LogicalDOC erweitert sein Dokumentenmanagement mit KI-gestützter semantischer Suche – Release 9.2.2 veröffentlicht

LogicalDOC 9.2.2 führt eine KI-gestützte semantische Suche sowie erweiterte Funktionen für das Dokumentenmanagement ein

LogicalDOC veröffentlicht Version 9.2.2 mit KI‑basierter semantischer Suche und erweitertem Dokumentenmanagement für globale, effiziente Unternehmensprozesse.

DASING, BAVARIA, GERMANY, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, stetig wachsende Mengen an digitalen Dokumenten effizient zu verwalten und Informationen schnell verfügbar zu machen. Mit seiner leistungsstarken Dokumentenmanagement-Lösung bietet LogicalDOC eine zukunftssichere Antwort auf diese Anforderungen. Einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des Systems bietet die Lösungsseite zum Dokumentenmanagement:Mit der aktuellen Version LogicalDOC 9.2.2 geht der Hersteller nun einen entscheidenden Schritt weiter und integriert neue KI-Funktionen, die den Umgang mit Dokumenten noch intelligenter und effizienter machen.________________________________________Dokumentenmanagement als Basis für digitale EffizienzLogicalDOC ist ein modernes Enterprise Document Management System (DMS), das Unternehmen dabei unterstützt, Dokumente zentral zu speichern, zu organisieren, zu versionieren und sicher bereitzustellen. Durch Funktionen wie strukturierte Ordner, Metadatenverwaltung, leistungsstarke Volltextsuche, Workflow-Automatisierung, Versionskontrolle und detaillierte Zugriffsrechte schafft LogicalDOC Transparenz und Kontrolle über geschäftskritische Informationen.Das System lässt sich sowohl On-Premise als auch in der Cloud betreiben und eignet sich für verschiedenste Branchen – von Industrie und Bauwesen über Gesundheits- und Rechtswesen bis hin zu Vertrieb, Marketing und Verwaltung.________________________________________LogicalDOC 9.2.2: Künstliche Intelligenz im MittelpunktMit dem Release LogicalDOC 9.2.2 rückt insbesondere die KI-gestützte semantische Suche in den Fokus. Die Neuerungen der Version werden ausführlich in der offiziellen Release-Mitteilung beschrieben:Im Gegensatz zur klassischen Stichwortsuche analysiert die semantische Suche den inhaltlichen Zusammenhang von Suchanfragen. Dadurch findet LogicalDOC relevante Dokumente auch dann, wenn unterschiedliche Begriffe oder Formulierungen verwendet werden. Für Anwender bedeutet das: deutlich schnellere Recherche, bessere Trefferqualität und weniger Zeitaufwand bei der Informationssuche.________________________________________Mehr Internationalität, Leistung und SicherheitNeben der KI-Suche bringt LogicalDOC 9.2.2 weitere Verbesserungen:• Erweiterte Sprachunterstützung für international agierende Unternehmen• Optimierte Performance und stabilere Systemprozesse• Verbesserte Sicherheitsmechanismen und feinere Zugriffskontrollen• Allgemeine Qualitäts- und Usability-Optimierungen für den täglichen EinsatzDiese Neuerungen machen LogicalDOC zu einer noch leistungsfähigeren Plattform für unternehmensweites Wissens- und Dokumentenmanagement.________________________________________Dokumentenmanagement für die ZukunftMit der Kombination aus bewährten DMS-Funktionen und innovativen KI-Technologien positioniert sich LogicalDOC klar als moderne Lösung für die digitale Transformation. Unternehmen profitieren von höherer Produktivität, besserer Informationsverfügbarkeit und einer nachhaltigen Strukturierung ihres digitalen Wissens.Weitere Informationen zum Dokumentenmanagement mit LogicalDOC finden Sie hier:Alle Details zu den Neuerungen von LogicalDOC 9.2.2 sind verfügbar unter:

