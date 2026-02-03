El costo del seguro de auto en México subiría 20% en 2026; ahorra pagando por kilómetro

Ante el alza del 20% en primas de seguro para 2026 por cambios fiscales, el modelo de pago por kilómetro surge como la alternativa para ahorrar hasta un 70%.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- El inicio de este año marca un punto de inflexión para millones de automovilistas en México. De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), las pólizas de seguro de auto enfrentan un incremento promedio de hasta 20% debido a ajustes fiscales que modifican la forma en que las aseguradoras absorben el pago del IVA en la cadena de servicios.Este ajuste significa que mantener la protección vehicular es ahora más costoso. En un país donde circular sin seguro no solo implica un riesgo económico, sino también una infracción legal, surgen alternativas inteligentes como los seguros por kilómetro . Esta modalidad, que permite pagar únicamente por lo que realmente se maneja, se perfila como la estrategia de ahorro más eficaz del año.¿Por qué se encarecieron las pólizas?El aumento responde a modificaciones fiscales que impiden a las aseguradoras acreditar el IVA de servicios asociados a siniestros, tales como reparaciones en talleres, compra de refacciones o servicios hospitalarios. Este cambio ha elevado los costos operativos de la industria, impactando el precio final de las pólizas de auto, vida y gastos médicos.Analistas del sector financiero señalan que esta medida busca regularizar procesos tributarios, pero representa un reto directo para el bolsillo del consumidor. En términos prácticos, un seguro de cobertura amplia que antes costaba entre $6,000 y $13,000 pesos, hoy puede superar los $15,000 pesos dependiendo del modelo y la zona de circulación. Para muchos conductores, este aumento compromete su capacidad para mantener una póliza activa.Asegurar un auto: Obligación y desafíoA pesar de que el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para circular en vías federales y en la mayoría de los estados, los niveles de aseguramiento en México siguen siendo bajos. Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que solo el 27% del parque vehicular cuenta con protección vigente, dejando a millones de conductores expuestos ante cualquier imprevisto.La falta de cultura de aseguramiento no solo se debe a la desinformación, sino al costo y la rigidez de los contratos tradicionales. Los esquemas de pago fijo anual suelen generar compromisos financieros difíciles de sostener. Esto es alarmante si consideramos que México registra cientos de miles de accidentes viales anuales derivados del exceso de velocidad y distracciones. En este contexto, circular sin protección es un peligro real para el patrimonio y la vida.¿Cómo afecta el alza al bolsillo?Con un incremento del 20%, una póliza estándar de $10,000 pesos escala automáticamente a los $12,000. Para quienes utilizan su vehículo de forma moderada o esporádica, esta diferencia representa pagar por un servicio que no utilizan con frecuencia. Esta ineficiencia financiera ha impulsado el crecimiento del seguro por kilómetro, un modelo que premia al conductor responsable.Seguro por kilómetro: La forma inteligente de ahorrarEl concepto es sencillo: pagar solo por la distancia recorrida. Si el vehículo pasa días o semanas estacionado, el costo se reduce proporcionalmente. Bajo este esquema, si el auto no se mueve (0 km), el cargo por consumo es de $0 pesos.Este modelo adapta la prima a los hábitos reales de conducción, convirtiéndose en la opción ideal para el estilo de vida actual. A diferencia de los seguros tradicionales donde la tarifa es plana para todos, el sistema por kilómetro permite ahorros de hasta un 70% del costo habitual.Ventajas principales:Ahorro real: El monto se calcula según el kilometraje exacto.Flexibilidad: Sin penalizaciones por bajo uso ni cláusulas ocultas.Cobertura completa: Incluye los mismos beneficios que un seguro convencional: daños a terceros, robo total, asistencia vial y gastos médicos.Transparencia: El control del kilometraje se realiza mediante aplicaciones móviles de forma sencilla y clara.¿Para quién es ideal esta modalidad?El seguro por kilómetro no es solo para quienes "casi no usan su coche"; es una solución financiera para:Personas en Home Office: Quienes solo usan el auto para fines de semana o mandados cortos.Familias con varios vehículos: Donde el segundo auto es de uso ocasional.Estudiantes y jóvenes profesionales: Que realizan trayectos específicos.Ahorradores conscientes: Usuarios que buscan mitigar el impacto inflacionario de 2026 sin perder protección.Cómo prepararte para el aumento de costosAnte el nuevo panorama fiscal, los especialistas recomiendan:Evaluar el uso anual: Si recorres menos de 7,000 km al año, el seguro por kilómetro es, por definición, tu mejor opción.Comparar antes de renovar: No aceptes cargos automáticos; analiza el mercado y busca modalidades de pago por uso.No cancelar la cobertura: Mantener el seguro es fundamental para evitar sanciones y proteger tu estabilidad económica ante un siniestro.Conclusión: Protege tu patrimonio sin gastar de másEl aumento del 20% en las primas obliga a los mexicanos a reconsiderar sus hábitos financieros. Sin embargo, la innovación en el sector asegurador ofrece una salida viable: el seguro de auto por kilómetro . Este modelo representa una evolución justa y flexible del concepto de protección, centrada totalmente en el usuario.En SegurosKilómetro.mx somos especialistas en esta modalidad. Buscamos que las personas accedan a alternativas económicas y robustas para proteger su patrimonio. Porque asegurarse bien no tiene que ser caro, sino inteligente.

