sistemas de filtración y mineralización, la luz natural y artificial en relación con el ritmo circadiano, la exposición a campos electromagnéticos, el uso de materiales no tóxicos, la biofilia y el uso de plantas, así como el diseño de espacios que favorezcan el descanso y el sueño profundo.El contenido contará con la participación de expertos internacionales, aportando conocimiento científico, experiencia práctica y una visión multidisciplinaria alineada con los estándares contemporáneos de bienestar.Institución certificadoraEl programa cuenta con el respaldo de Florida Global University como institución certificadora, otorgando una certificación con validez internacional.Un nuevo paradigma en salud preventiva“El futuro de la longevidad no está únicamente en hospitales, suplementos o dispositivos tecnológicos. Empieza en los espacios donde vivimos, dormimos y pasamos nuestra vida diaria”, afirma Machaen. A través de educación, certificación y conciencia, LISI impulsa un nuevo paradigma en el que la salud comienza en casa.Sobre Perla Machaen - FundadoraPerla Machaen es una pionera en la intersección entre real estate de lujo, salud preventiva y longevidad. Durante 14 años consecutivos fue líder en la venta de propiedades de lujo en Miami para el mercado latino, donde identificó una realidad clave: el lujo no siempre es sinónimo de salud.Su interés por comprender los factores invisibles del entorno la llevó a investigar durante más de una década cómo los espacios interiores influyen en el sueño, la energía, el rendimiento y el bienestar a largo plazo.Perla es socia de Urban Network Capital Group, desarrolladora de proyectos residenciales en Miami y Orlando. En Miami participa en desarrollos que integran criterios de bienestar y diseño consciente, y en Orlando la firma desarrolla proyectos residenciales orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.Como fundadora del Longevity Interior Spaces Institute (LISI), lidera un movimiento educativo global y digital enfocado en formar profesionales capaces de transformar espacios interiores en entornos que apoyen la salud, la regeneración y la longevidad humana.Instagram LISI: @longevityinteriorspacesInstagram Perla Machaen: @perlamachaen

