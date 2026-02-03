SegurosKilometro.mx llega a México para combatir el incremento del 20% en pólizas vehiculares previsto para 2026.

Nace SegurosKilometro.mx: La respuesta digital al incremento del 20% en seguros de auto en México

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- En un contexto económico donde los conductores mexicanos enfrentan un aumento proyectado de hasta el 20% en las primas de seguro debido a ajustes fiscales del IVA, surge una nueva alternativa tecnológica: SegurosKilometro.mx . Esta plataforma digital especializada en seguros por kilómetro entra al mercado con la misión de democratizar la protección vehicular, permitiendo a los usuarios pagar exclusivamente por la distancia que recorren.El desafío financiero de 2026 De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), los cambios en las reglas de acreditación del IVA para las aseguradoras han encarecido los costos de reparación y siniestralidad. Esto ha empujado las pólizas tradicionales a precios que oscilan entre los $7,000 y $15,000 pesos anuales, una cifra que pone en riesgo el aseguramiento del 73% de los vehículos que hoy circulan desprotegidos en el país. SegurosKilometro .mx: Innovación al servicio del ahorro Ante esta "inflación de seguros", SegurosKilometro.mx se lanza como un aliado estratégico para el bolsillo de los mexicanos. La plataforma conecta a los conductores con modelos de cobertura donde, si el vehículo no se usa, no se genera costo por kilometraje."El seguro tradicional es injusto para quienes manejan poco, como quienes hacen home office o solo usan su auto los fines de semana. En SegurosKilometro.mx, buscamos que el usuario tome el control de su presupuesto: si recorres 0 km, pagas $0 pesos en el rubro variable", destaca el equipo directivo de la plataforma.¿Cómo funciona y cuánto se puede ahorrar? A través de una interfaz sencilla y procesos 100% digitales, la plataforma permite a los usuarios:Cotizar en segundos: Adaptando la oferta a su perfil real de manejo.Ahorrar hasta un 70%: En comparación con una póliza de cobertura amplia tradicional.Gestión Transparente: Monitoreo del consumo a través de tecnología de telemetría o aplicaciones móviles, eliminando sorpresas en la factura.Protección total sin pagar de más A pesar de su bajo costo para usuarios de poco kilometraje, las pólizas disponibles en SegurosKilometro.mx ofrecen la misma robustez que un seguro convencional, incluyendo:Responsabilidad Civil (obligatoria por ley).Robo total y daños materiales.Asistencia vial y gastos médicos a ocupantes.Un cambio cultural necesario Con México siendo uno de los países con mayor índice de accidentes viales en Latinoamérica, el lanzamiento de esta plataforma no solo busca el ahorro, sino fomentar la cultura del aseguramiento. SegurosKilometro.mx elimina las barreras de entrada —costos fijos excesivos y contratos complejos— ofreciendo una solución flexible que se adapta a la movilidad moderna, el trabajo remoto y la economía digital.Sobre SegurosKilometro es una plataforma mexicana especializada en la gestión y comparación de seguros de auto bajo la modalidad de pago por uso. Su objetivo es transformar la industria de seguros en México mediante transparencia, tecnología y precios justos, protegiendo el patrimonio de los conductores sin comprometer su estabilidad financiera.Para más información y cotizaciones, visite: www.seguroskilometro.mx

