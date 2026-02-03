La Fiscal General James Lanza Proyecto de Observación Legal Para Monitorizar las Fuerzas Federales de Inmigracion en Nueva York

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy el lanzamiento del Proyecto de Observación Legal, una nueva iniciativa de la Oficina del Fiscal General (OAG en inglés) para monitorear y documentar la actividad de las autoridades federales de inmigración en el estado de Nueva York para proteger los derechos de los neoyorquinos. A través de este proyecto, la Oficina del Fiscal General recopilará informes sobre acciones de cumplimiento de la ley significativas en todo el estado de Nueva York, y enviará personal capacitado para observar y documentar dicha actividad cuando sea apropiado, así como cualquier protesta relacionada, a medida que ocurra. Estos observadores legales actuarán como testigos neutrales sobre el terreno, registrando información que podrá ser útil para futuras acciones legales. Ante el aumento de las actividades de control migratorio a nivel federal en todo el país, el Proyecto de Observación Legal ayudará a garantizar que se recopile y preserve información precisa en tiempo real, y que se identifique cualquier violación de la ley.

“Como Fiscal General, me enorgullece proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos a expresarse libremente, manifestarse pacíficamente y vivir sus vidas sin temor a acciones federales ilegales”, dijo la Fiscal General James. “Hemos visto en Minnesota lo rápido y trágicamente que pueden intensificarse las operaciones federales ante la falta de transparencia y rendición de cuentas. Mi oficina está poniendo en marcha el Proyecto de Observación Legal para examinar la actividad de la aplicación de la ley federal en Nueva York y determinar si estos esfuerzos se mantienen dentro de los límites de la ley”.

El proyecto, integrado por empleados del OAG debidamente capacitados y que participan de forma totalmente voluntaria, comenzará el monitoreo presencial en las próximas semanas. Cuando sea necesario, la OAG enviará a dos observadores legales al lugar de los hechos, quienes vestirán chalecos de seguridad morados con el logotipo de la OAG, fácilmente identificables, para presenciar y documentar las acciones policiales. Los observadores no interferirán con la actividad de las autoridades federales de inmigración; su función es únicamente documentar la actuación de las autoridades federales de manera segura y legal.

Como principal responsable de la aplicación de la ley en Nueva York, la fiscal general James tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y proteger los derechos civiles y las libertades constitucionales de todos los neoyorquinos. El Proyecto de Observación Legal respaldará este mandato garantizando que la Fiscalía General cuente con información oportuna y precisa para evaluar si las actividades de aplicación de la ley cumplen con las leyes locales, estatales y federales.

La fiscal general James también insta a los neoyorquinos a que envíen videos u otra documentación sobre las acciones de las autoridades federales de inmigración directamente a la Oficina del Fiscal General a través de su portal en línea seguro. Los informes enviados a través de este portal ayudarán a la OAG a evaluar la situación en tiempo real y a determinar si se justifica una investigación adicional o una observación más directa.

El Proyecto de Observación Legal es la acción más reciente en los esfuerzos de la Fiscal General James para proteger los derechos de los neoyorquinos ante la actividad federal ilegal. La Oficina de la Fiscal General ha publicado directrices para las agencias policiales, los proveedores de atención médica, las organizaciones sin fines de lucro, las escuelas y los lugares de trabajo sobre cómo gestionar la cooperación con los agentes federales de inmigración.