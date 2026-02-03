Le nouveau Origo de Vaisala diminue fortement le gaspillage de refroidissement dans les centres de données Vaisala Origo probe

Origo est une plateforme de mesure pour transformer la surveillance environnementale des centres de données et autres bâtiments dont la mission est critique

L’exactitude d’Origo, ainsi que la stabilité, permettent de réduire le refroidissement. Cela se traduit par des performances qui se rentabilisent en mois et protègent la disponibilité pour les années” — Anu Kätkä, Vaisala

HELSINKI, FINLAND, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Quel est le coût d’un demi-degré? Environ 80 % des centres de données du monde misent encore sur le refroidissement à l'air. En corrigeant une erreur d'un « demi-degré », il est possible d'éviter le gaspillage lié au refroidissement d'un montant égal à env. 805 millions USD par an, soit env. 8 milliards USD sur dix ans, sur les sites d'une puissance modérée de 10 MW.Vaisala, un leader mondial en matière d'instruments de mesure et d'intelligence pour l'action climatique, présente Origo, une plateforme de mesure modulaire de la nouvelle génération conçue pour transformer la surveillance environnementale des centres de données et autres bâtiments dont la mission est critique.L'importance d'un demi-degréUne inexactitude d'un capteur de température de seulement 0,5 °C peut sembler négligeable. Mais dans un centre de données de 10 MW, cette petite erreur peut coûter plus de 800 000 de dollars en énergie de refroidissement gaspillée sur dix ans. Dans les salles blanches des sciences de la vie, par exemple, les enjeux sont encore plus élevés : tout paramètre environnemental critique, tel que la température ou l’humidité relative, peut compromettre l’intégrité du produit ou les résultats de la recherche, avec des pertes qui dépassent largement les coûts énergétiques.Le refroidissement à l'air reste essentiel sur le marché des centres de données en pleine évolutionOn estime qu’il y a 12 000 centres de données dans le monde, avec plus de la moitié aux États-Unis et en Europe. Alors que le refroidissement liquide et hybride se développent rapidement pour les charges de travail à haute densité d’IA, le refroidissement à l'air reste la gestion thermique préférée des centres de données. C'est le mode de refroidissement des pièces par excellence dont chaque installation a besoin, tandis que le refroidissement liquide est un complément efficace pour évacuer la chaleur des racks les plus chauds. En conséquence, les architectures hybrides, l'air pour l’espace et le liquide pour les charges les plus denses, sont désormais standard aussi bien dans les bâtiments neufs que dans les projets de rénovation.Impact à grande échelleUne mesure fiable et précise est critique pour optimiser les environnements refroidis à l'air.« Les capteurs génériques d'une exactitude de ±0,5 °C entraînent un surrefroidissement et un gaspillage d’énergie qui coûtent aux exploitants des dizaines de milliers de dollars chaque année. L’exactitude de ±0,1 °C et de ±1 % HR d’Origo, ainsi que la stabilité de ses mesures, permettent de réduire le refroidissement inutile tout en garantissant la fiabilité du contrôle environnemental dont dépendent les installations critiques. Cela se traduit par des performances qui se rentabilisent en quelques mois et protègent la disponibilité pour les années à venir », déclare Anu Kätkä, directeur de la ligne de produits CVC et bâtiments critiques chez Vaisala.Appliquée à l’échelle mondiale, la suppression de l’erreur d'un « demi-degré » dans les bâtiments actuels, refroidis pour la plupart à l'air - soit environ 80 % des quelque 12 000 centres de données dans le monde - permettrait d’éviter près de 805 millions USD d’énergie de refroidissement perdue chaque année, pour un total d'environ 8 milliards USD sur dix ans.Étant donné que les centres de données consomment environ 1,5 % de l’énergie mondiale, avec une demande qui devrait plus que doubler d’ici 2030, la détection de précision est essentielle pour maîtriser la consommation d’énergie et les émissions, tout en préservant les performances informatiques.Conçu pour les environnements critiques d’aujourd’hui et de demain Origo mise sur la simplicité et l’adaptabilité à long terme . Sa conception modulaire permet de surveiller plusieurs paramètres grâce aux sondes compatibles de Vaisala, tels que les capteurs de dioxyde de carbone (CO₂) et de point de rosée, sur la même plateforme. Grâce à cette flexibilité, Origo est une solution d'avenir, capable de s’adapter aux besoins de mesurage variables, y compris dans d’autres environnements critiques tels que les salles blanches, les applications en sciences de la vie et la production de semi-conducteurs.Grâce à l’engagement de Vaisala en matière de fiabilité, Origo garantit l'exactitude et la stabilité des performances pendant toute sa durée de vie, pour aider les exploitants à protéger leurs processus, réduire les risques et à optimiser les ressources.Les sondes remplaçables sur le terrain d’Origo permettent d'effectuer des mises à jour rapides sur le site avec un minimum d’interruptions. La vaste gamme de services de Vaisala, allant des étalonnages accrédités à l’assistance technique, est disponible pour compléter le savoir-faire sur site.Faits clés en bref• Il y a environ 12 000 centres de données dans le monde ; avec plus de la moitié des sites aux États-Unis et en Europe• Le refroidissement à l'air reste la solution standard pour la plupart des installations ; le refroidissement au liquide progressant rapidement pour les charges d’IA à haute densité, souvent dans des architectures hybrides.• Une erreur de 0,5 °C peut coûter à un centre de données de 10 MW plus de 800 000 USD en énergie de refroidissement sur 10 ans.• Vaisala Origo offre une exactitude de température de ±0,1 °C et une exactitude d’humidité relative de ±1 % HR pour un contrôle environnemental stable et fiable.• La conception modulaire et l'aptitude de traitement multiparamètre conviennent aux environnements critiques tels que les centres de données, les salles blanches, les hôpitaux, les usines de production et les environnements de fabrication de semi-conducteurs.

Introduction à Vaisala Origo

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.