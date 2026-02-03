LogicalDOC erweitert sein Dokumentenmanagement mit KI-gestützter semantischer Suche – Release 9.2.2 veröffentlicht

DASING, BAVARIA, GERMANY, February 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, stetig wachsende Mengen an digitalen Dokumenten effizient zu verwalten und Informationen schnell verfügbar zu machen. Mit seiner leistungsstarken Dokumentenmanagement-Lösung bietet LogicalDOC eine zukunftssichere Antwort auf diese Anforderungen. Einen umfassenden Überblick über die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des Systems bietet die Lösungsseite zum Dokumentenmanagement:
👉 https://www.logicaldoc.de/solutions/dokument-management
Mit der aktuellen Version LogicalDOC 9.2.2 geht der Hersteller nun einen entscheidenden Schritt weiter und integriert neue KI-Funktionen, die den Umgang mit Dokumenten noch intelligenter und effizienter machen.
________________________________________
Dokumentenmanagement als Basis für digitale Effizienz
LogicalDOC ist ein modernes Enterprise Document Management System (DMS), das Unternehmen dabei unterstützt, Dokumente zentral zu speichern, zu organisieren, zu versionieren und sicher bereitzustellen. Durch Funktionen wie strukturierte Ordner, Metadatenverwaltung, leistungsstarke Volltextsuche, Workflow-Automatisierung, Versionskontrolle und detaillierte Zugriffsrechte schafft LogicalDOC Transparenz und Kontrolle über geschäftskritische Informationen.
Das System lässt sich sowohl On-Premise als auch in der Cloud betreiben und eignet sich für verschiedenste Branchen – von Industrie und Bauwesen über Gesundheits- und Rechtswesen bis hin zu Vertrieb, Marketing und Verwaltung.
________________________________________
LogicalDOC 9.2.2: Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt
Mit dem Release LogicalDOC 9.2.2 rückt insbesondere die KI-gestützte semantische Suche in den Fokus. Die Neuerungen der Version werden ausführlich in der offiziellen Release-Mitteilung beschrieben:
👉 https://www.logicaldoc.de/news/639-logicaldoc-9-2-2-neuerungen-ki-semantische-suche
Im Gegensatz zur klassischen Stichwortsuche analysiert die semantische Suche den inhaltlichen Zusammenhang von Suchanfragen. Dadurch findet LogicalDOC relevante Dokumente auch dann, wenn unterschiedliche Begriffe oder Formulierungen verwendet werden. Für Anwender bedeutet das: deutlich schnellere Recherche, bessere Trefferqualität und weniger Zeitaufwand bei der Informationssuche.
________________________________________
Mehr Internationalität, Leistung und Sicherheit
Neben der KI-Suche bringt LogicalDOC 9.2.2 weitere Verbesserungen:
• Erweiterte Sprachunterstützung für international agierende Unternehmen
• Optimierte Performance und stabilere Systemprozesse
• Verbesserte Sicherheitsmechanismen und feinere Zugriffskontrollen
• Allgemeine Qualitäts- und Usability-Optimierungen für den täglichen Einsatz
Diese Neuerungen machen LogicalDOC zu einer noch leistungsfähigeren Plattform für unternehmensweites Wissens- und Dokumentenmanagement.
________________________________________
Dokumentenmanagement für die Zukunft
Mit der Kombination aus bewährten DMS-Funktionen und innovativen KI-Technologien positioniert sich LogicalDOC klar als moderne Lösung für die digitale Transformation. Unternehmen profitieren von höherer Produktivität, besserer Informationsverfügbarkeit und einer nachhaltigen Strukturierung ihres digitalen Wissens.
Weitere Informationen zum Dokumentenmanagement mit LogicalDOC finden Sie hier:
👉 https://www.logicaldoc.de/solutions/dokument-management
Alle Details zu den Neuerungen von LogicalDOC 9.2.2 sind verfügbar unter:
👉 https://www.logicaldoc.de/news/639-logicaldoc-9-2-2-neuerungen-ki-semantische-suche

LogicalDOC EDMS erklärt: Modernes Dokumentenmanagement für effiziente Unternehmensprozesse

