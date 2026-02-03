Dinero en Sus Bolsillos: La Gobernadora Hochul Destaca Propuestas para Reducir Los Costos de Las Tarifas de Seguro de Vehículos y Combatir Las Reclamaciones Fraudulentas

La gobernadora Kathy Hochul destacó hoy sus propuestas para reducir los costos de las primas de seguros de vehículos y combatir las reclamaciones fraudulentas en todo el estado de Nueva York. La gobernadora está tomando medidas sensatas para luchar contra el fraude, limitar las indemnizaciones pagadas a los estafadores y garantizar que se priorice a los consumidores, no a las compañías de seguros. Estas propuestas se basan en los esfuerzos continuos de la gobernadora Hochul para que el estado sea más asequible y para que los neoyorquinos trabajadores recuperen su dinero.

“Los neoyorquinos saben muy bien que el costo del seguro de automóvil es demasiado alto, y para la mayoría, tener un automóvil es una necesidad diaria, ya sea para ir al trabajo o para hacer recados”, dijo la gobernadora Hochul. “Estas propuestas sensatas no solo combatirán las reclamaciones fraudulentas que elevan el costo del seguro de automóvil, sino que también permitirán que los neoyorquinos trabajadores recuperen su dinero, brindándoles una sensación de alivio”.

Los neoyorquinos pagan algunas de las primas de seguro de automóvil más altas del país, con un total de poco más de $4,000 al año en promedio, casi $1,500 por encima del promedio nacional. Las primas de seguro de automóvil se ven incrementadas por una combinación de fraude, litigios, lagunas legales y deficiencias en la aplicación de la ley, y los accidentes simulados y el fraude de seguros asociado inflan las primas de todos hasta en $300 por año en promedio, según algunas estimaciones.

Lucha Contra el Fraude Para Reducir las Tarifas Para los Neoyorquinos De a Pie

Los estafadores, cada vez más sofisticados, simulan accidentes elaborados, diseñados para obtener grandes indemnizaciones de las compañías de seguros o sentencias favorables de los jurados, y estas estafas son cada vez más frecuentes. En 2023, hubo 1,729 accidentes simulados en el estado de Nueva York, lo que lo sitúa en el segundo lugar a nivel nacional en incidentes de fraude simulado. En total, las compañías de seguros reportaron 43,811 incidentes de presunto fraude de seguros de vehículos al Departamento de Servicios Financieros (DFS) del estado de Nueva York en 2025. Esto representa un aumento del 80% con respecto a los 24,238 incidentes de presunto fraude de seguros de vehículos de 2020, en solo tres años.

Para combatir estas actividades delictivas organizadas, la gobernadora Hochul está adoptando un enfoque integral del gobierno para combatir el fraude en los seguros de automóviles, que incluye:

Revitalizar la Junta Estatal de Prevención de Robo de Vehículos y Fraude de Seguros, otorgándole mayores facultades para investigar y procesar el fraude de seguros en todo el estado.

Promover legislación para garantizar que los fiscales puedan imponer sanciones penales a cualquier persona responsable de organizar un accidente simulado, no solo a la persona que conducía el vehículo.

Colaborar con los fiscales de distrito de todo el estado de Nueva York para ayudar a construir casos que pongan fin al fraude organizado que perjudica a los neoyorquinos mediante el aumento de las primas de seguros.

Fortalecer las medidas contra los proveedores de servicios médicos que participan en el fraude al emitir diagnósticos médicos falsos que resultan en pagos exorbitantes.

Tomar medidas contra los conductores de Nueva York que registran ilegalmente sus vehículos en otros estados, lo que reduce artificialmente su cobertura y aumenta los costos para los conductores de Nueva York que cumplen con la ley.

Fortalecimiento de los Programas Antifraude de las Aseguradoras

La legislación actual limita la capacidad de las aseguradoras para proteger a sus clientes que cumplen con la ley contra el fraude y el abuso, al limitar a solo 30 días el plazo para identificar y denunciar casos de fraude. Para garantizar que se identifique y sancione el fraude, la gobernadora Hochul ampliará el plazo que tienen las aseguradoras para denunciar el fraude y reducirá las barreras para presentar denuncias de fraude ante los tribunales, lo que les dará más tiempo para investigar las reclamaciones y evitar el pago de reclamaciones fraudulentas. La legislación equilibrará una mayor flexibilidad para combatir el fraude con la necesidad de preservar las protecciones esenciales para el consumidor.

Limitación de las Indemnizaciones Para Personas que Incurren en Conductas Ilícitas en el Momento de un Accidente

Cuando los conductores incurren en conductas ilícitas en el momento de un incidente, no deberían poder obtener cuantiosas indemnizaciones de las aseguradoras. Sin embargo, la legislación actual permite que las personas que cometen delitos, incluida la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, reciban generosas indemnizaciones por daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento y el daño moral, que se pagan con las primas aportadas por los conductores que cumplen la ley. La gobernadora Hochul limitará la indemnización por este tipo de daños no económicos para los conductores que utilicen o conduzcan un vehículo mientras incurren en conductas delictivas en el momento del incidente, incluidos los conductores sin seguro, las personas condenadas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas en el momento del incidente y las personas que cometen un delito grave o huyen de uno en el momento del incidente.

Limitación de las Indemnizaciones para las Personas que son "Principalmente" Responsables de Causar un Accidente

Nueva York es uno de los pocos estados que permiten que los conductores considerados "principalmente" responsables de un accidente aún puedan cobrar cuantiosas indemnizaciones, incluidos los daños no económicos. Esto significa que, en Nueva York, incluso el conductor considerado principalmente responsable de un accidente puede obtener una importante indemnización por dicho accidente. La mayoría de los estados tienen normas de sentido común que solo permiten la recuperación de daños si el demandante no es el principal responsable del accidente. La gobernadora busca modificar las leyes estatales para limitar las indemnizaciones que un conductor puede obtener si es el principal responsable de un accidente, introduciendo una medida de responsabilidad sobre quién recibe la compensación del seguro después de un incidente.

Endurecimiento del Umbral de Lesiones Graves

La ley de seguros sin culpa de Nueva York permite que las personas gravemente lesionadas en un accidente automovilístico presenten reclamaciones de indemnización que van más allá del reembolso de los gastos médicos o la pérdida de ingresos asociados a una lesión. Esta compensación adicional tiene como objetivo brindar apoyo por daños no económicos, como el dolor y el sufrimiento de las víctimas con lesiones graves. La definición legal de lesión grave en Nueva York es actualmente vaga, se aplica de forma inconsistente y puede incluir lesiones temporales que solo incapacitan a una persona durante un breve período después de un accidente.

La gobernadora Hochul reformará el umbral de lesiones graves proponiendo estándares médicos objetivos y justos para determinar qué se considera una lesión grave. Esta reforma evitará litigios innecesarios y costosos, y ayudará a evitar que las personas se aprovechen del sistema para obtener indemnizaciones que no se corresponden con la gravedad de sus lesiones y que, a su vez, aumentan las primas de todos los demás. Reforma de la responsabilidad solidaria

En Nueva York, en casos de lesiones personales derivados de accidentes automovilísticos con más de un demandado, cada demandado puede ser considerado responsable de la totalidad de los daños no económicos, independientemente de su grado de culpa, si los demás demandados no pagan.

Nueva York se uniría a otros 28 estados al adoptar una norma que modificaría este criterio para los demandados con una culpa inferior al 50%, de modo que solo sean responsables de los daños que hayan causado. Esto permitirá a las compañías de seguros reducir las primas, ya que solo tendrán que cubrir los daños causados ​​por las personas que aseguran.

Garantizar que los Consumidores, y no las Compañías de Seguros se Beneficien de los Ahorros

Desde la década de 1970, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) ha mantenido la Ley de Beneficios Excesivos como una protección fundamental para los consumidores contra las aseguradoras de automóviles que obtienen beneficios excesivos a costa de los asegurados. Esta ley actúa como un mecanismo de control al exigir a las aseguradoras de automóviles que devuelvan cualquier beneficio que supere un determinado umbral directamente a los asegurados. Si bien las aseguradoras han operado recientemente con pérdidas netas, se espera que las reformas a la ley de seguros de automóviles propuestas anteriormente reduzcan significativamente los costos de la cobertura. Si se promulgan estas reformas, la gobernadora Hochul ordenará al DFS que reexamine la Ley de Beneficios Excesivos y, en particular, el umbral actual, garantizando que se prioricen los intereses de los consumidores.

Mayor Transparencia para los Asegurados en el Mercado de Seguros de Automóviles

Con demasiada frecuencia, las primas de los seguros de automóviles aumentan sin explicación ni relación con ningún cambio identificable en el contexto. En un momento de tarifas elevadas, los neoyorquinos merecen comprender cuándo y por qué suben las primas de sus seguros. La gobernadora aumentará la transparencia exigiendo a las aseguradoras que notifiquen a los asegurados sobre los cambios en las tarifas y expliquen los motivos de dichos cambios.

Mejores Incentivos para una Conducción Segura

Si bien es necesario protegerse contra quienes abusan del sistema, las compañías de seguros también deben buscar oportunidades para recompensar a los conductores que cumplen las normas y velan por su seguridad y la de los demás. La gobernadora Hochul busca reducir los costos de los seguros involucrando a los conductores como aliados en sus esfuerzos por hacer que nuestras carreteras sean más seguras, aprovechando la tecnología para reducir las primas de los seguros. La gobernadora exigirá a las compañías de seguros que ofrezcan descuentos en las primas cuando los conductores se inscriban voluntariamente en programas que hayan demostrado reducir la conducción peligrosa y el fraude.